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Автомобили

Как подобрать зимние шины для автомобиля

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе зимних покрышек

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Егор Алеев/ТАСС
С приближением осенней температуры к околонулевым значениям автомобилисты должны «переобувать» свои автомобили на зимние покрышки. Эксперты настоятельно рекомендуют не дожидаться внезапного начала зимы и заранее сменить резину. О том, как выбрать зимние шины и на что обратить внимание — в материале «Газеты.Ru».

Выбор типа зимних шин прежде всего зависит от особенностей региона проживания автовладельца, отмечают производители шин и эксперты. Современные шипованные и нешипованные модели уже имеют очень близкие характеристики, отмечают они. Однако с точки зрения безопасности для условий российской зимы варианты с шипами все же предпочтительнее, считает руководитель службы технической поддержки клиентов Nokian Tyres Россия Александр Пархомчук.

«Для большинства автовладельцев лучше подойдут именно шипованные шины, с точки зрения безопасности. Начинающим и автомобилистам с небольшим опытом зимней езды, а также тем, кто часто выезжает за город, лучше выбрать модель с шипами», — советует эксперт.

По его словам, основные преимущества «зубастой» покрышки проявляются на льду, а также на дорогах с утрамбованным снегом. Нешипованные (другое название — фрикционные) колеса в первую очередь предназначены для условий с температурами около нуля, а также большим количеством осадков в виде дождя и мокрого снега, отмечает представитель шинной компании.

«Мы рекомендуем использовать такой тип покрышек, прежде всего, в регионах Южного федерального округа», — добавил Пахромчук.

С ним соглашается шинный эксперт и испытатель «Авторевю» Олег Растегаев. Шипованную резину он рекомендует выбирать тем, кто часто выезжает за город. При этом бытующее мнение о том, что в городских условиях фрикционные покрышки предпочтительнее, он считает уже неактуальным.

«Наиболее эффективно шипованные шины работают при температурах от –5 до –25°C.

Твердосплавные вставки в шипах хорошо вгрызаются в лед, обеспечивая большее по сравнению с фрикционными моделями сцепление с поверхностью, рассказал «Газете.Ru» шинный эксперт Леонид Пащенко. Когда температура опускается ниже –25-30°C, лед становится более плотным, и преимущества шипованных шин сходят на нет, отметил он. При сильных холодах основное влияние на характеристики покрышки оказывает уже эластичность и пластичность резиновой смести, из которой она сделана.

Все опрошенные эксперты рекомендуют менять «обувь» на автомобиле, когда среднесуточная температура опустится ниже +7°C.

Они отмечают, что при более низких показаниях термометра характеристики летней резины значительно ухудшаются. В итоге даже на сухом, но холодном асфальте может серьезно увеличиться тормозной путь автомобиля и измениться его поведение.

Следите за нагрузкой

При выборе нередко автомобилисты руководствуются исключительно размером шины. Очень важным параметром является индекс нагрузки, подчеркнул официальный представитель российского офиса Michelin Георгий Голубев. Этот показатель говорит о максимально допустимой нагрузке, которую выдерживает колесо, отметил он.

Владельцам кроссоверов и внедорожников шинники советуют выбирать специализированные покрышки для таких автомобилей (обычно они имеют маркировку SUV), даже если размерность позволяют установить обычный вариант.

«Из-за полного привода и большей массы по сравнению с обычными легковыми автомобилями внедорожникам и кроссоверам требуются шины с модифицированной конструкцией», — пояснил Голубев.

Однако независимые эксперты уверены, что приставки SUV — это не более, чем маркетинговый ход шинников ради увеличения стоимости покрышки.

«Такие шины, безусловно, имеют более прочную конструкцию, рассчитаны на большую нагрузку. Но и обычные шины с соответствующим индексом нагрузки выдерживают полную массу машины с максимально разрешенным грузом на борту и при полностью занятых пассажирских местах», — рассказал «Газете.Ru» Олег Растегаев.

Некоторые шинные производители уже отказались от выделения в своей линейке отдельных моделей для кроссоверов и внедорожников, соглашается Леонид Пащенко. В качестве примера он привел компанию Continental, которая уже несколько лет ориентируется только на индекс нагрузки, не привязывая ту или иную модель шины к типу автомобиля.

Цепи и реагенты

Предстоящей зимой в ряде регионов синоптики прогнозирует аномальные снегопады. По словам специалистов метеорологического центра «Фобос», в центре европейской части России сугробы могут быть выше нормы примерно на четверть, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири толщина снежного прогнозируется в 1,5-2 раза больше привычных показателей. Кроме того, синоптики не исключают аномальных снегопадов на юге России, в верховьях Оби и Енисея, Прибайкалье и на севере Дальнего Востока.

Эксперты отмечают, что от сугробов, которые нередко появляются во дворах после аномальных снегопадов, зачастую не спасают даже самые продвинутые зимние шины.

В этом случае на помощь застрявшему автомобилисту могут прийти цепи противоскольжения. По словам Олега Растегаева, они как раз и предназначены для повышения сцепления колес с покрытием в глубоком снегу. А вот на льду применение цепей на легковых автомобилях малоэффективно, считает он.

«На грузовиках и тяжелой технике их применение оправдано на обледенелой дороге — за счет большой массы самой машины цепь способна продавить слой льда. Легковые модели и даже внедорожники гораздо легче, поэтому цепи будут проскальзывать, вгрызаясь в лед», — отметил он.

Чтобы не мучиться при выезде с обледенелой парковки, специалисты советуют автомобилистам запастись небольшим количеством гранулированных противогололедных реагентов. Найти 3-5 килограммовые мешки с ними в строительных супермаркетах или магазинах запчастей сейчас не проблема, в багажнике много места он не займет. Достаточно рассыпать небольшое количество препарата под колеса, и за 5-10 минут, пока водитель очищает машину от снега, гранулы растопят лед, и стартовать будет гораздо проще, отмечают эксперты.

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