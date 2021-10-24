В России хотят внедрить систему обнаружения и распознавания курильщиков-нарушителей

Правительственная «Платформа НТИ», созданная для объединения технологических решений властей и бизнеса, намерена разработать компьютерные алгоритмы, которые позволят выявлять факты курения на видео. Программу интегрируют в городские системы видеонаблюдения, чтобы находить курильщиков в неположенных местах и принимать санкции против них.

В России в ближайшие годы могут появиться алгоритмы, способные через камеры видеонаблюдения распознавать курение в неположенных местах. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

«Система будет определять сам факт курения — сигарет, вейпов — на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», — говорится в сообщении.

Алгоритм позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах и тем самым предотвращать возможные пожары. Программное обеспечение, которое намерены разработать в «Платформе НТИ», интегрируют в уже существующую систему «Умный город» и ее алгоритмы видеоаналитики.

Эта система использует машинное зрение, которое в режиме реального времени анализирует поступающее с камер видео, определяет на нем людей, их поведение, перемещение в определенные зоны. «Систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках», — заявили в компании «Малленом Системс», которой предстоит разработать программное обеспечение.

Сначала будет создан прототип системы. В его разработке примут участие студенты российских вузов в рамках проектно-образовательных интенсивов Университета НТИ «20.35». Они будут заниматься написанием программного кода, который позволит выявлять факт курения на видео.

Активная антитабачная кампания в России ведется уже 20 лет — с момента принятия в 2001 году Федерального закона «Об ограничении курения табака». Он закрепил запрет на продажу табака несовершеннолетним, запретил продавать сигареты поштучно, серьезно ограничил рекламу этой продукции и запретил ее продавать в образовательных, медицинских, культурных спортивных учреждениях, на расстоянии ста метров от школ, колледжей и ВУЗов.

В 2010 году правительство приняло «Национальную стратегию противодействия курения». После этого в течение 11 лет были определены территории, где курить запрещено (эти списки расширяли); значительно повышены акцизы на табачную продукцию; полностью запрещена реклама табака; для упаковок сигарет установили новый дизайн с предупреждающими надписями и изображениями о последствиях курения. В 2015 году власти запретили продавать жевательный табак и снюс. Кроме того, ряд законодательных инициатив был нацелен на защиту пассивных курильщиков — например, курить запретили во всех барах и ресторанах. С 2021 года вейпы, кальяны и никотинсодержащие товары через интернет купить нельзя.

В этом году премьер-министр Михаил Мишустин утвердил антитабачную концепцию на следующие 14 лет. Главная ее цель — снизить долю никотинозависимых россиян до 21%. Этому должны способствовать принятые в прошлом году законы, приравнивающие к сигаретам всю никотиносодержащую продукцию, в том числе электронные системы нагревания табака и никотиносодержащих жидкостей.

Сейчас в России перечень территорий, где курение запрещено расширился настолько, что дымить теперь можно фактически только в собственных домах и квартирах, на открытом воздухе вдали от общественных помещений, зданий, площадок (в том числе, парков), а также в специально оборудованных местах.

В октябре вице-премьер Татьяна Голикова предложила проверять детей на употребление никотина во время медицинских осмотров в поликлиниках. Врачи должны будут с помощью смокелайзеров фиксировать угарные газы в выдыхаемом ребенком воздухе.

В августе FinExpertiza на основании данных Росстата выяснила, что за 2020 год число курильщиков в стране снизилось на 1,33 млн человек. Курить продолжали 23,1% жителей старше 15 лет (почти 28 млн человек). Их число непрерывно снижается с 2009 года. Наибольшая доля курильщиков на востоке России: в Еврейской автономной области (38% населения), Хабаровском крае (35,5%), Бурятии (34%). Меньше всего употребляют табак в северокавказских республиках — Чечне (3,1%), Ингушетии (3,8%), Дагестане (9,5%).

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, что на борьбу с курением позитивно повлияли самоизоляция и другие карантинные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. После их отмены почти четверть взрослых россиян сообщили, что стали меньше курить. Осенью в ВОЗ заявляли, что приводят Россию в качестве примера комплексной антитабачной кампании.