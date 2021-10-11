После убийства школьника в Махачкале возбуждено несколько уголовных дел

В Махачкале ученика лицея подозревают в убийстве — в ходе поножовщины погиб его одноклассник. Подросток задержан — он сообщил на допросе, что не хотел убивать, а нож купил, «потому что у всех есть». Возбуждено еще несколько уголовных дел — в отношении руководства учебного учреждения и ЧОПа.

В одном из учебных заведений Махачкалы произошла смертельная поножовщина с участием несовершеннолетних — учеников 9-го класса. Инцидент произошел утром 11 октября в помещении лицея №51. По данным следствия, 15-летний подросток подрался со своим одноклассником, в ходе стычки смертельно ранив его в область сердца.

На месте работает группа СУ СК по Дагестану, заместитель прокурора республики Глеб Михайлов, а также сотрудники департамента образования Махачкалы и министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»), подтвердили в региональном следственном управлении СК. Нападавший в настоящий момент доставлен в Кировский районный отдел полиции, его допрашивают.

Возбуждены еще несколько дел — по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе, а также по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) — в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе.

Другая информация на официальных ресурсах ведомств в настоящий момент отсутствует, однако СМИ стали известны некоторые подробности произошедшего.

Так, как пишет Telegram-канал «Подъем», молодые люди, ставшие участниками конфликта, раньше часто ссорились между собой, о чем рассказали другие дети. Сегодня юноши вновь повздорили, и, как утверждает задержанный, он хотел только напугать своего обидчика, а тот случайно наткнулся на нож.

МВД Дагестана на своих страницах в социальных сетях и мессенджерах вскоре опубликовало ролик с допросом подозреваемого. Сейчас этот контент был удален.

На кадрах допроса задержанного видно, что у него порезана рука. Мальчик рассказал, что холодное оружие приобрел примерно год назад «в маленьком магазинчике», когда у него появились деньги. Конкретной цели покупки, по его словам, не было, а купил потому, «что у всех есть, у меня тоже чтобы был». Все это время перочинный нож лежал дома, пояснил подозреваемый. Последние несколько дней подросток не посещал школу и признался, что даже не помнит, как нож сегодня оказался у него в кармане.

«Когда драка случилась, я его [нож] достал и в состоянии аффекта ударил. Непреднамеренно, я его не хотел убивать», — уверяет он.

Пострадавший после удара ножом попытался добежать до кабинета медицинской помощи на втором этаже, но упал на лестнице. За ним побежали другие ученики, но несмотря на экстренную госпитализацию, его спасти его не удалось. Подозреваемый утверждает, что после случившегося отправился к директору сообщить об инциденте. В дальнейшем он не пытался скрыться.

Telegram-каналу Mash Gor удалось выяснить, что нож подозреваемый якобы регулярно носил с собой в школу. Возможно, из-за боязни того, что его оппонент недавно начал заниматься борьбой. По еще одной версии, задержанного подростка незадолго до сегодняшних событий толпой избили за школой. Одноклассники мальчика рассказали, что после этого он писал угрозы другим детям. Некоторые жаловались директору, поскольку боялись, что ученик приходит на уроки с ножом, но никакой реакции не последовало. Сегодня подозреваемый сам предложил одному из избивавших его выяснить отношения в коридоре. Мальчики начали драку, сразу после чего первый вытащил нож и ударил соперника, пишет Telegram-канал.

Матери погибшего подростка, по данным местных СМИ, стало плохо после того, как она узнала о смерти своего ребенка. Сейчас женщина находится в реанимации.

Кроме того, в этом же лицее сегодня случилось еще одно происшествие. Телеканал РГВК «Дагестан» в своем Telegram-канале сообщает, что на их оператора, который прибыл на место убийства для съемок, было совершено нападение.

По их информации, избили телевизионщика старшеклассники, которым не понравилось, что их снимали. Драку разняли полицейские.

«Там у всех было такое шоковое состояние. Видимо, журналисты пытались как-то поработать на месте, их это выбесило, и они напали», — рассказали «Подъему» в телерадиовещательной компании.

Сейчас оператор Гаджи Магомедов с многочисленными гематомами находится в больнице. Писать заявление на одиннадцатиклассников он не стал, объяснив это тем, что юноши были на эмоциях, поскольку только что узнали о смерти ученика.