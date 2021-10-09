По оценкам экспертов, за границей в этом году смогли отдохнуть всего 17% россиян

Большинство россиян предпочитают лечить осеннюю хандру путешествиями, рассказали «Газете.Ru» в туристическом сервисе OneTwoTrip по итогам тематического опроса. При этом улучшать настроение путешественники хотели бы за границей: по мнению респондентов, для этого лучше всего подходят Таиланд, Италия и Турция.

Большинство (92%) россиян считают путешествия действенным способом справиться с осенней хандрой, свидетельствует опрос туристического сервиса OneTwoTrip.

«Среди стран и городов, которые уже помогали туристам пережить плохое настроение и вернуть позитивный настрой, лидируют Таиланд и Италия — их называли по 8% опрошенных», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Еще 6% респондентов назвали Турцию, 5,5% — Испанию, 5% — Санкт-Петербург. По 3,3% опрошенных отметили Грецию и Сочи.

«Однако многим не важно, где приводить свое эмоциональное состояние в норму. Главное, чтобы в стране или городе было тепло (13,2%), 7% нужны для этого море или горы, а 6,5% — приключения и впечатления», — добавили в OneTwoTrip.

По словам члена экспертного совета по туризму при комитете Совфеда по социальной политике Юрия Барзыкина, выездной туризм в этом году составил около 15-17% от общего потока.

«В прошлом году было примерно 90% турпотока на внутренний рынок и 10% — на выездной туризм. Обычно бывает примерно 70% на 30% соответственно. В этом году на выездной туризм приходится 15-17%», — сказал он.

Сегодня 70% путешественников, выезжающих за границу, отправляются в Турцию, добавил Барзыкин.

«При этом Турция за восемь месяцев 2021 года имеет только 49% от аналогичного показателя 2019 года», — отметил член профильного экспертного совета при Совфеде.

«Турция, в целом, сработала очень неплохо. Если бы еще не закрытие в апреле, которое существенно прибавило туроператорам отложенных обязательств по несостоявшимся турам... Но последовавшее затем в июне повторное открытие Турции позволило сбалансировать соотношение спроса и предложения на внутреннем рынке», — рассказал почетный президент РСТ (Российского союза туриндустрии) Сергей Шпилько.

До открытия направления Краснодарский край и Крым были «перегреты» превышением спроса над предложением, особенно в сегменте четырех-пяти «звезд»: это провоцировало «эскалацию цен и антирекламу курортов в СМИ и соцсетях», заявил он.

«Что касается Египта, потенциал этого направления раскроется ближе к зиме: особенно, если туроператорам разрешат ставить чартерные программы (заказывать у авиакомпаний чартерные рейсы под свои нужды. — «Газета.Ru»). Именно их отсутствие привело к тому, что цены на туры в Египет оказались выше, чем на поездки в Турцию, хотя должно было быть наоборот», — сообщил Шпилько.

По той же причине, по словам почетного президента РСТ, остаются дорогими авиабилеты в Болгарию.

«Мы ждем открытия Таиланда. Есть основание полагать, что направление заработает, и тогда вместе с Египтом и [Арабскими] Эмиратами мы на массовых пляжных направлениях комфортно войдем в зимний сезон. Но опять при условии, что туроператорам дадут чартеры», — добавил Шпилько.

Именно от чартеров во многом зависит восстановление выездного рынка, отметил он. Хотя, конечно, влияют и пандемия, и динамика доходов населения, и другие факторы.

«Не думаю, что стоит ждать восстановления выездного рынка раньше 2023 года даже при благоприятном стечении обстоятельств», — подытожил почетный президент РСТ.

Из названных россиянами стран, поездки в которые помогают бороться с осенней хандрой, пока открыты только Турция и Греция.

В Грецию туристов пускают на основании отрицательного теста и заполненной формы PLF (Passenger Locator Form).

Для въезда в Турцию также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Туристы, вакцинированные «Спутник V», от этого освобождаются, но вторая доза вакцины должна быть получена не ранее чем за 14 дней до поездки. Тест также не нужно делать уже переболевшим, достаточно лишь предъявить справку о наличии антител.