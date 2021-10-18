Екатеринбуржцы — о второй неделе жизни в смоге

В Екатеринбурге жители южных районов города вторую неделю живут в смоге — неподалеку горят торфяники. Видимость нулевая, а дым едкий и вызывает раздражение глаз и приступ удушья спустя всего пять минут нахождения на улице, рассказали местные жители «Газете.Ru». В свою очередь местные синоптики предупредили, что из-за отсутствия осадков такая ситуация будет сохраняться еще долгое время.

«Ситуация останется сложной»

В Екатеринбурге вторую неделю горят торфяники — южную часть города накрыло густым смогом. На вечер 17 октября действовало 17 очагов возгорания. Огнеборцы провели опашку периметра протяженностью 5,5 километра. Также был сформирован еще один искусственный водоем. Общая емкость двух водоемов составляет 180 кубометров.

В региональном управлении МЧС сообщили, что вероятной причиной пожара стал поджог. Сотрудники ведомства проводят пожарно-техническую экспертизу, по результатам которой материалы будут переданы в следственные органы.

По последним данным Роспотребнадзора, превышение концентрации вредных примесей в воздухе пока обнаружено только в микрорайоне Солнечном — мелкодисперсной пыли PM 2,5 в 1,2 раза, оксида углерода в 1,4 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.

Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко в ходе пресс-конференции сообщила, что в ближайшие дни в регионе ожидается прохождение небольшого циклона.

«Но циклон не настолько мощный, чтобы дать нам интенсивные осадки. Они будут небольшими: мокрый снег и дождь. Большого усиления ветра тоже не происходит, поэтому, скорее всего, на этой неделе ситуация останется достаточно сложной. Если это горение не прекратится, задымление будет присутствовать. Думаю, до конца октября значительных подвижек в том состоянии, в котором мы сейчас находимся, не случится. Чтобы загасить тление, нужны очень большие осадки и хороший снежный покров», — рассказала она.

«Ничего не спасает»

Тем временем екатеринбуржцы утверждают, что на улице находиться невозможно. Дмитрий — житель СНТ «Шиловский», соседнего с микрорайоном Солнечный, где горят торфяники — рассказал «Газете.Ru» о проблемах с дыханием.

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«У нас обстановка очень плохая, так как торфяник горит рядом с нами. Жителей сильно отравляет воздух, попросту нечем дышать, видимость нулевая для перемещения, гарью воняет неимоверно сильно, глаза слезятся и постоянный насморк», — отметил он.

Чтобы обжечь едким дымом легкие и спровоцировать кашель, достаточно провести на улице всего пять минут, добавил Дмитрий.

«Ничего не спасает от этого, запах гари стоит в квартирах невозможный, пытались проклеивать окна, но все равно есть запах. Дышать нечем», — пояснил он.

Многие стараются не выходить на улицу — местные жители берут больничные, чтобы остаться дома. Детей в школу не водят, многие родители перевели их на дистанционное обучение, посетовала в беседе с «Газетой.Ru» Ирина — жительница района «Южная подстанция», расположенного недалеко от очага возгорания.

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«Удушье очень сильное — район выглядит, как в фильме Сайлент Хилл, все затянуто дымом. Многие берут больничные. Особенно тяжело детям — многие перешли на дистанционку, но не все родители могут взять больничные и сидеть дома с детьми, тем более дом не спасает от запаха. Я вот работаю в центре Екатеринбурга и, приехав сегодня на работу, была удивлена, что и туда дошел уже смог и запах», — добавила женщина.

В самом Екатеринбурге дымовая завеса более заметна по утрам, но к середине дня ее интенсивность ослабевает, отметил житель города Александр.

«Я живу в центре, а торфяник горит на юге города. При том, что до горящей окраины около 10 км, особых неудобств это не создает: голова не болит, самочувствие не ухудшается, дышать не трудно. Единственное — есть запах гари, но не критический. В помещении чувствуется только после проветривания», — пояснил он «Газете.Ru».

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Врач: смог обостряет хронические болезни

Смесь газов и мелких дисперсных частиц, содержащихся в смоге, оседает в бронхах и альвеолах, что обостряет хронические заболевания дыхательной системы: бронхиты, астмы, обструктивные болезни легких, напомнил руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов.

«Особенно это опасно для людей с хронической гипоксией, так как смог не позволяет организму получить достаточное количество кислорода. От этого страдает и сердечно-сосудистая система.

Обостряется ишемическая болезнь сердца, что в том числе может привести к инфаркту миокарда. Определить, что у вас недостаток кислорода, можно, обращая внимание на такие симптомы, как затрудненное дыхание, одышка и воспаление слизистых горла и носа», — рассказал медик.

Чтобы защитить себя, он советует чаще бывать за пределами города либо временно уехать из пораженной зоны. Если же это невозможно — нужно носить респиратор.

«Увеличивайте количество потребляемой жидкости. А также добавьте в рацион больше пищи, которая богата антиоксидантами (зеленые овощи, ягоды) и омега-3 кислотами (оливковое и льняное масло)», — заключил специалист.