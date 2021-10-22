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Общество

Минздрав Белоруссии отменил антиковидные ограничения

Масочный режим в Белоруссии отменили после критики Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минской областной клинической больницы, 20 октября 2021 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минской областной клинической больницы, 20 октября 2021 года

president.gov.by
Белорусские власти отменили в республике масочный режим, введенный менее двух недель назад. Причиной такого решения стала критика со стороны Александра Лукашенко. Он призвал кабмин не принуждать белорусов к вакцинации и разрешить им отказаться от масок.

Белорусское министерство здравоохранения отменило масочный режим для жителей и гостей республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций,автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — говорится в Telegram-канале Минздрава Белоруссии.

В сообщении также отмечалось, что в тексте актуализированы противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев COVID-19. «Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами», — говорится в постановлении.

Во вторник белорусский президент Александр Лукашенко раскритиковал принудительную вакцинацию, а также возможные штрафы за отсутствие масок и рейды правоохранителей по проверке соблюдения эпидемиологических требований.

Масочный режим этой осенью ввели меньше, чем на две недели. 9 октября Минздрав Белоруссии ввел обязательное ношение масок и соблюдение соцдистанции в общественных местах. Спустя девять дней ведомство объявило о приостановке оказания плановой медпомощи. Но Лукашенко это не понравилось. Он считает, что бороться с коронавирусом и его распространением необходимо повышением личной ответственности людей, а не штрафами и наказаниями. Лукашенко подчеркнул, что «каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным».

При этом 20 сентября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил о новой — четвертой — волне коронавируса.

В четверг, 21 октября, белорусский глава заявил со ссылкой на медиков, что коронавирус может благоприятно влиять на протекание онкологии.

«COVID не только на данном этапе придавил грипп, то есть не болеют люди гриппом практически. Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала, не потому что люди не обращаются. Они это уже заметили. Что-то вот происходит такое», — сказал Лукашенко на видео, опубликованном Telegram-каналом «Пул Первого».

Он добавил, что надеется на то, что с раком так же, как и с гриппом: «Потому что COVID-больных нам легче лечить. Это вам тяжело, а нам легче, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний», — предположил глава республики.

Но опрошенные «Газетой.Ru» онкологи заявили, что пока доказательств того, что коронавирус способен лечить рак, нет.

«Думаю, Александр Григорьевич ошибается, таких гипотез нет. Наоборот, если пациент болеет раком, проходит стадию активного лечения и заболевает ковидом, риски умереть у него значительно выше, чем у человека, который не лечится от рака», — сказал врач Клиники амбулаторной онкологии и гематологии Михаил Ласков.

С ним согласен и хирург-онколог, радиолог Скандинавского центра здоровья Андрей Коржиков. «Обращаемость по поводу рака различных локализаций ничуть не снизилась. Ковид значительно ухудшает состояние как здоровых, так и больных онкологическими заболеваниями людей», — отметил он, добавив, что медики опасаются, что коронавирус, наоборот, у таких пациентов протекает более тяжело.

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