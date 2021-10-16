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Общество

«Психанул после проигрыша в карты». В якутском наркодиспансере пациент устроил резню

В Якутии в результате нападения в диспансере один человек погиб, пятеро ранены

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Depositphotos
Утром 16 октября в республиканский наркодиспансер в Якутске привезли 47-летнего мужчину с алкогольной интоксикацией. А ночью он напал с ножом на своих соседей по палате. По последним данным, погиб один из пациентов, еще пятеро ранены. Среди них и сам нападавший — после инцидента он порезал себя. Сейчас его вместе с другими ранеными доставили в больницу. Состояние нескольких жертв оценивается медиками как тяжелое.

В якутском наркологическом диспансере один из пациентов напал на других больных граждан с ножом. В результате нападения есть погибшие и пострадавшие. Первым о происшествии сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Во время ночной ссоры пациент наркодиспансера напал на соседей по палате с ножом, ранил четверых, один погиб», — заявил собеседник агентства. По предварительным данным, причиной нападения стало нестабильное психологическое состояние пациента. Его обездвижили и задержали.

Позже факт происшествия подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. «Следователи следственных органов выехали на место ЧП. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщила ТАСС представитель СК по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

По информации агентства инцидент произошел в республиканском наркологическом диспансере, расположенном в Якутске. ТАСС пишет о пяти пострадавших& Трое из них доставлены в Республиканскую больницу № 2 — Центр экстренной медпомощи в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.

В свою очередь, Mash сообщает, что пациент напал на соседей по палате и после этого порезал сам себя — воткнул нож в живот. Один из раненых пациентов позже умер в машине скорой помощи. По данным Telegram-канала, нападавшего зовут Прокопий Трофимов, ему 47 лет.

SHOT пишет, что мужчина, поступивший в диспансер утром 16 октября с алкогольной интоксикацией, играл в карты с соседями по палате. После проигрыша он «психанул», зашел в комнату медицинского персонала, взял нож и набросился на других пациентов. Двое его жертв находятся в реанимации в критическом состоянии, самого нападавшего госпитализировали вместе с теми, кто выжил.

Минздрав республики позже уточнил, что в результате конфликта в наркодиспансере погиб один человек, еще пятеро ранены, среди них и сам нападавший. «РИА Новости» со ссылкой на региональный СК сообщило, что никто из сотрудников медицинского учреждения не пострадал.

Эту же информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе главы Якутии. «По предварительным данным, в результате ЧП пять пострадавших, один скончался. Пострадавшие переведены в республиканскую больницу № 2, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «112» опубликовал список пострадавших. Все они мужчины в возрасте от 34 до 58 лет и находятся в крайне тяжелом состоянии вместе с Трофимовым.

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