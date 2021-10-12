Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Фигурист Риппон рассказал о решении совершить каминг-аут из-за России 15:24
Крыша загорелась на территории колонии-поселения в Калуге 15:23
Премьер Польши опроверг выход страны из состава ЕС 15:23
Попов совместит работу на ТВ с должностью депутата Госдумы 15:22
Совфед внесет в Госдуму законопроект о борьбе с домашним насилием 15:19
Создан iPhone с разьемом USB-C 15:18
Ивлеева после развода с Элджеем оставила себе почти все имущество 15:18
Британец побил мировой рекорд по числу посещенных пабов 15:18
Милонов рассказал, что хочет внести законопроект о запрете смены пола 15:15
Глава военной разведки Украины заявил, что Крым превращается в ядерный отстойник 15:13
Общество

Умер первый представитель СК России Владимир Маркин

Скончался экс-спикер Следственного комитета РФ Владимир Маркин

close
100%
Владимир Маркин

Владимир Маркин

Александр Щербак/ТАСС
Первый официальный представитель СКР Владимир Маркин скончался в Москве на 65-м году жизни. В последнее время он тяжело болел, сообщили источники. Кроме работы в пресс-службе Следственного комитета, Маркин также был председателем комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС. В начале нулевых он считался одним из наиболее известных представителей силовых ведомств РФ

Экс-представитель Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер в возрасте 64 лет.

«Маркин умер сегодня около 7:30 утра в больнице. В последнее время находился в крайне тяжелом состоянии. Большую часть времени он был без сознания», — заявил источник РЕН ТВ.

Владимир Маркин был назначен главой Управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ через неделю после создания органа в 2007 году. Пресс-службу СК как самостоятельного ведомства он возглавил в 2011 году.

Маркин регулярно выступал голосом Следственного комитета, выражая позицию комитета по различным уголовным делам, в том числе и политического характера. В 2013 году он считался одним из главных политических спикеров страны.

Журналист и чиновник

Владимир Маркин родился в Челябинске в 1956 году. В 1985 году закончил журфак МГУ, работал корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». В 1986 году – вернулся в Москву, устроился на Всесоюзное радио. В 1991 году перешел на Центральное телевидение СССР, далее – работал в ВГТРК, вел ток-шоу «Карьера».

В 1997 году Маркин стал директором по связям с общественностью фонда «Реформа», занимавшегося вопросами приватизации в России. Занимал он также должность заместителя министра печати Подмосковья.

В 2001 году Маркин стал продюсером новостей на канале НТВ и исполнительным продюсером телеканала «Россия».

Маркин, будучи представителем СК России, активно вел свой микроблог в Twitter, комментируя актуальные события, а также публиковал свои колонки в СМИ.

Летом 2016 года в своем Twitter Маркин, будучи председателем комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза, прокомментировал слова прокурора французского Марселя. Тот после беспорядков в городе с участием российских футбольных фанатов, назвал их «хорошо подготовленными бойцами».

«Нормальный мужик, каким он должен быть, вызывает у них удивление. Они же привыкли видеть «мужиков» только на гей-парадах», — написал он.

В Кремле заявили, что слова представителя СК «ни в коем случае» не выражают официальную позицию России.

7 октября 2016 года Маркин был освобожден от должности спикера СК. В своем Twitter он написал: «Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: «Устал». Ошибаются и те, и другие - это привал...». Впоследствии он работал на должности первого заместителя гендиректора компании «РусГидро», владеющей большинством российских гидроэлектростанций.

Артист и писатель

Маркин вместе со Стасом Пьехой записал композицию «Родина» на музыку Виктора Дробыша, которая впервые была исполнена дуэтом в программе «Кто хочет стать миллионером?» и вошла в хит-парады.

Через некоторое время в эфире «Русской службы новостей» Маркин сольно исполнил патриотический шлягер «Сторонка».

Кроме того, на телеканале «Звезда» Маркин в качестве ведущего выступил в проекте «Преданная Россия».

В сентябре 2016 года в Москве была презентована книга Владимира Маркина — «Самые громкие преступления XXI века в России».

«Леденящая душу история кущевской банды, дело таганрогского маньяка, крупные хищения бюджетных средств в Подмосковье, убийство Анны Политковской и массовая гибель пассажиров «Булгарии» – в книгу вошли 5 документальных историй о наиболее ярких уголовных делах, которые находились в производстве Следственного комитета России с первого дня образования ведомства и вплоть до настоящего времени», — говорится в статье о книге на портале Культура ВРН.

После ее выхода несколько российских журналистов обвинили чиновника в плагиате. Об этом, в частности, заявили корреспондент «Новой газеты» Надежда Прусенкова и спецкор «Коммерсанта» Илья Барабанов.

В результате издательство ЭКСМО взяло на себя ответственность за происходящее, объяснив плагиат технической ошибкой.

«В связи с недоработкой или технической ошибкой издательством принесены извинения, которые мною приняты. В следующих переизданиях ошибка издательства будет исправлена», — писал сам Маркин в колонке для LIFE.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«США смогут уничтожать лазером солдат противника. Издалека и бесшумно»
Зачем американские ВВС устанавливают боевой лазер на самолет AC-130J
«Россия разбила мечту Словении»
Реакция словенских СМИ на поражение от России в отборе на ЧМ-2022
Стало известно, когда ВОЗ может признать «Спутник V»
Эксперт ВОЗ рассказала, что организация может одобрить «Спутник V» до конца года
Песков объяснил рост цен в России
Мурашко указал на рост тяжелых случаев COVID-19 среди молодежи
Журналист Попов рассказал, чем планирует заняться в Госдуме в первую очередь
«Роскосмос» раскрасил ракету «Союз» под хохлому
Новости и материалы
Фигурист Риппон рассказал о решении совершить каминг-аут из-за России
Крыша загорелась на территории колонии-поселения в Калуге
Премьер Польши опроверг выход страны из состава ЕС
Попов совместит работу на ТВ с должностью депутата Госдумы
Совфед внесет в Госдуму законопроект о борьбе с домашним насилием
Создан iPhone с разьемом USB-C
Ивлеева после развода с Элджеем оставила себе почти все имущество
Британец побил мировой рекорд по числу посещенных пабов
Милонов рассказал, что хочет внести законопроект о запрете смены пола
Глава военной разведки Украины заявил, что Крым превращается в ядерный отстойник
Житель Пермского края нанял киллера за 800 тыс. рублей ради убийства бизнесмена
«О выздоровлении говорить рано»: Валерия Гаркалина прооперировали
Уругвайский игрок «Динамо» назвал Россию более развитой, чем Дания
Подозреваемый выпал из окна здания МВД в Москве
Принц Чарльз рассказал, что его Aston Martin ездит на вине и сыре вместо бензина
Российские Су-25 перебросили из Киргизии на учения в Таджикистане
Россиянина задержали в Казахстане при попытке вывезти две тонны бивней мамонтов
Зеленский обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта в Донбассе
Все новости
Сырьевая ловушка. Какие риски для России несут высокие цены на нефть
Эксперты считают, что выгода России от нефтяного бума будет краткосрочной
Миллионы iPhone в опасности. Apple призвала срочно обновить iOS
Apple выпустила внеочередной патч iOS 15.0.2 из-за критической ошибки
Главный поставщик США: как санкции повлияют на экспорт патронов из России
РБК: Россия может потерять американский рынок сбыта боеприпасов
«Эффект был ошеломляющим»: предложено новое средство от рака
Онкологи нашли способ борьбы с раком на последней стадии
Пьяных водителей отправят в вечные пешеходы
В России могут ввести пожизненное лишение прав за езду в нетрезвом виде
«Аналог чашки кофе». Курение табака восходит к каменному веку
Американские археологи выяснили, что люди употребляли табак еще 12 тысяч лет назад
Умер бывший спикер Следственного комитета Владимир Маркин
«Для нас вопрос Курил был закрыт в 1945 году»: в России ответили новому премьеру Японии
Сенатор Джабаров назвал слова японского премьера о Курилах «показательным выступлением»
25 тысяч рублей за человека. Как россияне попадают в рабство
Правозащитник сообщил, за сколько в России можно купить раба или рабыню
«В ответ на действия США»
В МИД назвали создание перспективных видов вооружений вынужденной мерой
«Чаша терпения переполнена»
Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористические угрозы из Сирии
Проверять смокелайзером. Как власти намерены ограждать детей от никотина
В России предложили проверять на медосмотрах, курят ли дети
«Моргенштерн — правильная карикатура на отупение музыки»
Интервью Стаса Пьехи — о семье, наркомании и современном шоу-бизнесе
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях