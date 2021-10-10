Синоптик спрогнозировал конец бабьего лета 12 октября

Бабье лето в московском регионе закончится на предстоящей неделе, теплая и солнечная погода сменится пасмурной, небо затянут облака, а начиная со среды начнет идти мелкий дождь, а затем интенсивность осадков усилится. Температура днем будет доходить лишь до +10 градусов, однако давление придет в норму после рекордных значений прошедшей недели и метеозависимые люди почувствуют себя лучше.

Дожди и температура не выше 10 градусов тепла придут в Москву начиная со среды, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что на предстоящей неделе жители Центральной России увидят «обратную сторону осени».

«Затянувшийся период старого бабьего лета <…> продлится до вторника включительно. В начале недели, в условиях постепенного натекания облачности верхнего и среднего яруса, в дневные часы воздух еще сумеет прогреваться до +9…+14, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Однако в среду, как отметил синоптик, с приближением атмосферного фронта, небо затянет многослойным облачным «пирогом», станет накрапывать мелкий дождь, а температура днем с трудом будет доходить до +10 градусов.

«Показания барометров при этом вернутся к нормальным значениям, воздух очистится от примесей и уровень загрязнения атмосферы уменьшится, благодаря чему метеозависимые станут чувствовать себя лучше», — рассказал Тишковец.

В последующие сутки погода ожидается пасмурная, дожди станут интенсивнее, особенно заливать будет в четверг и пятницу, когда за двое суток может пролиться до 20 миллиметров осадков или около трети месячного объема. Дневная температура же вернется в климатическую норму для этих дат и составит +5…+10.

«Во второй половине месяца октябрь будет по-осеннему «нормальным»: значимых всплесков тепла и холода не ожидается, а температура воздуха прогнозируется близкой к многолетней норме. В среднем это -2…+3 ночью и +4…+9 – днем», — написал синоптик, отдельно отметив, что общее количество осадков увеличится до 120% от нормального значения.

В завершении Тишковец рассказал, когда в Центральной России пойдет первый снег и что от этого ждать.

«В период с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России существует небольшая вероятность выпадения мокрого снега, но он будет таять еще в воздухе и носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер, не оставляющий на земле следов зимы», — заключил он.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, ждать ли в Москве в ближайшее время ночные заморозки.

«Заморозки в столичном регионе заканчиваются, совершенно определенно, поскольку заканчивается яркая, солнечная, безоблачная погода. Со среды начнутся изменения погоды, и наибольшие изменения в эту погоду принесет циклон, который сейчас только зарождается над Балканами», — заявил он.

Метеоролог отметил, что начиная с четверга циклон накроет столичный регион, и начнутся дожди, которых не было уже почти две недели. В пятницу они продолжатся, а затем циклон уйдет на север, и будут лишь небольшие дожди.

«Ожидается облачная погода, но заморозков не будет. По всей видимости, за счет того, что на Скандинавию садится циклон и по его юго-восточной периферии идут юго-западные потоки, в ночное время никаких заморозков во вторую десятидневку не будет, но и дневная температура будет чуть пониже», — рассказал он.

Также Шувалов добавил, что до 21 октября не стоит ожидать выпадения первого снега в Москве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд порекомендовал московским автомобилистам не спешить менять летнюю резину на зимнюю, так как в октябре это не актуально и преждевременно.

По его прогнозам, в столице дневная температура будет держаться на уровне выше пяти градусов тепла до конца октября, при этом жителей Москвы и области ожидают периоды, когда снег будет выпадать, но потом он будет таять.

В свою очередь, говоря о погоде зимой, Вильфанд заметил, что в этом году ожидаются как сильные морозы, так и оттепели. Синоптик заявил, что будущая зима будет и теплой, и холодной одновременно.