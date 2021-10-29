ФСБ заявила о разгроме готовившей нападения на власть группировки неонацистов из Бурятии

Схваченные ФСБ члены ультраправой группировки в Бурятии могли подражать банде радикальных неонацистов Atomwaffen Division из США, сообщают СМИ. На одежде задержанных замечены нашивки, схожие с символикой американских боевиков. По данным спецслужбы, участники экстремистского сообщества вовлекали в свои ряды студентов и планировали нападения на чиновников и мигрантов.

Участники экстремистской группировки, задержанные в Улан-Удэ сотрудниками ФСБ, могли подражать созданной в 2013 году в США банде Atomwaffen Division. Об этом сообщает издание Readovka.

Журналисты изучили фотографии задержанных и заметили на одежде неонацистов из Бурятии символику радиационной угрозы. Этот знак может быть связан с американской группировкой, разгромленной пару лет назад ФБР.

Члены Atomwaffen Division были хорошо законспирированы и готовились устраивать террористические акты с огнестрельным оружием.

«Подражатели по всему миру находятся до сих пор. Где-то в российской глубинке эта находившаяся на слуху в 2016-2018 годах группировка — последний писк моды», — пишет Readovka.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Бурятии была разгромлена праворадикальная группировка. Ее участники намеревались устраивать акции прямого действия в отношении представителей государственной власти и приезжих из других стран.

«В структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики, среди которых распространялась праворадикальная идеология», — говорится в заявлении ФСБ.

Чекисты сообщают, что в отношении организатора и трех активных участников улан-удинской группировки возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ «Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе».

Новые ультраправые

Американская группировка неонацистов Atomwaffen Division возникла в 2013 году во Флориде. В нее входило от 24 до 36 человек — студенты университетов в возрасте 19-25 лет.

По данным расследовательского портала Propublica, участники AD могли разрабатывать планы по уничтожению водопроводов и систем электропередач в США. Кроме того, представляющие альт-райт движение члены AD призывали сжигать американские флаги и конституцию, атаковать учреждения федерального правительства США и евреев. Газета The New York Times сообщала, что среди мишеней AD были также журналисты и представитель администрации экс-президента Дональда Трампа.

В идеологии AD прослеживается влияние американских национал-социалистов, итальянских футуристов и фашистов и лидера кровавой «Семьи» Чарльза Мэнсона. По ряду данных, некоторые члены AD могли поддерживать идеи эзотерического нацизма. Кроме того, некоторые члены AD могли поддерживать радикальных исламистов — после массового убийства в гей-клубе в Орландо.

В группировку был внедрен агент ФБР под прикрытием. Была установлена причастность AD к пяти убийствам во Флориде. Члены AD были задержаны, впоследствии они были приговорены к различным тюремным срокам.

Чекисты против нацистов

Этой осенью ФСБ России сообщила о нескольких разгромах ультраправых группировок, в состав которых входили молодые люди. 27 сентября стало известно о задержании в Уфе пятерых молодых людей, создавших неонацистскую группировку. Их подозревают в подготовке терактов, направленных против силовиков.

При обысках у молодых людей изъяли самодельное взрывное устройство, взрывчатку, инструкцию по изготовлению СВУ, несколько единиц холодного оружия, а также «портреты главарей Третьего Рейха и украинского националиста Степана Бандеры».

В опубликованном видео обыска также показаны оптические прицелы, дневник с написанными от руки рассуждениями о сути консерватизма, национализма и патриотизма, сложенный флаг Конфедеративных Штатов Америки «Ребел Джек» (популярный символ в «правых» субкультурах) и зеленая фляжка военного образца.

Звуковой дорожки у видеозаписи обыска нет. На кадрах видно, как спецназ врывается в квартиру одного из подозреваемых, обездвиживает его и проводит обыск.

30 сентября сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке лидера неонацистской группировки «Правые Приморья» 2000 года рождения. По данным спецслужбы, молодой человек планировал взрыв «в целях оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики». При обыске у него нашли компоненты для создания взрывчатки, инструкции по ее изготовлению и применению, несколько единиц холодного оружия, устав праворадикальной группировки с призывами к преступлениям. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту).

Чекисты также опубликовали кадры подготовки задержанного и его соратников по движению. На видео они упражняются в метании коктейлей Молотова. На других кадрах показана спецоперация по задержанию несостоявшегося террориста: сотрудники ФСБ врываются в его квартиру, скручивают лежащего на полу мужчину. На стене жилища нарисована свастика и красуется надпись: «Точи ножи, готовь патроны, завтра они могут пригодиться»; на столе лежат охотничьи ножи, бейсбольная бита, пластиковые бутылки с прозрачной жидкостью.