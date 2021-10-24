Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дептранс Москвы посоветовал отказаться от личных машин из-за заморозков 19:24
Анастасия Волочкова увезла нового жениха в монастырь 19:21
Теннисист Карацев стал победителем Кубка Кремля 19:14
«Реал» одержал победу над «Барселоной» 19:12
Мэр Клайпедского района Литвы задержан в России за нарушение границы 19:04
Медведчук заявил, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти 19:04
Трамп: США погибают из-за миграционной проблемы 18:56
Экс-футболист «Ливерпуля» Каррагер: Роналду не приблизит «МЮ» к победе... 18:51
Избиение мужчины в Стерлитамаке на глазах у сотрудников Росгвардии попало... 18:50
Талибы* будут платить пшеницей за работу 18:44
Общество

Почти Эскобар: в Колумбии задержали главу крупнейшего наркокартеля

Президент Колумбии сравнил поимку лидера картеля «Клан Залива» с убийством Эскобара

close
100%
Диро Антонио Усуга

Диро Антонио Усуга

Colombian Defense Ministry/Reuters
Лидер крупнейшего колумбийского наркокартеля Диро Усуга задержан, ему грозит экстрадиция в США. О задержании главы «Клана Залива» объявил президент Колумбии Иван Дуке Маркес, сравнивший эту победу с ликвидацией Пабло Эскобара в начале 1990-х. По его словам, результат операции «Осирис» стал самым серьезным с начала века.

Глава крупнейшего в Колумбии наркокартеля «Клан Залива» Диро Антонио Усуга задержан в результате спецоперации «Осирис». Как сообщает «Би-би-си», в поимке наркобарона принимали участие колумбийские военные, полиция и Военно-воздушные силы.

Усуга был схвачен в сельской местности неподалеку от города Некокли в провинции Антиокья, рядом с панамской границей. При задержании в перестрелке с подручными Усуги погиб полицейский.

«Среди всех наших побед над наркотрафиком [задержание Усуги] стало самой серьезной победой Колумбии в этом веке», — заявил колумбийский президент Иван Дуке Маркес.

Он также сравнил поимку главы «Клана Залива» с убийством в ходе спецоперации легендарного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году.

Диро «Отониэль» Антонио Усуга возглавил «Клан Залива» после гибели его брата, предыдущего главаря банды, во время полицейской операции. В состав наркокартеля входит более 3000 активных членов, их задерживали ранее в Бразилии, Аргентине, Перу, Гондурасе и Испании. Картель контролирует в том числе каналы поставки кокаина и других наркотиков в Россию и США.

В 2015 году «Би-би-си» сообщила, что 1200 колумбийских полицейских были задействованы в поисках Диро Усуги. В том же году разбился вертолет колумбийской полиции, разыскивающий наркобарона — в результате крушения погибли 18 человек.

В 2017 году Госдеп США предложил награду в $5 млн за информацию, которая помогла бы арестовать Диро Усугу. В 2017 году колумбийская полиция по борьбе с торговлей людьми разбрасывала с вертолетов листовки, предлагая вознаграждение в $5 млн за сведения о наркобароне.

«Клан Залива» считается наиболее опасной и богатой группировкой наркоторговцев в Колумбии. Эта банда — один из осколков парамилитарной группы «Объединенные силы самообороны Колумбии», основанной братьями Кастаньо. В последние годы «Клан Залива» контролировал большую часть кокаинового наркотрафика в Колумбии.

Объемы экспортируемого кокаина сложно оценить точно: летом 2020 года министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухильо сообщил об изъятии в международных водах неподалеку от Панамы рекордной партии хлоргидрата кокаина массой около 7,5 тонн.

ВМС Колумбии задержали судно, перевозившее смешанный со стройматериалами кокаин. Стоимость партии оценивалась в $286 млн. Груз, по словам Трухильо, принадлежал «Клану Залива». За месяц до этого национальная полиция Колумбии сообщала об изъятии в порту Буэнавентура 5-ти тонн кокаина, который «трафикантес» хотели отправить в Турцию. Очевидно, что наркоторговцы отправляют за границу гораздо больше наркотика.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях