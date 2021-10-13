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Общество

«Коронавирус с нами — навсегда, переболеют — все»

Инфекционист Тимаков признал, что COVID-19 останется с человечеством навсегда

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Reuters
Коронавирус «останется навсегда» в мире, считает российский врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он предположил, что со временем COVID-19 станет напоминать сезонную вспышку гриппа. У зарубежных специалистов и ВОЗ тоже пока нет точного прогноза, когда закончится пандемия — и как изменится ее течение.

В осенний сезон в России и мире идет новый подъем заболеваемости COVID-19, о чем ранее предупреждали вирусологи. По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, коронавирус невозможно побороть окончательно. Он считает, что в сложившейся ситуации можно лишь изменить картину распространения инфекции, а переболеет вирусом все население.

«Надо понимать, что он [коронавирус] останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем…» — приводит слова медика РИА «Новости».

Он подчеркнул, что COVID-19, так или иначе, будет вызывать новые волны заболеваемости в зависимости от циркулирующих штаммов каждые полгода или год. В то же время иммунитет переболевших и прошедших вакцинацию людей будет падать.

Эти обстоятельства, по его словам, будут напоминать картину сезонного гриппа.

«Здесь то же самое будет, только разные сроки», — предположил Тимаков.

Опасения вызывает и то, что вирус, как показывает практика, способен приспосабливаться к человеческому организму и модифицироваться. Например, штаммом «дельта» стали чаще заболевать дети. Но Тимаков сообщил, что существует так называемые «клетки памяти», которые помогают организму «обучаться».

«И как бы коронавирус не хотел, эти «клетки памяти» у вас останутся», — сказал эксперт, добавив, что у детей сформируется иммунитет к COVID-19, и для нового поколения это заболевание будет как «обычный сезонный грипп».

Не самых оптимистичных прогнозов относительно длительности пандемии придерживается и Всемирная организация здоровья. На прошлой неделе главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, отвечая на вопрос, на какой стадии находится человечество в контексте борьбы с COVID-19, сравнила пандемию с марафоном.

«Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется преодолеть еще множество препятствий — сказала она газете SonntagsBlick.

Причем до этого в ВОЗ называли «дураками» тех, кто считает, что коронавирус закончится в течение года. Добиться контроля над его распространением возможно не ранее чем к середине 2022-го, но для этого должна прогрессировать разработка вакцин.

«Есть множество болезней, против которых у нас не хватает вакцин, тестов и надежных способов лечения. Но коронавирус — это не тот случай. У нас есть все необходимые инструменты. Поэтому вопрос окончания пандемии это не вопрос научных изобретений: это испытание характера», — заявлял глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

О конкретных сроках окончания пандемии осторожно высказывался недавно врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. По его мнению, относительный вывод на этот счет можно будет делать после того, как ученые поймут, каким образом штаммы с высоким потенциалом ведут себя при распространении.

«Мы видим, что COVID-19 с нами уже два года. Вполне возможно, что он не сможет выдержать конкуренцию и снова занять первое место в заболеваемости по сравнению с другими ОРВИ», — цитирует специалиста РБК.

В сентябре Bloomberg также провел опрос среди ученых о том, каким дальше будет течение пандемии. Большинство из них сходятся во мнении, что она абсолютно точно не закончится в ближайшее время. Лоун Симонсен, эпидемиолог и профессор датского университета Роскилле, напомнил, что самая продолжительная вспышка гриппа продолжалась пять лет, но коронавирус распространяется быстрее. Он призвал помнить, что COVID-19 куда более заразен и не становится мягче со временем.

В настоящий момент, по данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире зарегистрировано 238 млн подтвержденных случаев COVID-19. Число подтвержденных смертей составляет более 4,8 ​​млн человек.

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