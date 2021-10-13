Подозреваемые в изнасиловании трех школьниц в Екатеринбурге арестованы

Трое мужчин, обвиняемых в изнасиловании девочек-подростков в Екатеринбурге, арестованы, им грозит до 15 лет тюрьмы. Все они были ранее судимы. Изнасилование, по данным следствия, произошло на вечеринке в съемной квартире, куда мужчины позвали несовершеннолетних школьниц выпить. Дело находится под контролем главы СКР и Свердловской прокуратуры.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления СК докладывать ему о ходе расследования дела об изнасиловании троих девочек-подростков в Екатеринбурге. Об этом сообщает портал E1.ru.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также по выяснению всех обстоятельств, причин и условий, которые способствовали произошедшему, — говорится в заявлении СКР.

Бастрыкин взял дело под личный контроль. Кроме того, расследование контролируется прокуратурой Свердловской области.

Трое молодых людей, обвиняемых в изнасиловании девочек 14-ти и 15-ти лет, были арестованы. По статьям 131 и 132 УК РФ им грозит до 15 лет лишения свободы.

12 октября о преступлении сообщили местные СМИ. Как пишет E1, трое школьницы познакомились в районе Уралмаш с тремя мужчинами. Один из них подошел к девочкам и сказал, что у него есть 60 тыс. рублей, которые он хотел бы потратить вместе с ними. После этого компания сняла квартиру для вечеринки.

«Спустя полчаса они сели к нему в машину, в которой находились еще двое молодых людей, один из которых представился Арсеном. Они доехали до ближайшего алкомаркета, купили спиртное и арендовали квартиру в центре Екатеринбурга, на улице Малышева», — говорится в сообщении издания SM News.

Там один из мужчин, представившийся Арсеном, отвел одну из школьниц в комнату, где вступил с ней в половую связь. После чего ее несколько раз изнасиловали и двое его товарищей, затем они надругались и над двумя другими школьницами, заявил источник.

Две девушки уехали, одна из их подруг оставалась в квартире, куда родители одной из школьниц вызвали полицию. Прибывший наряд задержал подозреваемых. Все трое задержанных были ранее судимы.

Опасные вписки

Год назад в Екатеринбурге произошла другая трагедия на вписке. Хозяин квартиры, где происходила вечеринка, расстрелял из ружья своих гостей, убив троих человек. После этого он покончил с собой. По версии следствия, убийца находился под воздействием синтетических наркотиков — «солей».

Портал E1.ru сообщал, что в одном лишь Екатеринбурге «ежедневно сотни молодых парней и девушек встречаются на вписках», которые могут плохо закончиться – на вечеринках с малознакомыми людьми подростки могут употреблять наркотики и спиртное, не задумываясь о последствиях.

Внимание на «вписки» обращал еще в 2017 году депутат Госдумы Виталий Милонов. Известный своими скандальными заявлениями парламентарий направил тогда запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку так называемых «групп вписок» в соцсетях.

«Правоохранительным органам необходимо тщательно проверить эти группы и их администраторов на предмет склонения несовершеннолетних к употреблению алкоголя и сексуальному насилию», — заявил Милонов.

По его словам, подписчиками таких групп являются тысячи человек «разного, но в основном юного и даже несовершеннолетнего возраста».

«Практически в каждом сообщении совершеннолетние мужчины недвусмысленно приглашают юных девушек, да и мальчиков в гости, предлагая алкоголь и «хаты». Что у этих радушных хозяев на уме — нетрудно догадаться», — рассказал парламентарий.

«Чтобы найти себе компанию, не нужно ничего выдумывать. Зашел в группу, написал на стене свое предложение и жди ответов в сообщения или под постом. Стена открыта для любых записей, но, в отличие от других аналогичных сообществ, у нас есть модерация. Все наркопредложения, рекламный спам, а также предложения съема удаляются, а их авторы блокируются, — рассказал E1.ru владелец крупнейшего паблика «Вписки Екатеринбурга» Иван Курин.