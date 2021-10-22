Со стены Кремля ветром сорвало зубец и строительные леса

С Кремля «сдуло» один из зубцов стены, у велопарковки общежития МГУ сорвало крышу, на МКАДе разбросало ограждения по дороге. С какими последствиями ураганного ветра столкнулась столица и регион — в обзоре «Газеты.Ru»

Днем 22 октября на Москву краткосрочно обрушился ураганный ветер с дождем, который повредил городскую инфраструктуру, здания. Перед этим МЧС распространило штормовое предупреждение, в котором сообщало об усилении ветра в порывах до 20 м/с.

В социальных сетях распространилось видео, на котором ветер сорвал строительные леса на кремлевской стене в районе Красной площади. В результате обрушился один из зубцов стены. Во время происшествия никто не пострадал.

close 100% Сильный ветер сорвал со стены Кремля строительные леса и один из зубцов Максим Григорьев/ТАСС

Позже в Кремле сообщили, что повреждены были несколько зубцов. Однако проблем из-за этого быть не должно — в рамках программы реставрации строители все равно собирались их восстанавливать.

Около общежития МГУ на ул. Шверника (район станции метро «Академическая») сорвало крышу велопарковки. Владельцам велосипедов рекомендовали проверить свои транспортные средства.

На МКАДе ветер разбросал по проезжей части пластиковые дорожные ограждения: они разлетелись по полосам и частично заблокировали движение автомобилей. По соцсетям распространяются кадры, как по дорогам «убегают» мусорные баки, части ограждения и кровли.

По данным ТАСС, в городе повалило несколько деревьев, повреждены оказались припаркованные рядом автомобили. Перед этим в столичном Комплексе городского хозяйства напоминали москвичам, что при ненастном прогнозе парковать машины под деревьями или плохо закрепленными сооружениями опасно.

С последствиями ураганного ветра разбираются и в Подмосковье. В экстренных службах сообщили, что в регионе повалило более 40 деревьев в 11 муниципалитетах. Еще в 26 населенных пунктах есть перебои в подаче электроэнергии.