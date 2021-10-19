Какие патологии ошибочно связывают с метеозависимостью

С резкой переменой погоды, которую синоптики прогнозируют в ряде российских регионов в ближайшие дни, многие замечают ухудшение самочувствия. Одних беспокоит головная боль, другие отмечают ломоту в теле, а третьи жалуются на ухудшение сна. Такие симптомы часто называют метеозависимостью. Врачи рассказали «Газете.Ru», до чего метеозависимых могут довести погодные катаклизмы.

В России ожидается резкая смена погодных явлений. Так, в Кузбасс пришло «бабье лето»: специалисты Кемеровского гидрометеоцентра сообщили, что в ближайшие дни будет до +17ºС. При этом уже в пятницу, 22 октября, резко похолодает — пойдут дожди и мокрый снег.

В Москве 19 октября выпал первый снег, в среду ожидается гололедица и температура до нуля градусов. Но 21 октября в столице резко потеплеет до +14°С, предупредили синоптики.

С резкой переменой погоды многие замечают ухудшение самочувствия: головную боль, ломоту в теле, ухудшение сна. Жалующихся на такие симптомы называют метеозависимыми. Одни врачи считают, что существует прямая связь между погодой и самочувствием людей, другие же отрицают существование метеочувствительности.

К первым относится доктор медицинских наук, терапевт и кардиоревматолог Юрий Серебрянский. Он считает, что метеозависимость не просто существует, а способна стать причиной осложнения некоторых заболеваний, вплоть до инфаркта.

«Солнце периодически выделяет и распространяет на всю галактику фотоны, которые долетают до Земли и вызывают магнитные бури, отсюда и берутся резкие изменения погоды. Они влияют на организм, так как в нем содержится все то, что мы получаем из внешней среды — вода, соль, ионы», — сообщил врач «Газете.Ru».

Положительно и отрицательно заряженные частицы из внешней среды действуют на межклеточный обмен веществ, добавил Серебрянский. «Все люди испытывают изменения природы благодаря тому, что в организме имеются ионы различных элементов. Даже у совершенно здоровых людей происходят колебательные процессы. Этот эффект часто используют в физиотерапии — например, при борьбе с воспалениями», — пояснил он.

Врач назвал группы риска, особенно чувствительные к изменениям погоды: люди с неврозами, гипертонией, сердечными и вегетативными заболеваниями, головными болями различного происхождения, склонные к повышению артериального давления и предынсультным состояниям.

«У многих людей наступает депрессия или, наоборот, повышается настроение, ни с того ни с сего повышается работоспособность. У некоторых метеочувствительных даже происходят колебания уровня сахара в организме. Если есть серьезные сердечно-сосудистые заболевания, то может быть и инфаркт», — подчеркнул Серебрянский.

На физиологическом уровне может усиливаться потливость, жажда. Особенно это ощущают женщины в период климакса. «У них развивается климакторический невроз и за счет этого повышается метеочувствительность», — уточнил эксперт.

Не меньше страдают люди с вегетососудистой дистонией: у них холодеют и становятся влажными руки в связи с «погодной качкой».

Однако не все врачи согласны с тем, что погодные катаклизмы так ощутимо влияют на здоровье. Заболевания «метеозависимость» нет в медицинских справочниках. Врач-терапевт и заместитель главврача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина, считает, что самочувствие людей осенью ухудшается из-за наличия других патологий, с которыми они не торопятся обращаться к медикам.

«Все проведенные исследования, в том числе по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье.

Нарушение режима сна и его недостаток, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, избыточное употребление кофеинсодержащих напитков, нерегулярный прием рекомендованных медикаментов и даже одиночество в гораздо большей степени влияют на здоровье, чем изменение давления воздуха или влажности», — сообщила она «Газете.Ru».

Головная боль, которую часто связывают с переменой погоды, может оказаться мигренью, болью от напряжения, добавила медик.

«Важно обратиться к специалисту, чтобы поставить верный диагноз. Тогда будет понятна истинная причина боли, и можно подобрать эффективную терапию. Это может быть хроническая железодефицитная анемия, депрессия, состояния после перенесенных инфекционных заболеваний, постковидный синдром, недостаток витамина Д, хронические очаги инфекции», — резюмировала врач.

Она призвала людей, выдающих за «метеочувствительность» сонливость, бессонницу, упадок сил, боли в суставах и снижение уровня либидо, искать реальную причину с помощью специалиста.