Эксперт Минко рассказал, что платежки за квартиру нужно хранить три года

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко в беседе с агентством «Прайм» рассказал, зачем нужно сохранять чеки и оплаченные квитанции за коммунальные услуги.

По его словам, это необходимо для того, чтобы управляющая компания не могла в результате ошибки предъявить иск с требованием оплатить уже оплаченные услуги. Кроме того, по закону нужно хранить платежки в течение трех лет.

Специалист также напомнил, что может возникнуть ситуация, когда одна управляющая компания сменяет другую.

«Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании», — сказал Минко.

При этом эксперт посоветовал не избавляться от чеков сразу по истечении трех лет. В противном случае в суд придется идти без доказательств, если УК предъявит обвинения в неуплате в самый последний момент.

Минко указал на то, что электронные платежи следует подтверждать распечатанными или сохраненными чеками на тот случай, если банк заблокирует ваш счет или у банка отзову лицензию, а УК потребует подтвердить платежи.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин заявил, что правительство при помощи прямых выплат из бюджета могло бы компенсировать жителям страны оплату жилищно-коммунальных услуг.