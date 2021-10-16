Волны холода и тепла сменят друг друга в Центральной России

Москвичам пообещали последний всплеск тепла — до +13 градусов днем. Однако перед потеплением, в предстоящие вторник и среду, столицу накроет волна холода, которая принесет первый снег, но он сразу растает. По данным «Фобоса», в начале следующей недели в Центральной России также ожидается похолодание, которое сменится волной тепла. Подробнее о прогнозах синоптиков — в материале «Газеты.Ru».

Во второй половине следующей недели жителей российской столицы ожидает потепление. Таким прогнозом в субботу, 16 октября, москвичей порадовали сотрудники метеорологического центра «Фобос».

«Это будет последний осенний всплеск тепла, уже в воскресенье [24 октября] начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

Показания термометра будут колебаться в пределах от +8 до +13 градусов, утверждают синоптики.

Однако перед потеплением — в предстоящие вторник и среду – Москву накроет волна холода, которая принесет первый снег (19 и 20 октября), но он сразу растает. Уже сейчас столичным водителям пора задуматься о переходе на зимнюю резину, полагают автомобильные эксперты.

В дальнейшем похолодание прогнозируется в московском регионе с 24 октября. Также в Москве и области ожидаются скачки атмосферного давления. К середине недели оно поднимется до 752 мм рт. ст., а затем упадет до 733 мм рт. ст.

«На следующей неделе регион накроет холодный атмосферный фронт. По ночам вместе с дождем временами пройдет мокрый снег», — цитирует портал News.ru главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову. «Циклон, который заливал нас дождями по ночам, постепенно уходит на север. И в выходные погода будет хорошей. Мы еще будем находиться в относительно теплом воздухе, поступающем с юго-западными потоками», — отметила она.

По ее словам, в ближайшие дни в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем поднимется до +10 градусов.

«На следующей неделе атмосферное давление начнет расти. В ночь на вторник или утром этого дня нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, с которым мы ожидаем постепенное понижение температуры. Поэтому в середине недели не исключено, что в ночные часы к дождю начнет примешиваться мокрый снежок. Температура ночью будет опускаться до 0 градусов, дневная не превысит +5... +7. И с учетом плотного северо-западного ветра будет казаться, что на улице стало значительно холоднее», — рассказала Позднякова.

По данным «Фобоса», в начале следующей недели в Центральной России ожидается похолодание, которое сменится волной тепла. Синоптики считают, что во вторник и среду температура воздуха по ночам составит от -3 до +2 градусов. Днем прогнозируется от +2 до +7 градусов. Возможно выпадение первого снега и образование гололеда.

Как полагает, в свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, можно ожидать, что предстоящей зимой температурный фон будет «около или чуть выше нормы».