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Общество

Репортаж без допуска. За что блогер получил пять лет колонии

Суд приговорил блогера Пыжа к пяти годам лишения свободы

Суд приговорил блогера Андрея Пыжа, участника так называемого «диггерского» сообщества, к пяти годам колонии за незаконный сбор секретных сведений. Как было установлено в суде, он не имел допуска к государственной тайне. Свою вину Пыж не признал. Подробнее о том, за что блогер отправится в тюрьму, — в материале «Газеты.Ru».

Мосгорсуд приговорил блогера Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконном сборе средств, составляющих государственную тайну. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«В Москве мужчина осужден за получение, распространение и перемещение за пределы России сведений, составляющих государственную тайну.

Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Ленинградской области Андрея Пыжа. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (получение сведений, составляющих государственную тайну, незаконным способом (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 УК РФ), сопряженное с последующим распространением данных сведений и перемещением их носителей за пределы Российской Федерации)», — говорится в сообщении ведомства.

В суде установлено, что Пыж являлся участником так называемого «диггерского» сообщества, не имел допуска к гостайне и к сведениям, составляющим гостайну.

В период с декабря 2018 года по август 2020-го блогер, как отметили в прокуратуре, незаконно получил «сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе».

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — заключили в ведомстве.

Чем известен Пыж

Имеющий гражданство РФ и Украины блогер известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Под ником МШ он снимал видео о зданиях, «погибших» городах и полусекретных объектах.

В его деле речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, как он сам утверждает, хотел использовать в рамках своего блога.

По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом и не касаются оборонной или энергетической промышленности. Другой собеседник агентства уточнял, что

уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.

Пыж был арестован в начале августа 2020 года. Вину блогер признавать отказался. Сторона защиты исходила из того, что его действия были законными, отмечала ранее адвокат Светлана Байтулина.

Канал блогера на YouTube на момент его ареста имел более 800 тыс. подписчиков.

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