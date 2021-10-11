Песков назвал нереальным введение штрафа за отказ вакцинироваться от коронавируса

Член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что россияне должны возмещать ущерб здравоохранению страны из-за того, что они не хотят вакцинироваться и нагружают систему. По его словам, на каждого госпитализированного с коронавирусом уходит порядка 200 тыс. рублей. Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф в размере 5 тыс. рублей. В Кремле и Госдуме с его предложением не согласились. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле считают невозможным введение в России штрафа за отказ от вакцинации от коронавируса. «Мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, такие меры «противоречат социальному характеру» страны.

Вместе с тем он подтвердил, что в России «непозволимо маленький» уровень вакцинации. «Отсюда у нас такая большая смертность», — добавил представитель Кремля.

Против предложения вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева о введении ежемесячных санкций выступил и председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья, доктор медицинских наук Дмитрий Морозов.

«Я просто напомню всем, что вакцинация является делом добровольным.

Другое дело, что каждый день, каждый час, каждую минуту нужно убеждать людей вакцинироваться, чем мы сейчас должны заниматься. Мы не можем это сделать законодательно, и это не тот механизм», — сказал он в комментарии «Газете.Ru».

Депутат подчеркнул, что каждый россиянин должен понимать необходимость вакцинации. «Мы же не можем ввести штрафы на то, что ты маме не сказал спасибо после того, как покушал. Это регулируется не штрафами, а этикой, моралью и национальным единением в отношении вакцинации», — добавил он.

Морозов напомнил, что вакцинация — «это общее дело, и мы все вместе живем, и зависим друг от друга».

О том, что вакцинация в России — это дело добровольное, ранее напомнил коллега Морозова первый зампред комитета Госдумы VII созыва по госстроительству Михаил Емельянов. В комментарии ИА REGNUM он сказал, что для установления штрафов необходимы юридические основания.

С тем, что введение штрафов за отказ от вакцинации нарушит закон, согласен и сенатор, врач Владимир Круглый. Помимо этого, как считает он, такое действие может привести к недовольству в обществе, пишет РИА «Новости».

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что для повышения вакцинации от коронавируса необходимо ввести ежемесячные штрафы для тех, кто отказывается от прививки. По его мнению, это поможет снизить финансовую нагрузку на российское здравоохранение.

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере для тех групп населения, где риск очень высокий. Если говорить про сумму, то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной», — сказал Лукашев.

Он напомнил, что вакцинация от коронавируса «хорошо предотвращает случаи тяжелой инфекции и случаи с летальным исходом».

«Любое тяжелое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», — подчеркнул член-корреспондент РАН.

В августе этого года расчеты Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) показали, что на предоставление медицинской помощи в стационаре больным коронавирусом государство потратило 208,8 млрд рублей (только за первые шесть месяцев 2021 года). При этом средняя стоимость госпитализации одного пациента с COVID-19 составила порядка 135,4 тыс. рублей.

За второе полугодие планируется потратить 111 млрд рублей на помощь госпитализированным из-за инфекции. Минздрав считает, что за это время в России будет выявлено 3,9 млн случаев заражения. При этом медпомощь в рамках стационара может потребоваться 20% инфицированных, то есть порядка 784 тыс. пациентов.