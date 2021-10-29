Почему в России не могут запретить цирковые шоу с участием зверей

Каждый второй россиянин поддерживает идею запрета использования животных в цирках, рассказали «Газете.Ru» в SuperJob по итогам тематического опроса. Такое решение в каждом отдельном городе может принять мэр, пояснили в Госдуме. Однако полностью отменять шоу с животными преждевременно – люди покупают билеты, а значит спрос все еще есть, заявляют эксперты. Зоозащитники же считают выступления медведей и тигров на арене «каменным веком».

Согласно опросу сервиса SuperJob, 42% россиян считают, что необходимо запретить использование диких и домашних зверей в цирках. Еще 8% против выступлений только диких зверей.

По мнению респондентов, животные-артисты уже не смогут выжить в естественной среде обитания. Их предлагают отправлять в зоопарки, заповедники или специальные приюты. Есть и те, кто считает, что уже выступающие звери могут продолжить «карьеру», а вот новых брать не нужно.

«Мы трансформировали законодательство, чтобы исключить жестокое обращение с животными: ввели лицензирование этой деятельности. И на получение лицензий у цирков осталось всего два месяца. 1 января 2022 года я напишу запрос генеральному прокурору с тем, чтобы была инициирована проверка всех российских цирков на предмет соответствия законодательству и требованиям, которые к ним предъявляются. Требования серьезные: условия содержания прописаны от размеров вольеров до кормления и всего остального», — рассказал «Газете.Ru» первый зампред думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сегодня фактически запрещены передвижные цирки-шапито, где в основном и происходили эпизоды жесткого обращения с животными, добавил он.

Кроме того, у глав российских муниципалитетов есть полномочия запретить цирковую деятельность с использованием животных, пояснил депутат. То есть мэр может установить такое правило в городе, которым руководит. «Допустим, Магас в Ингушетии – там мэр сказал: «У меня цирков [с животными] не будет. И там их нет, потому что он считает, что в городе по этому поводу консенсус, и люди против», — привел пример парламентарий.

Однако, отметил Бурматов, спрос рождает предложение: люди покупают билеты в цирки и ходят туда. «Если открыть сайт любого цирка, билеты стоят довольно дорого и при этом они все раскуплены заранее», — уточнил он.

Зоозащитник, адвокат Марианна Комаровская в беседе с «Газетой.Ru» назвала использование животных в цирках «каменным веком».

«Это уже не отвечает реалиям и уровню развития большей части нашего общества. Конечно, остаются те, кто продолжает ходить и водить туда своих детей, прививая им такой уровень нормы, но, мне кажется, большая часть населения уже приходит к мнению, что это жестко. Демонстрировать жесткость детям и прививать им такой уровень нормы, что жестко обращаться с животными – это нормально, это прямой путь к деградации общества.

Если копнуть немного глубже и посмотреть, что происходит за кулисами, как обращаются с животными, любому адекватному человеку, по-моему, должно стать противно смотреть на это», — сказала она.

Комаровская отметила, что не понимает, «за какими эмоциями люди ходят в цирки». Наблюдать за обитателями дикой природы гораздо лучше в их естественной среде обитания, а не в неволе.

«Любые дикие животные должны жить на воле. В случае с цирками: там их воспитывают с малых лет — они привыкают к одному хозяину, как домашние питомцы. Они с детства с людьми, и другого они не знают», — рассказал управляющий Центра передержки и реабилитации диких животных Арвидас Яблонскис.

Цирки, по его мнению, «нужно оставлять, тем более, что артисты там работают с осиротевшими маленькими или выброшенными животными, которые уже не смогут жить в дикой природе».