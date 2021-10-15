Эксперты объяснили, почему россиянки не торопятся рожать

Средний возраст рождения первого ребенка в России стремительно сдвигается — сейчас это уже 28 лет. Связано это в том числе с тем, что женщины нацелены на карьеру, сообщили в Министерстве труда. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывают и на другие причины: снизилось давление со стороны общества, люди хотят пожить для себя и продлить молодость за счет позднего рождения первенца.

Увеличение возраста, в котором девушки рожают первенца, связано c общей тенденцией к карьеризму и желанием повысить уровень доходов. Семья и продолжение рода отодвинулись на второй план, сообщил «Газете.Ru» кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Владимир Дашевский.

«Раньше было принято рожать много детей, потому что они нужны были для помощи в семейном хозяйстве. Эти социальные соображения формировали стереотипы в обществе, подталкивая рожать раньше. Сейчас такой необходимости нет, так как людям не нужно выживать, с повышением уровня жизни изменились и стереотипы», – сказал он.

Современные женщины живут более осознанно, для них важно получить образование и развивать карьеру, чтобы быть финансово готовыми к рождению ребенка.

«Это значительное повышение возраста отчасти обусловлено стремлением людей получать высшее образование и дополнительные навыки, а также стремлением к финансовой стабильности и закреплению на работе перед уходом в декрет», — сообщил «Газете.Ru» демограф, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Но есть и противоположное веяние – многие женщины, глядя на «культ детей», опасаются, что не готовы нести материнскую ответственность и откладывают решение, отметил Дашевский.

«Женщины спрашивают себя, будут ли они хорошими матерями, ищут у себя материнский инстинкт, которого на самом деле не существует. А детоцентричность других людей увеличивает страх тех, кто еще не решился на рождение ребенка. Поэтому женщины начинают создавать финансовую страховку, пытаться готовиться к этому», – уточнил эксперт.

Второй фактор – развитие медицины и репродуктивных технологий, продолжил Дашевский.

«Сейчас так называемое «тикание часов» ослабло, так как женщины могут сделать ЭКО или взять приемного ребенка – это стало нормой в обществе, и женщины почувствовали себя свободнее. Благодаря медицине они могут сделать это позже, и в 40 лет считаться молодой мамой, таким образом продлевая свою молодость», – отметил он.

Третий фактор – желание молодых пар продлить комфортные отношения.

«Ребенок сильно меняет жизнь родителей в бытовом, финансовом плане, не все к этому готовы и стремятся пожить друг для друга как можно дольше. Сыграло роль и движение чайлдфри: некоторые пары сразу договариваются о том, что не хотят иметь детей. И это тоже отодвигает общую демографическую планку», – пояснил эксперт.

Синельников в свою очередь подчеркнул, что толерантность к бездетности также повлияла на откладывание беременности.

«Пары уже привыкли жить без детей, считая что чайлдфри – «свободный от детей» – звучит гордо, а не обидно, как «бездетный», – пояснил он.

При этом чем выше уровень жизни, тем безопаснее люди себя чувствуют и осознаннее подходят к заведению ребенка, зачастую откладывая это решение. Психолог отметил, что изменить эту тенденцию можно с помощью создания комфортных медицинских условий, повышения уровня жизни и социальной защищенности.

К увеличению рождаемости, например, привел закон о маткапитале. Особенно когда его стали выдавать за рождение первого ребенка. Пока эти льготы сохраняются, она и помогут постепенно снизить возрастную планку, уверены эксперты.

«В стране до 2007 года рождалось около 1,5 млн детей в год, к 2015 году рождаемость выросла до 2 млн в год. Этот подъем оказался продолжительным, но еще не дошел до желаемого уровня. Когда этот капитал стали давать и на первого ребенка, стало очевидно, что это будет стимулировать рожать раньше 28-30 лет», – заключил Синельников.