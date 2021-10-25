В Генконсульстве рассказали о встрече с арестованными в Турции туристами из России

Семерых россиян арестовали в Анталье по подозрению в неумышленном поджоге леса. Туристы шли по маршруту «Ликийская тропа», и по их словам — увидели пожар и попытались его потушить. Жандармов вызвали местные жители, после разбирательства суд назначил арест. Генконсульство потребовало предоставить доступ к гражданам России.

Один из арестованных турецким судом российских туристов, Дмитрий Коршунов, прокомментировал обвинение в неумышленном поджоге леса. Его слова передает РИА «Новости».

«На пути по Ликийской тропе мы увидели пожар и пытались потушить его, вызвали «911». По дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест, и нас отправили в тюрьму», — сообщил молодой человек.

Он отметил, что их бесплатные адвокаты от турецкого государства даже не говорят по-английски. «Консульство отказывается нам помогать, мы едем в тюрьму, скоро не будет связи. Я прошу всех предать огласке, наша группа из семи человек арестована», — добавил Коршунов.

Кроме того, короткую «сториз» в Instagram опубликовала арестованная в Анталье россиянка Полина Яськова — единственная девушка в группе. По ее словам, полицейские забрали у ее друзей телефоны.

«В общем, это не шутка и не прикол. Сейчас мы уже едем в тюрьму», — успела рассказать Яськова. Ее отправили в женскую тюрьму, где россиянка может провести три месяца в ожидании суда.

В это же время в российской дипмиссии заявили, что сотрудник консульства РФ посетил жандармский участок для выяснения обстоятельств инцидента. Он, по словам представителя консульства, встретился с задержанными гражданами России, разъяснив суть предъявленных обвинений и юридические аспекты грядущего разбирательства.

Российское Генконсульство также обратилось к властям Антальи, потребовав предоставить материалы дела и обеспечить беспрепятственный доступ консульских сотрудников к туристам, передает РИА «Новости».

«В соответствии с местным законодательством органами правопорядка с привлечением присяжного переводчика был составлен протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу», — добавил представитель дипмиссии РФ.

В разговоре с изданием Daily Storm дипломат заявил, что сотрудники консульства не могут представлять интересы россиян в суде, поскольку у них нет таких полномочий. «Это может сделать только местный турецкий адвокат», — добавил он.

Прошлым летом юг Турции был охвачен масштабными лесными пожарами, пострадали сотни человек, около десяти – погибли. Власти страны рассматривают среди прочих версию умышленных поджогов леса, к расследованию привлечена также разведка.

В начале августа турецкие власти арестовали шестерых человек по подозрению в умышленном поджоге. Четверо были задержаны с «коктейлями Молотова», злоумышленников пытались линчевать местные жители. Еще двое турок были задержаны жандармами после того, как выкинули тлеющий окурок из окна автомобиля.