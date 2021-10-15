Во Владикавказе силовики подавили волнения среди заключенных

Правоохранители подавили бунт в Исправительной колонии №1 на улице Карабулакская, 1, во Владикавказе. «В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить», — рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.
По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуация находится под контролем. «В оцеплении штаб работает... периметр оцеплен... ситуация контролируется», — сообщил он агентству.
ТАСС пишет, что сообщения о бунте поступили, в частности, на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы при ОНК, которая заработала в пятницу, 15 октября.
«Некоторые близкие приехали к колонии, сообщают, что вокруг исправительного учреждения оцепление, полиция, представители СМИ. По мере появления информации будем информировать родственников о происходящем», — отметил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
УФСИН по Северной Осетии обнародовало детали произошедшего. «Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия. В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников», — говорится в заявлении службы.
Двое осужденных попытались дестабилизировать работу учреждения, призвав остальных осужденных устроить беспорядки. В итоге заключенные устроили погром, поломали ограждения в жилой зоне, разбили камеры видеонаблюдения.
«На место происшествия прибыло руководство регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, Уполномоченный по правам человека. В настоящее время предпринимают меры по стабилизации обстановки. Ситуация находится на контроле у руководства ФСИН России», — добавили в сообщении.
Источник в правоохранительных органах сообщал ранее ТАСС, что в бунте участвовали порядка 200 человек. Telegram-канал Baza сообщает о 600 участниках.
Но официального подтверждения этой информации не было. Как не было и данных о пострадавших. В региональном Минздраве ТАСС рассказали лишь, что на место вызвали скорую помощь для дежурства на случай ЧП.
Вместе с тем поступают различные подробности произошедшего от источников изданий. Так, один из собеседников агентства рассказал, что волнения происходили в промзоне, «где заключенные работают». «Пострадавших нет. Ситуация на контроле», — добавил источник.
Baza сообщает, что заключенные поломали не только камеры наблюдения, но и внутренние двери на территории колонии. Для стабилизации ситуации к исправительному учреждению направили спецподразделения, которые не сразу приступили к штурму, так как бунтующие подожгли несколько зданий колонии особого типа — СУС.
«Это так называемое бараки строгих условий содержания. Формально заключенные живут в таких местах, как в обычных колониях общего режима, однако у них есть множество ограничений: например, именно эти бараки запираются, перемещаться местным зекам по территории свободно нельзя, жестче действует охрана», — пишет Telegram-канал.