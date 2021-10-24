Президент Колумбии сравнил поимку лидера картеля «Клан Залива» с убийством Эскобара

Лидер крупнейшего колумбийского наркокартеля Диро Усуга задержан, ему грозит экстрадиция в США. О задержании главы «Клана Залива» объявил президент Колумбии Иван Дуке Маркес, сравнивший эту победу с ликвидацией Пабло Эскобара в начале 1990-х. По его словам, результат операции «Осирис» стал самым серьезным с начала века.

Глава крупнейшего в Колумбии наркокартеля «Клан Залива» Диро Антонио Усуга задержан в результате спецоперации «Осирис». Как сообщает «Би-би-си», в поимке наркобарона принимали участие колумбийские военные, полиция и Военно-воздушные силы.

Усуга был схвачен в сельской местности неподалеку от города Некокли в провинции Антиокья, рядом с панамской границей. При задержании в перестрелке с подручными Усуги погиб полицейский.

«Среди всех наших побед над наркотрафиком [задержание Усуги] стало самой серьезной победой Колумбии в этом веке», — заявил колумбийский президент Иван Дуке Маркес.

Он также сравнил поимку главы «Клана Залива» с убийством в ходе спецоперации легендарного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году.

Диро «Отониэль» Антонио Усуга возглавил «Клан Залива» после гибели его брата, предыдущего главаря банды, во время полицейской операции. В состав наркокартеля входит более 3000 активных членов, их задерживали ранее в Бразилии, Аргентине, Перу, Гондурасе и Испании. Картель контролирует в том числе каналы поставки кокаина и других наркотиков в Россию и США.

В 2015 году «Би-би-си» сообщила, что 1200 колумбийских полицейских были задействованы в поисках Диро Усуги. В том же году разбился вертолет колумбийской полиции, разыскивающий наркобарона — в результате крушения погибли 18 человек.

В 2017 году Госдеп США предложил награду в $5 млн за информацию, которая помогла бы арестовать Диро Усугу. В 2017 году колумбийская полиция по борьбе с торговлей людьми разбрасывала с вертолетов листовки, предлагая вознаграждение в $5 млн за сведения о наркобароне.

«Клан Залива» считается наиболее опасной и богатой группировкой наркоторговцев в Колумбии. Эта банда — один из осколков парамилитарной группы «Объединенные силы самообороны Колумбии», основанной братьями Кастаньо. В последние годы «Клан Залива» контролировал большую часть кокаинового наркотрафика в Колумбии.

Объемы экспортируемого кокаина сложно оценить точно: летом 2020 года министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухильо сообщил об изъятии в международных водах неподалеку от Панамы рекордной партии хлоргидрата кокаина массой около 7,5 тонн.

ВМС Колумбии задержали судно, перевозившее смешанный со стройматериалами кокаин. Стоимость партии оценивалась в $286 млн. Груз, по словам Трухильо, принадлежал «Клану Залива». За месяц до этого национальная полиция Колумбии сообщала об изъятии в порту Буэнавентура 5-ти тонн кокаина, который «трафикантес» хотели отправить в Турцию. Очевидно, что наркоторговцы отправляют за границу гораздо больше наркотика.