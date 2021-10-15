В Астрахани задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

Сбежавший в начале октября из колонии-поселения в Ульяновской области Дмитрий Милохов задержан. Следствие предполагает, что после побега 29-летний мужчина совершил два изнасилования. Ранее Милохов был неоднократно судим, в общей сложности получив около 15 лет заключения.

Подозреваемый в двух изнасилованиях беглый заключенный Дмитрий Милохов задержан сотрудниками СК России по Астраханской области и УМВД. Об этом сообщается в релизе, опубликованном на официально сайте СКР. Со слов очевидцев, задержание произошло на рынке «Юбилейный» в Астрахани.

29-летнему Милохову удалось скрываться после побега десять дней. 5 октября он сбежал из колонии-поселения №5 в Димитровграде, где отбывал наказание за имущественное преступление. В 2019-м был осужден на четыре года заключения особого режима, причем апелляцию он тогда подавать отказался. Позже его перевели в колонию-поселение за примерное поведение.

По версии следствия, 10 октября житель Ульяновской области изнасиловал 15-летнюю школьницу в Кировском районе Волгограда, после чего скрылся. Расследование было поставлено на контроль председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина; за информацию о подозреваемом ГУ МВД объявило вознаграждение. Но уже 14 октября Милохов, находясь в Астрахани, как предполагается, совершил еще одно изнасилование, угрожая своей жертве убийством, после чего похитил у нее телефон.

В отношении Милохова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 132 УК РФ (разбойное нападение, изнасилование, насильственные действия сексуального характера).

Кроме того, следственные органы расследуют дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) против одного из сотрудников, начальника участка колонии, откуда бежал мужчина. Установлено, что он не выполнил обязанность по контролю режимных требований. Он покинул свой пост, чем воспользовался Милохов, впоследствии бежавший из исправительного учреждения.

V1.RU удалось выяснить, что в 2019 году Милохов был осужден по факту нападения на несовершеннолетнюю девочку. Родители ребенка, обратившись в полицию, рассказали следствию, что их дочь не вернулась домой в назначенное время после занятия у репетитора, на звонке при этом не отвечала. Вскоре их дочь вернулась домой вся в слезах и пояснила, что в районе железнодорожного вокзала на нее напал неизвестный мужчина, толкнул ее в канаву и потребовал отдать деньги и телефон. Забрав у потерпевшей 2750 рублей, он скрылся. Спустя несколько дней Милохов напал на медсестру районной больницы, вырвав у нее сумку и убежав. В марте преступника задержали, свою вину он признал.

Знакомый Милохова рассказал, что детство Дмитрия прошло в детском доме. Его мать скончалась во время следствия над ним, в результате чего тот не смог посетить похороны. Якобы после этого, по словам мужчины, у Милохова развилась психологическая травма, и он перестал разговаривать. Это косвенно подтверждают ориентировки правоохранителей, в которых говорилось, что Милохов может выдавать себя за немого. Также он подчеркнул, что Дмитрий некоторым своим жертвам, которых грабил, возвращал документы по почте и в письмах извинялся перед ними. Собеседник V1.RU выразил сомнение, что Милохов мог совершить изнасилование.

«Изнасилование — не его профиль. Биологические следы — это еще не доказательство насильственных действий. Нужно проводить генетическую экспертизу. Мальчишка неплохой он. Мы когда пересекались, у него из близких никого не было. Я ему покупал сигареты, ручки, листочки, чай. Чем-то он зацепил, хоть и с подростковых лет воровством занимался. Я видел насильников, общался с ними. Он не из этой касты. Он веселый, контактный, простой. По виду и не скажешь, что уголовник», — сказал знакомый подозреваемого.

В то же время издание «Блокнот Волгоград» пишет, что на счету Милохова не одна судимость. Впервые он попал под суд в 15-летнем возрасте, его приговорили к 1 году условно за кражу с незаконным проникновением в жилище. В августе 2008-го мужчина получил 4 года колонии за кражу с проникновением в жилище, грабеж с применением насилия и разбой. Вышел на свободу Милохов в 2012-м, а в октябре 2013-го был вновь осужден по нескольким эпизодам (кражи, нападения и разбой, при этом одну из своих жертв он пытался задушить). Суд приговорил рецидивиста к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, и в конце 2018-го или начале 2019-го он освободился. Дальнейшая биография Милохова известна: два разбоя в марте и новый срок. В общей сложности Милохов за всю свою жизнь получил от судов 15 лет заключения.