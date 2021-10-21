Врачи развеяли популярные среди россиян мифы о коронавирусе

Жительница Москвы попросила подругу, которая бессимптомно переносила COVID-19, заразить себя и ее семью, чтобы также переболеть в легкой форме — но скончалась от осложнений. Такую историю рассказал директор клиники «Семейная» Павел Бранд. Врачи в разговоре с «Газетой.Ru» объяснили, почему нельзя заразиться той же формой COVID-19, которая имеется у носителя, а также развеяли другие мифы о коронавирусе.

В Москве женщина умерла от коронавируса после того, как специально заразила себя и родственников. Историю на своей странице в Facebook рассказал директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Врач опубликовал переписку своего знакомого, в которой утверждается, что его 42-летняя бывшая школьная одноклассница захотела, чтобы все ее члены семьи перенесли болезнь «в легкой форме».

Женщина была уверена, что для этого нужно заразиться от человека, который бессимптомно переносит COVID-19.

Из переписки следует, что она вместе с двумя дочками пошла к больной подруге. В результате вся семья, в том числе и ее муж, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не обращалась за медицинской помощью и позднее умерла в больнице.

В настоящее время ее младшую дочь перевели из реанимации. Муж покойной и ее вторая дочь перенесли коронавирус в легкой форме. «Фильтруйте информацию, которую получаете в интернете и вакцинируйтесь уже наконец, кто еще не успел!», — написал Бранд.

Терапевт-пульмонолог, член Европейского и Российского респираторного общества Алексей Никишенков подчеркнул, что то, в чем была убеждена москвичка — миф.

«Если человек болеет в легкой форме, это не говорит о том, что сам возбудитель ослабленный. Все зависит от работы организма определенного пациента», — пояснил пульмонолог «Газете.Ru».

С ним согласился и аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, этот миф появился из-за того, что на этапе зарождения вакцинологии использовался похожий метод — врачи искали ослабленные штаммы вирусов и использовали их в качестве естественной вакцинации.

«Однако коронавирус ослабляться не собирается, у него другие свойства. Степень тяжести заболевания зависит от целого ряда причин: в частности дозы заражения. То есть если человек заразился, но при этом получил маленькую дозу вируса, его иммунная система может успеть среагировать на коронавирус, тогда болезнь будет протекать в легкой форме.

В условиях, когда люди приходят нарочно инфицироваться, доза заражения может оказаться крайне высокая. Люди попадают в тесный контакт и получают высокую дозу вирусных частиц — это пробивает иммунную систему насквозь», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Еще одним фактором, который может ухудшить течение болезни, иммунолог назвал общее состояние иммунной системы человека.

«Если он здоров полностью, то скорее всего будет легкая форма. Но если есть хоть какие-то факторы, которые подрывают иммунитет, в первую очередь избыточный вес, то течение предугадать нельзя», — напомнил Болибок.

Вместе с тем среди россиян бытуют и другие мифы о коронавирусе. К примеру, о том, что процент поражения легких отражает степень тяжести течения коронавируса.

«Это не всегда так, потому что бывает, например, 80% поражения легких, но человек чувствует себя нормально, а у другого всего 25%, но ему уже нужно на ИВЛ. Это связано с интенсивностью поражения. От этого зависят диффузионные способности легких, если совсем легкое «матовое стекло», то в этом месте орган все равно продолжает работать и справляться со своей функцией.

А если это очень плотный участок, то дыхательная функция исключается. Лучше всего при поражении легких отслеживать сатурацию, чтобы понимать работу органа. Но и, конечно, обратиться к врачу», — подчеркнул пульмонолог Никишенков.

Еще один миф гласит, что бессимптомные больные не распространяют коронавирус, добавил врач. «Это однозначно не так. Раз у него есть вирус, который размножается на слизистой носовой и ротовой полости, то, конечно, он распространяет вирус», — отметил он.

Другой миф о том, что COVID-19 — на самом деле обычный грипп, продолжил медик.

«Грипп всегда был вокруг нас и, действительно, это заболевание может приводить к похожему поражению легких, иногда даже требуется ИВЛ, но это все равно миф, что коронавируса не существует. Во-первых, выявили сам штамм, а, во-вторых, видно по течению болезни, что это совершенно другое заболевание», — уточнил Никишенков.

В свою очередь иммунолог Болибок рассказал об еще одной интерпретации этого мифа — якобы коронавируса не существует, поскольку его никто не видел.

«Если говорить про мифы, то очень долго муссировалась история о том, что коронавирус никто не видел, соответственно, расшифровать его не могли, выделить тоже. Такие заявления — туфта, потому что вирус получили из выделений пациента, имеется его электронная микроскопия. Более того, его выделили и культивировали для вакцин», — пояснил он.

Тем временем в Госдуме возмутились тем, как повела себя москвичка, однако признали, что ее действия стали следствием плохой разъяснительной работы со стороны государства. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный.

«Уже давно существует такое понятие, как «COVID-вечеринки» и на Западе они какое-то время были популярны — люди собирались, чтобы заразиться и, переболев, приобрести некий стойкий иммунитет. Такое давно существует, можно взять в качестве примера ветрянку. Подобного рода действия абсолютно абсурдны с точки зрения науки и простого здравого смысла. При этом сложно сказать, почему люди верят в эти глупости. Видимо, из-за недостатка разъяснительной работы со стороны государства», — подчеркнул он.

Кроме того, он напомнил, что в России много антипрививочников, которые активно распространяют фейки в соцсетях.

«В России очень большая прослойка антипрививочников — около 15% от населения. Вот они как раз и объясняют людям всякими фантастическими факторами вредность вакцинации и безопасность коронавируса. Не нужно в это верить», — заключил он.