Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников-целителей

В Уфе полиция проверяет информацию о местной жительнице, которая «лечила» коронавирус, стреляя людям в голову крапивными пулями. «Газета.Ru» публикует истории россиянок из двух других регионов, которые также повелись на услуги лжецелителей. Психолог утверждает, что жертвами чаще всего становятся люди, которые стремятся переложить ответственность за свою жизнь на других. В Госдуме в свою очередь не видят смысла ужесточать наказание для подобных мошенников, но считают, что россиян надо активнее просвещать об уловках лжемедиков.

«Просто ввела меня в легкий транс»

В конце августа 2021 года 48-летняя Оксана из Петрозаводска заболела коронавирусом — лечилась женщина дома, параллельно рассказывая о процессе в своем Instagram. Вскоре ей написала целительница и предложила помощь в лечении.

«Представилась ведьмой и целителем, спросила, не хотела бы я попробовать вылечить недуг нетрадиционно. Я сперва отказалась, но она так красиво рассказывала — что не стоит травить свой организм таблетками, что она быстро поставит меня на ноги и все такое. Она предложила пройти первый сеанс бесплатно. Тут уже сыграло любопытство, и я согласилась», — рассказала она «Газете.Ru».

Спустя несколько дней экстрасенс пришла к «целительнице» домой — на ней были амулеты, большие кольца, а также сумка, в которой были свечи и разные травы.

«Она положила меня на диван и стала надавливать на разные точки на голове, при этом что-то шепча себе под нос. В время процедуры мне действительно стало легче — перестала болеть голова. Но думаю она просто ввела меня в легкий транс или гипноз», — пояснила женщина.

На следующий день целительница написала, что следует провести еще несколько сеансов, но каждый обойдется в 8 тыс. рублей. «Я прошла еще три, а потом рассказала подруге, и мы вместе решили почитать о ней в интернете. Оказалось, что так она многим «помогала». Масса жалоб и даже есть одна инициативная женщина, которая собирает пострадавших и хочет подать коллективный иск», — поделилась Оксана.

После того, как она потребовала от мошенницы вернуть деньги, та удалила страницу в соцсетях. «У нас есть скрины переписок и ее основной страницы, где у нее прямо написано что она лечит от ковида при помощи целительной силы. Уже около 15 человек, в том числе и я, собираются подать заявление в полицию на нее», — заключила собеседница.

В похожую историю попала и 32-летняя Наталья из Волгограда. В июле 2021 года женщина заподозрила у себя коронавирус, но решила не обращаться за помощью к врачам, поскольку не хотела ложиться в больницу.

«В Instagram целительница Светозара высветилась у меня в рекламе. Я зашла на ее страницу — там все так красиво было расписано: «Снимаю все виды порч, лечу болезни, диагностирую и убираю коронавирус». В общем умеет все. В итоге, я написала ей, она попросила выслать ей фотографию, чтобы она типа проанализировала мою ауру на предмет болезней», — рассказала она «Газете.Ru».

Спустя два часа женщина получила тревожное сообщение от Светозары — целительница заявила, что Наталья больна коронавирусом и ей грозят осложнения, которые могут привести к летальному исходу. Мошенница предложила провести ритуал и попросила перевести 3 тыс. рублей для его подготовки.

«По ее словам, ей нужно было купить целебные порошки и камни, свечи. Мы договорились с ней через пару дней встретиться у нее дома. Я пришла, она посадила меня в комнате и стала делать какие-то махи руками, якобы сканировала. Потом подожгла траву и стала окуривать, в конце концов ее вердикт был, что я все же заразилась и нужно еще пару сеансов по 5 тыс. рублей, чтобы исцелить меня», — рассказала женщина.

В итоге перед третьей встречей Наталью увезли в больницу — ее состояние резко ухудшилось. Медики диагностировали поражение легких. Когда самочувствие женщин улучшилось, она написала о случившемся Светозаре.

«Она попыталась меня убедить, что я нарушила ритуал, неправильно выполняла ее инструкцию и поэтому так все сложилось. Когда я попросила вернуть деньги, она перестала выходить на связь. В полицию я обращаться не стала, потому что мне стыдно, что я повелась на такое», — заключила она.

«Они подсознательно ищут тех, кто будет ими манипулировать»

В 2019 году 31% россиян признавались, что верят в возможность предсказания будущего и лечение болезней гипнозом (22%), показывал опрос ВЦИОМ. Еще 15% доверяли гороскопам, «лечению болезней биополем» — 16%. При этом опрос 2016 года демонстрировал, что в способность отдельных людей колдовать верили 36% россиян, 27% лично сталкивались с колдовством. Всего 15% заявили, что считают экстрасенсов аферистами.

Чаще всего на уловки мошенников, представляющихся магами, гадалками и нумерологами, попадаются ведомые люди, не готовые брать ответственность за собственную жизнь и желающие передать ее постороннему человеку, пояснила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова.

«Колдуны как правило дают таким людям готовые решения. Тем самым они отнимают у них волю, возможность выбора. Сперва человек выполняет задачи, которые шаман ему ставит, а после того, как задача будет выполнена, жертва снова прибежит к нему, чтобы получить следующие указания», — отметила специалист.

У этих мошенников есть определенная тактика: сперва они обходятся с человеком очень ласково и бережно, а потом начинают его запугивать и обвинять.

«Ему говорят: если ты ко мне не придешь, то ты и твои родственники умрут, начинают запугивать. Тогда человек оказывается, по его мнению, в безвыходной ситуации и продолжает приходить, принося всю свою зарплату», — уточнила психолог.

На такие уловки больше попадаются девушки до 25 лет, а также женщины предпенсионного и пенсионного возраста.

«Взрослых женщин воспитывали подчиняться — супругу, к примеру. В большой зоне риска и девочки до 25 лет — они инфантильные. Связано это с жестким воспитанием тоталитарных родителей, которые ими в детстве управляли. Выйдя во взрослую жизнь, они подсознательно ищут тех, кто будет ими манипулировать», — добавила Наумова.

Несколько лет назад депутаты предлагали ввести лицензирование для экстрасенсов, целителей и шаманов, напомнил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В итоге инициатива одобрена не была. Лично у меня скептическое к этому отношение. Использовать какие-то народные методы лечения — это неплохо, но делать это нужно наравне с традиционными. Все, что касается шаманов, каждый гражданин должен осознавать риски и последствия», — заявил он.

Менять законодательство или усиливать надзор в этой сфере не нужно, считает депутат. «У нас уже есть прекрасно работающая статья УК РФ «Мошенничество». Каждый гражданин может обратиться в органы, чтобы привлечь преступника к ответственности. Помимо этого стоит просвещать россиян о разных способах мошеннических действий, в том числе о таких. И со временем проблема станет меньше либо изживет себя», — заключил Нилов.