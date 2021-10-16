СМИ: 20 детей отравились после завтрака в подмосковной школе, из которой уволились повара

Следователи устанавливают обстоятельства массового отравления учащихся школы в городе Клин. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. По данным РЕН ТВ, в этой школе уволились повара и вместо них предположительно работали студенты колледжа. Детям стало плохо после завтрака, где им подавали омлет, а на обед — «макароны и суп, очень соленые, несъедобные». О том, что грозит ответственным лицам, — в материале «Газеты.Ru».

В одной из школ подмосковного города Клин произошло массовое отравление детей. В больницу в пятницу, 15 октября, обратились 20 учеников с признаками пищевого отравления.

Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, шестеро детей находятся на стационарном лечении в медицинском учреждении, сообщили в региональном управлении СКР, сотрудники которого проводят проверку по данному факту.

«Следователями опрошены должностные лица, истребована необходимая документация. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы продуктов, употребленных детьми в пищу, и направлены для проведения экспертизы. Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — отмечается в релизе ведомства.

В свою очередь, доследственную проверку информации об отравлении школьников в Клину организовала и прокуратура.

«Сейчас здоровью детей ничего не угрожает», — заявила официальный представитель следственного управления по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, причиной отравления школьников в Клину стала ротавирусная инфекция, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Предварительный диагноз — ротавирусная инфекция», — сообщил собеседник агентства.

Как передает телеканал РЕН ТВ, накануне около 9 утра дети позавтракали, а примерно в 11 часов им стало плохо. Среди отравившихся, по предварительным сведениям, есть первоклассники.

Как сообщили родители детей, в школе уволились повара и вместо них якобы работали студенты колледжа. Подтверждения этой информации пока нет. Местная жительница Анна, тетя одного из госпитализированных учеников, рассказала, что ребенок лежал под капельницей.

«Лежал под капельницей, сильное обезвоживание. И дети продолжают поступать — в том числе, и младшие классы, и старшеклассники. Ситуация непонятная. От школы обратной связи нет, они ссылаются на ротавирус. Но ротавирус — это значит, что все, кто в семье, должны были заболеть. Детям стало плохо после завтрака, и весь день дети заболевали — рвота, понос. Состояние ужасное», — рассказала она.

По ее словам, дети на уроке «держались кто за голову, кто за живот». На завтрак детям подавали омлет, а на обед — «макароны и суп, очень соленые, несъедобные».

Как отмечают эксперты в области права, в подобных случаях — если будут найдены основания для возбуждения уголовного дела — речь идет о ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Ответственным лицам может грозить штраф до 300 тыс. рублей, а также ограничение свободы, принудительные работы или тюремное заключение — максимальный срок наказания составляет два года, если нет отягчающих обстоятельств.

Родители пострадавших школьников, в свою очередь, вправе подавать гражданские иски в адрес тех, кто нарушил требования санитарной безопасности при приготовлении пищи или хранении продуктов. «Необходимо сохранять все чеки об оплате потребовавшихся лекарств и препаратов для дальнейшего лечения. Кому-то может понадобиться длительная реабилитация и услуги частных клиник, специалистов. В зависимости от сроков восстановления и нанесенного организму ребенка ущерба в таких случаях, в среднем, можно взыскать до 100 тыс. рублей», — пояснила «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.