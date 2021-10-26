В ХМАО задержали экс-чиновника Минфина, подозреваемого в убийстве прокурора 20 лет назад

Через 20 лет после убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина правоохранители нашли заказчика его убийства Юрия Чекина. По версии следствия, задержанный расправился с прокурором, чтобы тот не довел уголовное дело до конца. Все это время Чекин старался не выходить на улицу, не посещать государственных учреждений, общественных мест.

Правоохранители задержали в Ханты-мансийском автономном округе (ХМАО) бывшего местного чиновника из Минфина Юрия Чекина. Мужчина был в международном и федеральном розысках более 20 лет. «Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Бедерина убили несколькими выстрелами в голову в собственном подъезде. Киллеры стреляли «из самодельного огнестрельного нарезного пистолета».

close 100% Прокурор Юрий Бедерин Алексей Щукин/ТАСС

Следствие считает, что Чекин, будучи главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления Минфина РФ по ХМАО-Югре, похитил у одного из предпринимателей 15 млн 600 тысяч рублей. В связи с этим возбудили уголовное.

«В июне 2000 года Чекин из мести за принципиальную позицию прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Бедерина Ю. А. и исполнение тем служебного долга, направленного на привлечение Чекина к уголовной ответственности за мошенничество, организовал, выступая в роли заказчика, убийство последнего», — отметили в пресс-службе СК.

Чекин, как считают следователи, заплатил Виктору Змановскому, у которого были связи в криминальных кругах, $50 тыс. Тот половину отдал исполнителям — выходцам из Дагестана Рабадану Рабаданову и Александру Козину. Киллеров, как и Змановского, вскоре задержали. В 2001 году исполнителей осудили на 14 и 13 лет колонии строгого режима, а Змановский получил 18 лет колонии строгого режима. При этом Змановский рассказал правоохранителям, что заказчиком убийства был именно Чекин.

После преступления экс-сотрудник Минфина ХМАО написал приказ о собственном отпуске «в связи с угрозой для жизни» и исчез. Его объявили в розыск. Чекину заочно предъявили обвинение по нескольким статьям: ст. 17, п. «а» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства), ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 222, а также ст. 295 УК РФ (мошенничество, организация убийства, организация незаконного оборота оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование).

26 октября этого года его задержали в Ханты-Мансийске и поместили под стражу. Правоохранители установили, что последние несколько лет Чекин жил в многоквартирном доме по улице Калинина. «Все это время на улицу он не выходил, а окна квартиры были завешены непрозрачной пленкой», — рассказала Волк.

Известно, что Чекинне посещал государственные и муниципальные учреждения, магазины и иные общественные места. Кроме того, он не стал менять паспорт с советского на российский. «Жизнедеятельность обвиняемого обеспечивала одна из родственниц, действиям которой будет дана правовая оценка», — добавили в СКР.

При обыске под подоконником полиция нашла тайник, в который мог бы поместиться человек, а также оружие и документы, указывающие на его причастность к заведенным ранее против него делам. В настоящее время, как пишет ТАСС, Чекин доставлен в следственное управление.

В 2018 году появилось видеообращение от Чекина к российскому президенту Владимиру Путину. В нем экс-начальник контрольно-ревизионного управления по ХМАО-Югре заявил, что невиновен. «Обращаюсь к вам, потому что не вижу другого способа защитить себя, кроме как обратиться к первому лицу. Адвокат отстранен от моей защиты. Меня обвиняют в преступлениях, которые я не совершал», --утверждал он. Чекин полагает, что его преследовали за ревизорскую деятельность в ведомстве.

Мужчину пытались найти, но безуспешно.

В 2020 году полицейские объявили вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о нахождении Чекина. Такое же объявление было сделано в 2014 году. Тогда в ориентировках полицейские указали, что он «болен шизофренией», пишет «Накануне.Ru». Племянница Чекина считает такое заявление безосновательным, пишет агентство «ЮграPRO». «В Ханты-Мансийске есть десятки людей, хорошо знавших Юрия, они отзываются о нем уважительно. Полиция безосновательно назвала его шизофреником. Его видеообращение к Владимиру Путину было ожидаемым, потому что в основу уголовного дела в отношении моего дяди заложена не та версия», — заявила она.