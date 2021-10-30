Скончалась бабушка жителя Томска, за которой он тайно ухаживал в «красной зоне» больницы

Томский минздрав сообщил, что 84-летняя местная жительница, попавшая с в больницу с COVID-19 больше недели назад, умерла. История получила огласку несколько дней назад благодаря ее внуку — мужчина пробрался в «красную зону» госпиталя и три дня ухаживал за пенсионеркой, притворяясь медиком. Он рассказал, что пациенты там лежат в ужасных условиях. После этого СК начал проверку. Томич сообщил, что из-за этой истории потерял работу, лишился денег и получал угрозы от местных властей.

В Томске умерла пожилая женщина, чей внук несколько дней назад тайно пробрался в ковидный госпиталь и обнаружил свою бабушку без врачебного присмотра. Сначала томич Сергей сообщил об этом телеканалу «РЕН-ТВ», позже информацию о смерти женщины подтвердили в региональном минздраве.

Как рассказали в ведомстве, 84-летняя женщина последние дни находилась в респираторном госпитале МСЧ № 2 Томска. «Сегодня утром состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности», — пояснил заведующий реанимацией Евгений Тарасенко.

По его словам, медики проводили все необходимые реанимационные действия, пенсионерку подключили к аппарату ИВЛ. Однако из-за развившейся острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности она скончалась. Официальная причина смерти — коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

История жителя Томска получила огласку 27 октября после его рассказа о тайном проникновении в больницу. Бабушка Сергея попала в инфекционный госпиталь 21 октября с COVID-19 и пневмонией. Женщина уже год живет на жидком питании, внук кормит ее из шприца. У нее болезнь Альцгеймера, она не ходит.

Спустя какое-то время мужчина узнал от соседки по палате, что за его родственницей практически не ухаживают. Он пытался узнать о ее состоянии и уходе в больнице, но ничего не вышло. Тогда Сергей купил специальные защитные костюмы для «красных зон» ковидных госпиталей и пробрался в отделение, представившись медиком.

«Зашел в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу», — рассказывал томич.

Мужчина три дня тайно приходил в реанимацию и ухаживал за пенсионеркой. Ему помогал один из санитаров, который, видимо, понял, что Сергей — не медик, но не выдал его. Томич сообщил, что в больнице не моют лежачих пациентов, исчезают купленные и оставленные им противопролежневые повязки, подгузники.

«Обстановка в больнице ужасная: женщины просят воды. Ощущение, что я попал в тюрьму. Скотобойню. Врачи говорят, что у них аврал, но палаты наполовину пустые. Почему к пациентам как к свиньям относятся? Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», — рассказывал Сергей. По его словам, один из медиков говорил, что должный уход за бабушкой можно купить за 50 тыс. руб.

На третий день о постороннем в отделении узнали настоящие врачи, поэтому он поспешил уйти из больницы. После этого о состоянии бабушки он не мог узнать ничего: трубку в госпитале никто не брал, дозвониться до областного минздрава и страховой компании тоже не удалось. Мужчина пытался обратиться в Следственный комитет по горячей линии, но тоже безрезультатно. Тогда он купил билеты в Москву и полетел на личный прием к главе СК Александру Бастрыкину.

Он сообщил, что бабушка заменила ему мать, она пережила Великую Отечественную войну, она ветеран труда и заслуженный учитель, и он просто хочет для нее «спокойной смерти» дома. «Я не захотел разбираться с местными властями, потому что у главврача родственники работают в прокуратуре. Я прилетел в Москву к Бастрыкину, потом пойду в администрацию президента и прокуратуру. Я хочу, чтобы врачей наказали и за бабушкой был должный уход. Нужно быть людьми», — говорил Сергей.

Однако на личный прием к Бастрыкину попасть не удалось, томич оставил свое заявление в ящике для корреспонденции. В Генпрокуратуре заявление приняли и заверили, что проверят больницу МСЧ № 2. 28 октября управление СК по Томской области сообщило, что начали доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Местные издания сообщали, что силовики начали предпринимать свои действия после звонка из Москвы.

Вечером 30 октября уже после смерти бабушки Сергей рассказал Telegram-каналу Mash, что томские власти оказывали на него давление.

«Они предлагали мне деньги, чтобы я замолчал, либо они закрутят гайки. Я отказался, гайки закрутили, бабушка умерла», — сообщил он. Мужчина также рассказал, что лишился работы сварщика, и обвинил в этом главного врача госпиталя. Кроме того, руководство отказывается выплатить ему заработанные 75 тыс. руб., и теперь ему не на что хоронить родственницу.

В сообщении томского минздрава о смерти женщины говорится, что она поступила в больницу с истощением, а течение болезни осложнялось тяжелыми патологиями. «Пациентка получала необходимое лечение и уход, энтеральное питание (через зонд)», — заявили в министерстве.