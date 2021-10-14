Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Агент чемпиона Евро-2020 оценил вероятность перехода футболиста в «Зенит» 17:11
Володин назвал число привитых от COVID-19 или переболевших депутатов Госдумы 17:07
В ДТП с двумя автобусами и грузовиком в Нижнем Новгороде пострадали... 17:03
Семак назвал причину поражения «Зенита» от «Арсенала» в матче... 16:59
Шестнадцать человек погибли в Екатеринбурге от отравления метанолом 16:55
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы 16:51
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара» 16:36
Общество

Квартира за вакцину: привившиеся москвичи смогут получить новую жилплощадь

Собянин объявил о розыгрыше 10 «однушек» среди вакцинированных от COVID-19

close
100%
Егор Алеев/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал розыгрыш квартир в столице. В мероприятии, направленном на стимуляцию вакцинации от коронавируса, могут принять участие совершеннолетние москвичи, которые сделают прививку с 18 октября. Первый розыгрыш состоится в прямом эфире телеканала «Москва 24» 27 октября. О том, какие еще есть розыгрыши среди привитых россиян — в материале «Газеты.Ru».

Среди москвичей, которые сделают прививку от коронавируса, будут разыграны 10 квартир в столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр».

«Во вторник приняли решение, что по желанию человеку будем выплачивать по 10 тысяч [вакцинированным] пожилым людям, может, это будет стимулом. Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку — то есть это еще один стимул», — рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что такие материальные поощрения — это дополнительные стимулы сделать прививку от COVID-19. Главный стимул, по его мнению, — это «собственное здоровье».

В розыгрыше однокомнатных квартир могут принять участие россияне старше 18 лет, у которых есть московский полис ОМС.

Обязательное условие — претенденты на получение однушки должны получить первый компонент противовирусной вакцины или пройти ревакцинацию в определенные сроки. Так, первые две квартиры будут разыграны 27 октября в эфире телеканала «Москва 24». Участниками лотереи могут стать те, кто сделал прививку на неделе до этого — с 18 по 24 октября.

Розыгрыши будут проходить каждую среду. Последний — 24 ноября. Инициатором акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» выступила Московская торгово-промышленная палата. Призы предоставляются застройщиками.

В четверг, 14 октября, на портале regulation.gov.ru был опубликован проект постановления кабмина о продлении сроков проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса до конца этого года. Документ подготовил Минфин России.

Таким образом власти намерены стимулировать вакцинацию от коронавируса для скорейшего достижения коллективного иммунитета.

В августе этого года российские министры утвердили правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных россиян. Планировалось, что мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря. В нем могут участвовать совершеннолетние граждане РФ, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Победители определяются случайным образом среди тех, чьи уникальные номера записи есть в Едином регистре вакцинированных. Те, чьи номера выберет компьютер, получат по 100 тыс. рублей. Оператором лотереи выступает «Гознак».

Победителей определяют раз в месяц. 14 сентября были выбраны первые 500 счастливчиков. После этого тиражная комиссия утвердила результаты. 14 октября прошел второй этап розыгрыша. Номера победивших сертификатов будут указаны на сайте «Бонус за здоровье».

При этом выигрыши будут зачислены в течение полугода после розыгрыша и только на карту «Мир». Чтобы получить деньги, необходимо подтвердить учетную запись на Едином портале госуслуг. Помимо этого, следует указать номер банковской карты в течение трех месяцев после прихода уведомления о выигрыше.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях