В Оренбургской области выявлен новый очаг отравления контрафактным спиртным

Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 29. По делу, которое находится на контроле у главы СКР, задержаны уже девять человек, четверо из них заключены под стражу. Правоохранители тем временем проводят рейды по торговым точкам в населенных пунктах Восточного Оренбуржья и изымают контрафактную продукцию.

На востоке Оренбургской области ситуация с распространением контрафактного алкоголя, ставшего причиной массового отравления граждан, ухудшается. По последним данным, после употребления суррогатного алкоголя скончались уже 29 человек. По данным «Интерфакса», жертв 30. Официальные источники это не подтверждают.

Не исключено, что летальных исходов станет больше: 23 человека остаются под наблюдением в стационарах, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе пятеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Накануне из больниц были выписаны восемь отравившихся.

Вместе с этим, по информации сайта orenday.ru, зафиксирован новый очаг отравления — это село Никольское, Оренбургский район. В правоохранительных органах источнику рассказали, что там смертельно отравились метанолом трое жителей. Правоохранителям уже известен человек, привезший в село контрафакт.

Таким образом, пострадавшие выявлены уже в шести населенных пунктах Восточного Оренбуржья: в селах Никольское (Оренбургский район), Красный Чабан (Домбаровский район), Акжарское (Ясненский городской округ), поселках Джасай (Адамовский район), Комсомольском (Адамовский район) и городе Орск.

Всего по факту массового отравления в Оренбургской области возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Расследованием занимается Следственный комитет России, дело находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. К настоящему времени следователи установили и задержали девять человек, причастных к преступлению. Четверо из них арестованы по решению суда на два месяца, сказано в официальном релизе ведомства.

По области правоохранители проводят массовые рейды в поисках мест производства и хранения подпольной алкогольной продукции. Основной склад обнаружен в Орске на территории торгово-закупочной базы. В рамках обыска там изъяли свыше 1200 бутылок без необходимой маркировки. Также в Орске нашли пункт производства, разлива и хранения указанной продукции, откуда следователи забрали больше 3 тыс. бутылок и соответствующее оборудования для производства контрафакта.

На еще одном складе находились 11 металлических бочек со спиртосодержащей жидкостью объемом в 200 литров. Экспертиза подтвердила, что в изъятом в торговых точках и на складах спиртном обнаружены следы ядовитого метанола.

Оперативные органы, администрация и правительство Оренбургской области призывают граждан отказаться от покупки и употребления нелегального алкоголя. По всем населенным пунктах Восточного Оренбуржья сотрудники правоохранительных органов проводят подворовые обходы домов, информируя жителей. Также задействованы все социальные сети и имеющиеся СМИ и рассылка с помощью СМС. Торговые точки в местах отравления проверяются.

Как стало известно «Оренбург Медиа», результаты борьбы с контрафактом в магазинах уже есть. В Орске правоохранители изъяли 720 бутылок немаркированной алкогольной продукции и выявили более 20 сайтов, на которых по сети можно было заказать алкоголь; в Роскомнадзор направлен запрос с целью заблокировать эти сервисы. В Саракташском районе обнаружили 20 единиц алкогольной продукции в залах торговых точек, также изъятия прошли в Ясном, Бузлуке и Абдулинском городском округе.

Региональная прокуратура накануне выпустила памятку для граждан. В ней говорится, что легально алкоголь нельзя приобрести в палатках, ларьках, с рук и в интернете. Рекомендуется скачать приложение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, с помощью которого можно отсканировать акцизную марку и понять, легальна ли эта продукция. Там же можно увидеть, имеется ли в конкретном магазине лицензия на торговлю алкоголем. О всех случаях нелегальной торговли жителей призывают информировать правоохранителей.

Изданию orenday.ru удалось узнать подробности о некоторых погибших. В числе скончавшихся в селе Акжаровка были супруги Мурат и Айслу, у которых осталось пятеро несовершеннолетних детей в возрасте от одного года до десяти лет. Они отравились алкоголем, который купили для празднования окончания ремонта в доме.

«20 лет живут здесь, запойными не были, дети ухоженные. Вчера уже взяли под стражу женщину, которая на дому с мужем приторговывала подпольно алкоголем, не имея лицензии и каких-либо документов на пойло. Это не магазин, не ИП. В селе официально работает один магазин, но спиртное в нем не продают», — сообщила главный специалист территориального отдела «Акжарский» в администрации Ясненского городского округа Татьяна Бирюкова

Еще нескольких погибших обнаружили по местам жительства и на улице. Двое мужчин находились в командировке и прокладывали в селе кабель второй год. По всей видимости, они решили выпить после работы. Еще один погибший — пенсионер, он часто употреблял алкоголь. Другого мужчину за день до смерти предупреждали об опасности употребления контрафакта, но на следующий день нашли его мертвым.

В селе Красный Чабан местные власти заявили о готовности помочь семьям умерших с похоронами.

Там констатировали, что в основном все погибшие — из асоциальных семей.

«Есть бабушка с дедушкой, которым за 70 лет, отец с сыном (под 40 лет и около 65 лет), остальные отравившиеся из разных семей. Все они покупали спиртное в сельском продуктовом магазине, супруга предпринимателя в настоящее время задержана. Как пояснил предприниматель, спиртное он брал на торгово-закупочной базе в Орске. Раньше никогда с этим проблем не было», — рассказал глава Красночабанского сельсовета Мурат Суенбаев.