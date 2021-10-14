Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров отправится в СИЗО

Обвиняемый в убийствах в кампусе Пермского университета пришел в сознание и полностью признал вину, сообщили в СК. После заседания суда Тимура Бекмансурова готовят к отправке в следственный изолятор на два месяца — сообщалось, что его могут перевести в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Максимальное наказание, которое грозит Бекмансурову – пожизненное заключение.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемый по делу о массовом убийстве в пермском вузе Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину, передает РИА «Новости».

Дзержинский суд Перми постановил арестовать Бекмансурова на два месяца. Во время нападения на вуз он был ранен и находился без сознания в больнице, под охраной полиции.

Он перенес несколько операций, ему была ампутирована голень. Однако сейчас Бекмансуров пришел в себя, врачи разрешили ему принять участие в судебном заседании, проходившем прямо в Пермской краевой клинической больнице — в актовом зале. Во время суда в здании и возле него дежурили полицейские патрули. Трое сотрудников полиции находились рядом с сидевшим в кресле-каталке Бекмансуровым на протяжении всего заседания, после которого обвиняемый был увезен обратно в палату. Оттуда его должны отправить в СИЗО — скорее всего, в «Матросскую тишину».

Против него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек, обвиняемому грозит пожизненное заключение.

«Налетчик находится в удовлетворительном состоянии. В федеральных медучреждениях продолжают проходить лечение два пациента в удовлетворительном состоянии и четыре пациента в состоянии средней степени тяжести», — сообщили сайту kp.ru в минздраве Пермского края.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Учащийся вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей из дробовика. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек, ранения и травмы получили 43 человека. Сам Бекмансуров также получил ранения при задержании.

Президент РФ Владимир Путин наградил сотрудников ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова, первыми прибывших в университет в Перми после произошедшей там стрельбы. Обезвредивший нападавшего Калинин получил орден Мужества, спасавший людей Макаров – медаль за отличие. Они также были повышены в званиях.

По словам 29-летнего Константина Калинина, они находились на смене неподалеку, оформляли ДТП, когда увидели бежавших к ним людей. «Они кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют». Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник. Заметил, как со второго этажа выпрыгивают люди — спасаются», — рассказал полицейский.

Прибежав к зданию университета, напарники разделились. Калинин зашел внутрь и услышал стрельбу, возле лестниц он увидел спускавшегося нападавшего.

«Как только молодой человек со мной поравнялся, я крикнул ему: «Бросай оружие!» [Он] развернулся и выстрелил в меня, после чего я открыл по нему огонь. Прошло секунды полторы — все очень быстро», — рассказал Калинин.

После нескольких попаданий атаковавший университет стрелок упал. Калинин зафиксировал ему руки, снял привязанное к ним ружье, патронташ и нож. «Спросил, для чего он это сделал. Он мне не ответил, но попросил снять маску, так как ему душно. Я спросил, как его зовут, он назвал себя. Стали спускаться люди. Я им крикнул, чтобы начали оказывать первую помощь раненым», — добавил полицейский.