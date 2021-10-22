Минобрнауки разрешило вузам перенос каникул на нерабочие дни

Минобрнауки опубликовало приказ, согласно которому вузы могут провести дистанционные занятия во время нерабочих дней или объявить самостоятельную работу студентов. При этом учебные заведения обязаны предоставить методические материалы, а преподаватели должны объявить объем работы и формат проверки заданий. При этом мнение студентов по этому поводу разделились: одни не против дистанционных занятий, другие считают, что такие меры нарушают учебный процесс, особенно в вопросе практических занятий и семинаров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что вузы на время нерабочих дней могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — сказал Фальков.

Что касается самостоятельной работы, он подчеркнул, что университеты и институты в этом случае должны предоставить учащимся методические материалы, а педагогам предстоит наладить систему проверок домашних заданий. При этом за три дня до периода объявленных в регионе нерабочих дней учебные заведения должны предупредить студентов об объемах работы.

Глава Минобрнауки напомнил, что сейчас во многих российских регионах обостряется ситуация с коронавирусом. Фальков напомнил, что лучшее средство защиты от инфекции — вакцинация.

В приказе Минобрнауки, опубликованном на сайте ведомства, разрешается также подведомственным учебным заведениям перенести предусмотренные графиком каникулы на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

«Руководители образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на период, указанный в пункте 1.1 [с 30 октября по 7 ноября]», — говорится в документе.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях — с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут сами определять, какие дни будут нерабочими и при необходимости продлевать их после 7 ноября. Например, мэр Москвы ранее объявил нерабочими днями период с 28 октября по 7 ноября. На это время детские сады и школы будут закрыты, а колледжи и вузы могут работать только в дистанционном режиме.

Например, о том, что в период нерабочих дней не будут проходить очные занятия, объявили ранее МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Н.Э. Баумана. В этих вузах преподаватели могут проводить онлайн-консультации для студентов по контрольным, зачетам и работам, которые необходимо выполнить до окончания семестра.

При этом мнения студентов разделились. Так, студентка факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Екатерина Морозова считает, что дистанционный формат обучения необходимо внедрять не только из-за пандемии коронавируса, но и чтобы сделать образование доступнее. «Большинство университетов не оснащены необходимым для обучения студента с ограниченными возможностями. Кроме того, я не считаю, что эффективность такого вида обучения ниже. Местонахождение студента не влияет на получение материала — бездумно слушать лекции можно и сидя в аудитории», — сказала она в комментарии «Газете.Ru».

Студентка факультета почвоведения МГУ Марина Ежихина тоже не против дистанционного обучения, так как оно имеет «массу плюсов». «Не нужно далеко ехать до места учебы, достаточно включить камеру и микрофон — ты на связи с преподавателем. Лекция в таком случае не отличается от очной. Также дистанционный формат позволил мне не пропустить ни одной пары [в прошлом семестре] и даже завершить сессию на все «отлично», так как при дистанционном формате сложно найти «уважительную причину» и пропустить пару», — отметила она в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

В то же время Марина выделила и минусы: «Безусловно, предметы, где нужны практические занятия, онлайн не проведешь, навыки нужные не получишь. Тут очные занятия не заменит ничто».

Что касается практических занятий с ней согласна и учащаяся четвертого курса бакалавриата биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Людмила Вакалюк. «Именно практикумы, особенно являющиеся кафедральными спецкурсами, имеют наибольшую ценность для меня, так как именно они дают не просто знания, но и навыки. Кроме того, так как мы являемся выпускным курсом, то мне и многим моим однокурсникам необходимо делать практическую часть дипломной работы на факультете», — подчеркнула она.

По словам Людмилы, многие ее однокурсники уже распланировали свое время, а «внезапное введение дистанционки нарушает эти планы». «Ну и кроме всего прочего, у нас как раз привита значительная часть людей, так как это было необходимо для летней практики, из-за чего становится еще обиднее», — заключила студентка в разговоре с «Газетой.Ru».

В то же время есть учащиеся, которые, несмотря на недовольство дистанционным обучением, стараются с пониманием отнестись к ситуации.

«Лично я к дистанционному обучению отношусь негативно, особенно семинары проходят напряженно. Материал почти не усваивается, сильнее всего страдают языки. Но если эпидемиологическая ситуация настолько плачевная, то мера вынужденная», — отметила студентка второго курса бакалавриата РУДН Юстина Осипова.