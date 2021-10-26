Иркутский минздрав оценил пожелание медика не звонить в скорую без прививки от COVID-19

Главный врач детской больницы в Иркутске во время прямого эфира попросил отказавшихся от вакцинации людей не нагружать систему здравоохранения. Противники вакцинации, заболев COVID-19, лучше пусть «помирают дома», отметил медик Владимир Новожилов. Он добавил, что сам сомневался, прививаться ему или нет, но решил сделать это после применения «Спутника V» в российской армии.

Главврач Ивано-Матренинской детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов призвал сограждан вакцинироваться от коронавируса. Однако сделал он это в весьма едкой форме, возмутившей некоторых пользователей сети. Видеозапись прямого эфира, в ходе которого медик произнес свою отповедь, опубликована на странице правительства Иркутской области «ВКонтакте».

«Да, это личное дело, жить или умереть. Но не занимайте места в госпиталях!

Если вы не привились и заболели — тогда не звоните на скорую, помирайте дома. Вы же звоните на скорую, обращаетесь в систему здравоохранения. А система говорит: вы привейтесь. Не занимайте места для тех, которые привились и которым надо помочь, которых нужно оперировать, спасать от онкологии, травм», — заявил Новожилов.

Он добавил, что нужно прививаться для защиты своих близких. «Если [они] и заболеют, дома посидят, кино посмотрят, книжку почитают, и все будет хорошо», — добавил главврач.

По словам Новожилова, он сам болел COVID-19 и перенес болезнь «очень сложно», лежал в реанимации и восстанавливался долгое время. Вакцинироваться медик решил «после раздумий», когда узнал, что «Спутник V» применяют в армии.

«Клинический опыт очень большой, вакцина очень эффективна», — подчеркнул главврач. По его словам, коронавирус отнимает очень много ресурсов у системы здравоохранения. Необходимо лечить и другие заболевания.

«А мы все занимаемся только ковидом. У нас летом был период, когда больше 100 сотрудников болели, и мы не могли нормально оказывать помощь. Рекомендую всем посмотреть на меня и принять правильное решение», — добавил он.

В региональном минздраве, после возмущения ряда пользователей в соцсетях словами Новожилова, заявили, что его мнение представляет собой призыв задуматься о личной ответственности.

«Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича. <…> Высказывание эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь», — говорится в сообщении минздрава Иркутской области.

Сам Новожилов впоследствии объяснил РИА «Новости», что его слова были вырваны из контекста.

«Мы сейчас отказываем в плановой помощи многим, кто в ней нуждается, потому что часть больницы перепрофилирована в ковидный госпиталь. И прирост идет», — заявил главврач.

Схожее предложение — помирать дома и снизить нагрузку на врачей — сделал в ноябре 2020 года украинский врач-анестезиолог Сергей Дубров. «Ну и большая просьба к «COVID-атеистам»: наверное, не обращаться за помощью, а просто умирать дома, синея. Если вы не верите в COVID, то, пожалуйста, не обращайтесь к врачам», — сказал он.

Он также предложил «ковид-диссидентам», не верящим в коронавирус, устраиваться волонтерами в больницы и увидеть своими глазами ужасы пандемии.

«Стирать белье, мыть пол, перестилать пациентов в отделениях интенсивной терапии. Рук не хватает, особенно младшего медперсонала. Думаю, суток или нескольких часов в реанимации с пациентами COVID-19 хватит... «ковидный атеизм» пройдет очень быстро», — добавил Дубров.