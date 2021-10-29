Россиянки пожаловались на домогательства в общественном транспорте

В России нужно разработать закон, регулирующий ответственность за домогательства, сообщили «Газете.Ru» юристы. В правовом поле нет четкого определения этого явления, в связи с чем девушки, столкнувшиеся с приставаниями в трамваях, автобусах и метро, не могут наказать обидчиков. При этом сами инциденты могут привести к серьезным последствиям для психики, сообщил врач.

«Зажал меня на средней площадке, лапал за грудь. В такой толпе я даже закричать не могла»

27-летняя кондуктор трамвая из Санкт-Петербурга Марина Иванова (фамилия изменена) рассказала «Газете.Ru» о том, как в сентябре в час пик ее домогался один из пассажиров.

«Я обилечивала пассажиров, как вдруг высокий мужчина худощавого телосложения, лет сорока на вид, воспользовался многолюдностью и зажал меня на средней площадке, лапал за грудь. В толпе я даже закричать не смогла, все так быстро произошло, трамвай подъехал к станции метро, и этот мужчина вышел», – поделилась она.

В октябре с девушкой произошла еще одна история: один из пассажиров стал мастурбировать при ней, а затем справлять нужду. В итоге контролер не выдержала и перешла на офисную должность. Заявление в полицию писать не стала: побоялась увольнения.

Другая девушка стала жертвой домогательств в Саратове. На 19-летнюю Евгению Павленко (фамилия изменена) напали в родном городе трое незнакомых парней 20-25 лет. Они обступили ее поздно вечером, когда та возвращалась из колледжа.

«В почти пустом автобусе эти трое пристали, хватали за грудь и попу, пытались вытянуть за руки на одной из остановок, когда открылись двери. Я тогда подрабатывала парикмахером в салоне, выхватила ножницы из сумки – это меня и спасло, наверное», – рассказала она.

В похожую ситуацию попала 32-летняя маркетолог из Москвы Алина Ржанова, когда в начале осени возвращалась домой в автобусе.

«При якобы падении он будто случайно попал всей ладонью и пальцами мне под юбку прямо в промежность. И тут меня переключило: подлетела с сиденья и всю дорогу до остановки била его сумкой. Орала на весь автобус: «нельзя трогать женщин». Продолжила бить его сумкой и отвешивать пинки уже на улице. Меня должен был встречать муж, но он опаздывал. Пошла ему навстречу, разрыдалась от произошедшего», – поделилась москвичка.

«Отнеслась с юмором, а потом не смогла заняться сексом с мужем»

Любое домогательство всегда наносит вред психике, напомнил психотерапевт Владимир Дашевский.

«Его степень индивидуальна и зависит от психологического состояния жертвы. Например, девушка, к которой пристали в транспорте, может отшутиться и просто пересесть, а дома обнаружить, что не может заниматься сексом с мужем и осознать весь ужас произошедшего. Такое часто бывает», – рассказал он «Газете.Ru».

Подобные инциденты также могут привести к развитию тревожных расстройств, продолжил кандидат психологических наук.

«Может развиться социальная фобия, боязнь езды в общественном транспорте, страх по отношению к противоположному полу, тревожно-депрессивные расстройства», – уточнил специалист.

Агрессоры на сексуальной почве чаще всего встречаются среди подростков или взрослых людей с проблемами сексуального воспитания, отметил Дашевский.

«Подростки, как правило, действуют неосознанно, не ждут никакого согласия. У взрослых мужчин такое поведение – проявление личностного расстройства, попытка самоутвердиться.

Они подсаживаются к девушкам, которые вряд ли могут за себя постоять. Это животное поведение и демонстрация силы со стороны травмированных людей, нередко – бывших зеков», – поделился врач.

Если человек привлекает внимание демонстрацией половых органов в парке или в общественном транспорте, то чаще всего он очень болен, но относительно безобиден, уточнил психотерапевт.

«Они очень несчастны и упиваются секундной властью над жертвой. Но в действительности они не причиняют физического ущерба. Это неприятно окружающим и может нанести вред их психике. Сами же «маньяки» получают от этого разрядку, но их надо лечить», – рассказал он.

Те же, кто пристает намеренно – потенциальные насильники, подчеркнул Дашевский. «В детстве они сами были жертвами насилия, причем не обязательно сексуального, а с возрастом становятся агрессорами. Среди них встречаются и педофилы», – резюмировал он.

Почему преступников сложно привлечь к ответственности

Адвокат и руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян напомнила, что в российском законодательстве нет ответственности за домогательства, более того — нет самого определения этого явления.

«Любая женщина понимает, что такое домогательство. Прижимания, приставания в транспорте классифицируются как хулиганство и в лучшем случае наказываются административно — по ст. 20.1. КоАП РФ грозит арест до 15 суток. Но взрослых закон защищает хуже всего: сложно доказать домогательство», – рассказала она.

Некоторые девушки не боятся писать заявления о домогательствах, их сотни, но их дела не расследуют, пока не произойдет изнасилования или покушения на него, заявил «Газете.Ru» адвокат Вадим Багатурия.

«В российском законодательстве не прописана ответственность за домогательства, хотя девушки пишут заявления сотнями. Хотя я считаю, что приставания можно расценивать как покушение на изнасилование или насильственные действия сексуального характера. Если в ситуацию попал человек старше 16, полиция вообще вряд ли возьмется: придется долго доказывать степень психического вреда», – пояснил он.

Сейчас же по статье 135 УК РФ «Покушение на изнасилование» можно привлечь агрессора только в случае, когда действия свидетельствовали об умысле совершить половой акт с жертвой, но не были доведены до конца по причинам, не зависящим от воли преступника, подчеркнул эксперт.

«Например, он начал угрожать, избивать и раздевать жертву, но появились свидетели, либо злодея задержали, либо жертва его вырубили или убежала», – уточнил он.

Главный совет в таких случаях – безотлагательно обращаться в травмпункт и полицию, подчеркнул адвокат Денис Назаров.

«Если был сам половой контакт и насилие, то необходима фиксация следов и повреждений. Во всех таких ситуациях стоит вести себя как можно более шумно, привлекая к себе внимание граждан и полиции», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Нет изнасилования — нет наказания

Общественница Давтян напоминает, что у домогательства нет описания в законодательстве России.

«Не прописано, какие конкретно действия околосексуального характера считаются наносящими вред. Этот пробел надо устранить, а после – предусмотреть ответственность в соотношении со степенью общественной опасности», – предложила она. Высокие штрафы не всегда действенны, более эффективными могут быть общественные работы, добавила юрист.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов соглашается, что законодательно урегулировать проблему надо, а также призывает девушек, столкнувшихся с домогательствами, обращаться к депутатам, если полиция не расследует их дела.

«Дискуссия о домогательствах и о том, как прописать ответственность за них в законе, идет уже много лет, тема сложная и неоднозначная. Я считаю, что домогательства недопустимы. Если есть факты, надо обращаться в МВД. Часто считают, что пока нет факта изнасилования, нет повода для правоприменительной практики», – отметил депутат.