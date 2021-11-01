Роспотребнадзор: зарегистрированы случаи заражения штаммами «мю» и «лямбда»

Единичные случаи заражения новыми штаммами коронавируса были выявлены в России, заявил глава ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Доминирующим остается штамм «дельта», а его разновидности «лямбда» и «мю» в наших широтах представляют крайне редкое исключение из общей картины.

В России и мире продолжает доминировать «индийский» штамм коронавируса — «дельта». Об этом со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина сообщает «Интерфакс».

Лишь один случай заражения штаммом «лямбда» и три случая «мю» были выявлены в РФ.

Впервые эти мутации коронавируса Sars-CoV-2 были замечены в Южной Америке — в Колумбии в январе 2021 года. Более 1400 случаев выявили в США, в Европе — также единичные случаи заражения.

Мутировать продолжает и «дельта» — ученые наблюдают в России до 10 сублиний этого штамма. Акимкин добавил, что всего в международную базу уже занесено до 40 сублиний «индийского» штамма.

Ситуация непростая

Для пациентов ситуация в российских больницах остается непростой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но врачи проявляют героизм, испытывая чрезвычайную физическую и эмоциональную нагрузку.

«Безусловно, ситуация непростая. Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», — отметил спикер Кремля.

Сейчас в России действует режим нерабочих дней до 7 ноября. Работать продолжают лишь предприятия с непрерывным циклом производства, экстренные службы, магазины товаров первой необходимости и продуктов. В ряде регионов введены другие ограничительные меры, по сути, в стране действует частичный локдаун.

Тем не менее за минувшие сутки в России было выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом. Уже третий день подряд ежесуточная заболеваемость находится выше отметки в 40 тыс. человек. В тройку лидеров вошли Москва (7 тыс. в сутки), Санкт-Петербург (3,2 тыс.) и Подмосковье (2,8 тыс.). Высокие цифры показывают Самарская, Нижегородская, Воронежская области и Крым.

Однако министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки по Владимирской области заявил, что в регионах, где введены серьезные ограничения, в том числе использование QR-кодов, снизился темп прироста заболеваемости.

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [коронавирусом] снизился. Это хороший результат», — сказал Мурашко.

Возлагают надежды на локдаун и в Роспотребнадзоре. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная предположила, что перелом и стабилизация «достаточно напряженной» ситуации могут наступить после окончания локдауна. На пик заболеваемости Россия пока не вышла — прирост будет пока что расти с каждым днем.

«Ситуация, к сожалению, с заболеваемостью достаточно напряженная, если не сказать больше. Лечебные учреждения практически загружены полностью, цифры впечатляют. Хочется надеяться, что в ближайшее время мы достигнем уже пика», — отметила она.

Пшеничная добавила, что в некоторых регионах уже сохраняется на одном уровне, но в некоторых еще наблюдается рост.

Пятая фаза

Зампред Совбеза РФ, экс-президент РФ и бывший премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что страна с весны находится в пятой фазе пандемии.

«Этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — написал Медведев в статье для «Российской газеты».

При этом, предположил чиновник, есть основания для того, чтобы ожидать восстановления контроля над ситуацией в ближайшие месяцы.