Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Суд в Болгарии оставил под арестом российского гражданина, подозреваемого... 09:36
Названо число россиян, полностью отказавшихся от наличных денег 09:33
Леннокс Льюс поделился ожиданиями от возможного поединка между Фьюри и Усиком 09:27
Управляющие компании заявили, что россиянам придется вкладываться в капремонт 09:16
Стало известно имя основного кандидата на пост тренера «Локомотива» 09:16
Появилось видео с моментом спуска декорации и смерти актера Большого театра 08:56
Вратарь сборной Украины Пятов побил рекорд экс-игрока «Зенита» Тимощука 08:51
Москвич заявил, что сотрудники посольства США могли взять его рюкзак по ошибке 08:50
Кормье о победе Фьюри: Уайлдеру нечего стыдиться 08:34
Нарколог Крупицкий заявил, что обнаружить смертоносный метанол в суррогате невозможно 08:27
Общество

Таиланд, Италия и Турция: где россияне предпочитают лечить осеннюю хандру

По оценкам экспертов, за границей в этом году смогли отдохнуть всего 17% россиян

close
100%
Reuters
Большинство россиян предпочитают лечить осеннюю хандру путешествиями, рассказали «Газете.Ru» в туристическом сервисе OneTwoTrip по итогам тематического опроса. При этом улучшать настроение путешественники хотели бы за границей: по мнению респондентов, для этого лучше всего подходят Таиланд, Италия и Турция.

Большинство (92%) россиян считают путешествия действенным способом справиться с осенней хандрой, свидетельствует опрос туристического сервиса OneTwoTrip.

«Среди стран и городов, которые уже помогали туристам пережить плохое настроение и вернуть позитивный настрой, лидируют Таиланд и Италия — их называли по 8% опрошенных», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Еще 6% респондентов назвали Турцию, 5,5% — Испанию, 5% — Санкт-Петербург. По 3,3% опрошенных отметили Грецию и Сочи.

«Однако многим не важно, где приводить свое эмоциональное состояние в норму. Главное, чтобы в стране или городе было тепло (13,2%), 7% нужны для этого море или горы, а 6,5% — приключения и впечатления», — добавили в OneTwoTrip.

По словам члена экспертного совета по туризму при комитете Совфеда по социальной политике Юрия Барзыкина, выездной туризм в этом году составил около 15-17% от общего потока.

«В прошлом году было примерно 90% турпотока на внутренний рынок и 10% — на выездной туризм. Обычно бывает примерно 70% на 30% соответственно. В этом году на выездной туризм приходится 15-17%», — сказал он.

Сегодня 70% путешественников, выезжающих за границу, отправляются в Турцию, добавил Барзыкин.

«При этом Турция за восемь месяцев 2021 года имеет только 49% от аналогичного показателя 2019 года», — отметил член профильного экспертного совета при Совфеде.

«Турция, в целом, сработала очень неплохо. Если бы еще не закрытие в апреле, которое существенно прибавило туроператорам отложенных обязательств по несостоявшимся турам... Но последовавшее затем в июне повторное открытие Турции позволило сбалансировать соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке», — рассказал почетный президент РСТ (Российского союза туриндустрии) Сергей Шпилько.

До открытия направления Краснодарский край и Крым были «перегреты» превышением спроса над предложением, особенно в сегменте четырех-пяти «звезд»: это провоцировало «эскалацию цен и антирекламу курортов в СМИ и соцсетях», заявил он.

«Что касается Египта, потенциал этого направления раскроется ближе к зиме: особенно, если туроператорам разрешат ставить чартерные программы (заказывать у авиакомпаний чартерные рейсы под свои нужды. — «Газета.Ru»). Именно их отсутствие привело к тому, что цены на туры в Египет оказались выше, чем на поездки в Турцию, хотя должно было быть наоборот», — сообщил Шпилько.

По той же причине, по словам почетного президента РСТ, остаются дорогими авиабилеты в Болгарию.

«Мы ждем открытия Таиланда. Есть основание полагать, что направление заработает, и тогда вместе с Египтом и [Арабскими] Эмиратами мы на массовых пляжных направлениях комфортно войдем в зимний сезон. Но опять при условии, что туроператорам дадут чартеры», — добавил Шпилько.

Именно от чартеров во многом зависит восстановление выездного рынка, отметил он. Хотя, конечно, влияют и пандемия, и динамика доходов населения, и другие факторы.

«Не думаю, что стоит ждать восстановления выездного рынка раньше 2023 года даже при благоприятном стечении обстоятельств», — подытожил почетный президент РСТ.

Из названных россиянами стран, поездки в которые помогают бороться с осенней хандрой, пока открыты только Турция и Греция.

В Грецию туристов пускают на основании отрицательного теста и заполненной формы PLF (Passenger Locator Form).

Для въезда в Турцию также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Туристы, вакцинированные «Спутник V», от этого освобождаются, но вторая доза вакцины должна быть получена не ранее чем за 14 дней до поездки. Тест также не нужно делать уже переболевшим, достаточно лишь предъявить справку о наличии антител.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона по версии WBC
Самый загадочный теракт в СССР: как взорвали Ту-104 над Внуково
50 лет назад был взорван советский Ту-104, летевший из Москвы в Симферополь
«Австрии нужно стабильное правительство». Курц ушел в отставку во второй раз
Канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку на фоне коррупционного скандала
Друг погибшего на сцене Большого театра артиста рассказал о его желании уволиться
В Раде возможную встречу Зеленского и Путина оценили фразой из «12 стульев»
Трамп: Россия и Китай уже изучают брошенные США в Афганистане вертолеты
Россияне стали реже совершать преступления в пьяном виде
Новости и материалы
Суд в Болгарии оставил под арестом российского гражданина, подозреваемого в шпионаже
Названо число россиян, полностью отказавшихся от наличных денег
Леннокс Льюс поделился ожиданиями от возможного поединка между Фьюри и Усиком
Управляющие компании заявили, что россиянам придется вкладываться в капремонт
Стало известно имя основного кандидата на пост тренера «Локомотива»
Появилось видео с моментом спуска декорации и смерти актера Большого театра
Вратарь сборной Украины Пятов побил рекорд экс-игрока «Зенита» Тимощука
Москвич заявил, что сотрудники посольства США могли взять его рюкзак по ошибке
Кормье о победе Фьюри: Уайлдеру нечего стыдиться
Нарколог Крупицкий заявил, что обнаружить смертоносный метанол в суррогате невозможно
Трехкратный олимпийский чемпион Мойр: я просто обожаю Туктамышеву
Фьюри превзошел Уайлдера по всем статистическим показателям
Фьюри описал свою победу над Уайлдером фразой «мне было больно»
Ученые выяснили, чем отличаются антитела у привитых и переболевших Covid-19
Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Боливии
Пушков назвал стихи Маяковского плохими
В России через 15 лет появится синтетическая еда-антидепрессант
Валиева объяснила падение при выполнении тройного акселя на Finlandia Trophy
Все новости
Побоище в Лас-Вегасе: Фьюри нокаутировал Уайлдера в бою за титул чемпиона мира
Фьюри победил нокаутом Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC
«Не хватает только стены»: «ВКонтакте» исполнилось 15 лет
Как менялся дизайн «ВКонтакте» за 15 лет существования соцсети
«Не раздражать и не эпатировать»: блестящие колготки под запретом стилистов
Как выбирать теплые колготки
Новая теория появления COVID-19: вирус передали шахтеры
BRP: коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайца
«Такого не было за 40 лет». Артист Большого театра умер на сцене
Актер миманса Кулеш погиб во время представления оперы «Садко» в Большом театре
Бабиш признал поражение. Либералы побеждают на выборах в Чехии
В Чехии коалиция «Вместе» лидирует на парламентских выборах
В Большом театре погиб актер Евгений Кулеш
«Там были личные моменты». В крови скончавшегося депутата Рады нашли наркотик
В Верховной раде Украины назвали причину смерти депутата Полякова
«Причиной избиения стали 20 тысяч рублей и iPhone»
Один из подозреваемых в избиении солдата в Хабаровском крае признал свою вину
«Про нас тоже не забыли»: в МИДе оценили планы ЦРУ по борьбе с Китаем
Захарова посоветовала США заниматься своими проблемами вместо борьбы с КНР и РФ
«Дело школьного учителя — не предмет, а его ученики»
Профессор объяснила особенности поколения «альфа» на фоне конфликта в школе Краснодара
Отличить подделку невозможно: как устроен рынок контрафактного алкоголя
В ГД призвали усилить надзор за качеством алкогольной продукции после трагедии в Орске
Раздел МХТ, Доронина против Боякова и уход Ширвиндта
Как менялось руководство в главных московских театрах
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях