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Общество

Общий котел для жилищных взносов. Как хотят реформировать сферу ЖКХ

«Известия»: россияне могут лишиться права выбирать управляющую компанию

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Марина Лысцева/ТАСС
Минстрой подготовил стратегию, в которой прописано создание региональных операторов по управлению многоквартирными домами. Им могут передать право выбирать УК за жильцов. Большинство экспертов считают, что государство хочет создать по аналогу с программой капремонта «общий котел» для покрытия ущерба коммунальных аварий, а финансово это ляжет на плечи собственников. Сторонники предложения напоминают об эффективности столичного ГБУ «Жилищник».

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой, предполагает создание региональных операторов по управлению жилфондом. Они смогут на конкурсной основе выбирать управляющие компании. Таким образом, собственников жилья могут лишить права самостоятельно определять УК, пишут «Известия».

По замыслу авторов документа, региональные операторы будут отвечать за возмещение ущерба в случае коммунальных аварий, возникших из-за работы УК. Однако Торгово-промышленная палата, составившая отзыв к документу, полагает, что в конечном итоге компенсацию ущерба за ошибки коммунальщиков опять возложат на рядовых граждан.

По мнению ТПП, речь фактически идет о создании «общего котла» на покрытие ущерба от аварий, допущенных управляющими компаниями, а средства в этот «котел» будут платить собственники. Председатель комитета палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков считает, что определенная сумма будет добавлена к строке «содержание и ремонт» в квитанциях. Эксперт полагает, что вместо этого логичнее было бы ввести страхование общедомового имущества.

Руководитель комиссии в сфере жилищной политики общественного совета при Минстрое Надежда Косарева согласна, что гарантия возмещения ущерба со стороны регионального оператора, скорее всего, будет платной для собственников — в стратегии Минстроя нет ни слова об использовании бюджетных средств.

Широков уверен, что создание региональных операторов означает попытку государства управлять не принадлежащим ей жилым фондом. Подобную меру контроля он считает избыточной, поскольку власти уже сегодня регулируют эту сферу посредством лицензирования управляющих компаний.

Комиссия в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое также изучила документ. И пришла к выводу, что введение регоператоров по сути откатывает рынок назад и возвращает государственное управление жилфондом. Кроме того, в стратегии упоминается некое частно-государственное партнерство. Однако жилфонд России сейчас на 92% находится в руках собственников, поэтому суть партнерства неясна.

Еще один представитель ТПП Дмитрий Гордеев сообщил «Известиям», что предложение создать региональных операторов противоречит текущим нормам Жилищного кодекса — в нем прописано, что высшим органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников.

Однако у лишения жильцов прав выбирать УК самостоятельно есть и свои сторонники. В частности, депутат Госдумы и зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева приводит в пример Москву, где государственное бюджетное учреждение «Жилищник» управляет 70% домов. Она подчеркнула, что качество этого управления выше, чем в среднем по регионам.

«Сейчас активно обсуждается, какая модель управления домами предпочтительней и что это — свободный рынок или госуслуга. Можно было бы дать гражданам право выбора — отдать управление дома регоператору или заниматься им самостоятельно», — пояснила парламентарий.

В таком случае управление многоквартирным домом может быть выстроено по аналогу с программой капитального ремонта. С 2013 года собственникам так же позволялось либо выбрать самостоятельное управление средствами, собираемыми на ремонт, выбирать первоочередные работы и подрядчиков, либо поручить это региональному оператору.

Широков отмечает, что государство сегодня не до конца справляется уже с имеющейся собственностью: зданиями школ, больниц, детсадов и других учреждений. По последним данным, из имеющейся в стране задолженности за коммуналку, содержание и капремонт в 1,33 млрд руб., более половины этой суммы должны именно бюджетные организации. А на неплатежи населения приходится только 300-400 млн руб.

В то же время эксперты согласны, что из-за пассивности собственников жилья до 90% решений о выборе управляющих компаний собраниями жильцов могут быть фальсифицированы. И внедрение региональных операторов может в какой-то мере справиться со злоупотреблениями УК и коррупцией в этой сфере.

«Роль собственников в последние годы становится все более формальной и сводится к тому, чтобы направлять жалобы и платить вовремя, — все остальное взяло на себя государство. Но наиболее оптимальным вариантом будет использование регоператоров для обслуживания социального жилья и ветхих домов», — считает Склянчук.

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