Новым детским омбудсменом в России назначена Мария Львова-Белова

Новым уполномоченным по правам ребенка в РФ стала сенатор Мария Львова-Белова, известная как учредитель организации содействия социальной адаптации «Квартал Луи». Она сменила на посту детского омбудсмена Анну Кузнецову, занимавшую эту должность пять лет.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового уполномоченного по правам ребенка в России. Указ опубликован на портале правовой информации.

Новым детским омбудсменом стала член Совета Федерации от Пензенской области Мария Львова-Белова. Она сменит на этом посту Анну Кузнецову, с которой раньше вместе работала в пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест».

Львова-Белова в сентябре прошлого года была назначена сенатором Совета Федерации от правительства Пензенской области, входила в комитет по социальной политике. В ноябре 2020 года сенатор стала полпредом верхней палаты парламента по взаимодействию с детским омбудсменом при президенте РФ.

37-летняя Львова-Белова — многодетная мать, у нее пятеро кровных детей (их возраст — от трех до 16 лет) и четверо совершеннолетних приемных. Кроме того, новый детский омбудсмен является опекуном сразу 13 недееспособных молодых людей. Как и предыдущий детский омбудсмен Анна Кузнецова, она замужем за священником.

Львова-Белова окончила Пензенское училище культуры и искусств, а также Самарскую государственную академию искусств. В этом году сенатор также окончила обучение на 4-м потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, так называемой школы губернаторов.

Учредив совместно фонд «Благовест», Львова-Белова и Кузнецова впоследствии стали развивать свои некоммерческие проекты параллельно: Анна Кузнецова — фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров», Мария Львова-Белова — АНО «Квартал Луи».

«Я хочу сказать, что Анна Юрьевна Кузнецова... Они работали вместе, параллельно социальные проекты реализовывали в Пензенской области.

Она сегодня является уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации, ее заметили на федеральном уровне. Я не сомневаюсь, что у Марии Алексеевны [Львовой-Беловой] тоже такая судьба в дальнейшем, раз высокие руководители ее заметили», — говорил в 2020 году губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2017 году Львова-Белова стала членом Общественной палаты РФ, в 2019 вступила в «Единую Россию», став сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества.

«Говорю спасибо конкурсу «Лидеры России» за год непрерывного роста и новые перспективы, а партии «Единая Россия» — за деятельную поддержку и приобретенный опыт. Спасибо всем старшим руководителям, партнерам и волонтерам, кто поддерживал меня и наши добрые проекты все эти годы», — прокомментировала она свое назначение.