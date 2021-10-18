12-летний школьник устроил стрельбу в школе в Пермском крае

Учащийся средней школы поселка Сарс Пермского края Дмитрий Г. Устроил стрельбу в стенах учебного заведения. Стрелял 12-летний школьник из ружья «Сайга», которое украл у отца. Он успел произвести два выстрела в стену и потолок, после чего его смогла успокоить директор школы и затем он отдал ей ружье.

12-летний учащийся средней школы в поселке Сарс Пермского края устроил стрельбу в стенах учебного заведения. Как сообщает МВД, в результате инцидента никто не пострадал, только один ребенок получил порез ноги от осколка стекла двери, в которую выстрелил подросток.

«Сегодня около 08:00 (06:00 по московскому времени) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия», — приводит слова ведомства ТАСС.

В свою очередь, пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности сообщила, что стрелявшего подростка смогла обезвредить директор школы. Как сообщает Telegram-канал 112 ее зовут Галина Зайцева.

«Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza сообщил, что после задержания ученик признался, что пришел в школу с оружием для расправы с ровесницей, которая его сильно обижала. Также сообщается, что стрелял ребенок из ружья «Сайга», которое украл у отца.

После того, как директор школы забрала оружие у подростка, он оставался в ее кабинете до приезда сотрудников полиции. Он уверяет, что в него вселился Бог и находится в предистеричном состоянии. Также очевидцы рассказывают, что ребенок винит в своем поступке предположительно отца, который издевался над матерью.

Также Telegram-канал 112 сообщил, что первым, кого встретил стрелок в школе, оказалась его сестра, которой он приказал идти домой.

В администрации Октябрьского района Пермского края сообщили, что 12-летний ученик положительно характеризовался учителями, у него была хорошая успеваемость и благополучная семья.

Помимо этого, есть информация, что на момент стрельбы в школе находилось более 300 детей и 30 учителей. Однако благодаря действиям директора школы удалось избежать жертв.

Позднее, Telegram-канал SHOT раскрыл возможные подробности стрельбы. Сообщается, что придя в школу, подросток сказал одноклассникам, что хочет застрелить девочку, издевающуюся над ним, а других школьников убивать не собирается. Одноклассники стрелка не поверили, что у него настоящее ружье и тогда он сделал два выстрела.

Известно, что стрелок учится в кадетском классе на хорошо и отлично. Сейчас дома у шестиклассника работают следователи.

В свою очередь, Telegram-канал Baza смог поговорить с отцом стрелка, Вадимом Губаевым. Тот работает на заводе в Челябинске, а живут они раздельно после развода с матерью школьника.

«Каждый день ему звоню, по три раза в день. Вчера вечером только не дозвонился. Он любил играть в игру «Танки» на компьютере, поэтому я купил ему более-менее нормальный компьютер, чтобы он дома сидел, а не ходил где-то. А то молодежь спивается сейчас», — сказал он.

Также отец школьника рассказал, что доступа к сейфу у его сына не было.

«Доступа к сейфу с оружием у него не было. Единственное что, он мог видеть, куда я прятал ключи от него», — добавил отец.

Напомним, что 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате произошедшего погибли шесть человек. Стрелявшего обезвредил случайно оказавшийся на месте происшествия лейтенант полиции Константин Калинин. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу и подключили к аппарату ИВЛ.

В отношении стрелка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.