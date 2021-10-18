Глава Минцифры заявил о появлении «умных» паспортов в 2022 году

Три российских региона — предположительно ими станут Москва, Московская область и Республика Татарстан — начнут выдавать электронные паспорта до конца 2022 года. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, документ будет доступен как в виде карточки с чипом, так и в формате мобильного приложения. Масштабировать выдачу электронных паспортов на всю страну предполагается с 1 июля 2023 года.

Когда запустят электронные паспорта

Уже в следующем году в трех российских регионах появятся электронные паспорта. Об этом в Госдуме заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в двух видах, взаимосвязанных между собой», — сказал глава Минцифры. Электронные паспорта будут доступны либо в виде мобильного приложения с QR-кодом, либо в виде смарт-карты.

По словам Шадаева, Минцифры уже согласовало все технические и политические решения по новому типу документа, и до конца 2021 года будет выпущен проект указа о введении электронного паспорта. «У нас согласован системный проект, как электронный паспорт запускать. Готовы выходить на указ президента. Сейчас последние разногласия уже непринципиальные снимаются», — добавил глава ведомства.

Официально регионы, которые станут пилотными для внедрения электронных паспортов, не называются. Однако в сентябре Шадаев говорил, что власти обсуждают в качестве площадок Москву, Подмосковье и Татарстан. С графиком запуска «пилота» министр обещал определиться до конца 2021 года.

Что такое электронный паспорт

Идею электронных паспортов в России начали обсуждать еще в конце «нулевых» годов. В 2013 года существовавшая тогда Федеральная миграционная служба разработала соответствующий законопроект, в 2017-м Госдума рассматривала привязку электронного документа к сим-карте.

Позже инициатива приобрела уже современный вид. Электронный паспорт в базовом виде будет представлять из себя похожую на банковскую пластиковую карту с электронным чипом. Кроме стандартных паспортных данных на него можно будет записать и биометрическую информацию: отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глава. Не исключается, что смарт-карта в будущем станет неким универсальным документом, куда можно будет записать данные водительских прав, СНИЛС, миграционного учета, ИНН, электронную подпись.

Кроме того, электронный паспорт можно будет предъявлять и полностью в цифровом качестве — в виде мобильного приложения, которое формирует уникальный QR-код. При считывании этого кода будут отображаться все паспортные данные гражданина России. Приложение можно будет использовать при пользовании услугами МФЦ, для подтверждения возраста при покупках табака или алкоголя, при заключении трудовых договоров.

В марте президент Владимир Путин подписал указ о введении электронных паспортов в пилотных регионах не позже 1 декабря 2021 года, а в масштабах всей страны — не позже 1 июля 2023 года. Власти неоднократно отмечали, что переход на электронный тип документа для россиян будет исключительно добровольным. В то же время обсуждается вариант, что с какого-то момента МВД вообще прекратит выдавать паспорта в бумажном виде.

Где уже существуют электронные паспорта

В Эстонии с 2002 года выдается идентификационная смарт-карта гражданина. Она является первичным удостоверением личности и действительная на территории всей страны. ID-карта признается всеми членами Евросоюза, членами Шенгенского соглашения, не входящими в ЕС, в качестве удостоверения личности при зарубежных поездках.

Электронные паспорта существуют в США. С 2007 года американцы оформляют через Госдепартамент исключительно электронные биометрические паспорта. Их выдают на 10 лет, а для граждан до 16 лет — на пять лет. При этом сами паспорта в Соединенных Штатах не особо распространены — в большинстве случаев (в том числе и при обращениях в госорганы) достаточно водительского удостоверения, которое выдается властями штата.

Аналог ID-карты есть в Германии. Она представляет собой пластиковую карточку с чипом и фотографией владельца. Кроме идентификационных данных, немецкий ID содержит электронную подпись гражданина, информацию о его росте и цвете глаз. Использовать смарт-карты можно для доступа к госуслугам.