В сентябре реальный размер пенсий в России снизился на 1,8%

Восьмой месяц подряд реальные пенсии жителей страны — выплаты с поправкой на инфляцию — продолжают снижаться. В 2021 году в России фиксируется рекордная инфляция в 7,97%, в связи с этим уменьшается покупательская способность рубля. В денежном выражении пенсии россиян с начала года увеличились на 102 рубля, но реальный размер пенсии в сентябре снизился на 1,8% по сравнению с этим же месяцем 2020-го.

Реальная пенсия россиян в сентябре 2021 года продолжила снижаться. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Речь идет не о номинальной пенсии, которая в рублевом выражении с января по сентябрь увеличилась на 102 рубля, а о показателе с поправкой на инфляцию. Снижение реального размера выплат происходит уже восьмой месяц подряд.

Единственным месяцем в этом году, когда реальная пенсия росла, был январь — относительно января 2020-го она увеличилась на 0,4%. В феврале был спад на 0,1% по сравнению с этим же месяцем прошлого года, в марте на 0,2%, в апреле на 0,1%, в мае на 0,5%, в июне на 1%, в июле на 0,9%, в августе на 1%. В сентябре — последнем подсчитанном Росстатом месяце — темпы падения реальной пенсии продолжили расти: она снизилась уже на 1,8%.

Средняя месячная выплата по итогам первых девяти месяцев этого года в России составила 15 795 руб. (15 847 руб. в сентябре 2021-го, рост в годовом выражении составил 5,5%). Росстат отдельно отметил, что расчеты среднего показателя, а также динамики изменения пенсии не включают разовую выплату в 10 тыс. руб., которую пенсионеры получили в сентябре в соответствии с августовским указом президента Владимира Путина.

В 2020 году реальная пенсия в России увеличивалась в течение всех 12 месяцев, однако темпы роста заметно снизились к концу года. Если в январе прошлого года увеличение выплаты составляло 3,2% по сравнению с январем 2019-го, то к декабрю рост составил уже 0,8%.

Падение реальных пенсий в 2021-м связано с рекордной инфляцией, которая, по последним данным, в годовом выражении составляет 7,97%. Увеличение стоимости продовольственных и непродовольственных товаров привело к снижению покупательской способности рубля.

Вице-премьер Татьяна Голикова, а также глава Минтруда Антон Котяков заявляли, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости будет составлять 18 521 руб. В 2023 году она увеличится до 19 477 руб., а в 2024 году — до 20 469 руб. Путин в конце сентября на совещании по социально-экономическим вопросам пообещал россиянам, что пенсия в стране будет расти на протяжении следующих нескольких лет, и средства для индексации выплат уже предусмотрены проектом многолетнего бюджета.

С 1 октября пенсии выросли у бывших военных и сотрудников силовых структур — Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, органов федеральной фельдъегерской службы, таможенных органов и федеральной противопожарной службы. Индексация составила 3,7%, она связана с соответствующим повышением окладов и денежного довольствия.

Кроме того, с начала 2022 года всем пенсионерам, чья месячная выплата не дотягивает до МРОТ, будут делать социальную надбавку. Средняя минималка по стране с 1 января следующего года составит 13 617 руб., то есть ко всем пенсиям, чей размер ниже этого значения, сделают доплату. В Пенсионном фонде сообщали, что эта надбавка будет оформляться в беззаявительном формате — пенсионерам не нужно никуда обращаться, доплаты будут проведены в автоматическом режиме.