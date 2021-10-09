Ъ: правительство подготовило реформу начисления зарплат медикам

Со следующего года в семи российских регионах начнется эксперимент с новой системой оплаты труда медработников. Он охватит 440 учреждений и 170 тыс. человек. В правительстве стремятся снизить региональный дисбаланс в зарплатах и привести оклады врачей, медсестер и санитаров к «единому знаменателю». По предварительным расчетам, зарплаты медиков увеличатся на 2-78%. Власти обещают, что реформа не приведет к снижению заработков.

Министерство труда и министерство здравоохранения сформировали главные параметры новой системы оплаты труда медицинских работников, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства. Минтруд подтвердил изданию, что документ разработан совместно с Минздравом, Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), ВНИИ труда, профсоюзом медработников и представителями сообщества.

Запустить реформу планируют в качестве эксперимента пока только в семи российских регионах (они не уточняются) с начала 2022 года. Участниками проекта станут 440 медучреждений, в которых работают 170 тыс. человек.

Его главная цель — ликвидировать существующую огромную разницу между зарплатами медиков в разных частях страны, а также убрать привязку доходов к трудовым нагрузкам. То есть правительство хочет создать создать единую для всей страны систему начисления оплаты труда, когда высокий уровень заработка не будет связан с высокими нагрузками.

Источник газеты во ВНИИ труда сообщил, что сейчас в России зарплата специалистов, выполняющих одну и ту же работу, сильно отличается. Причем разница наблюдается не только в разных частях страны, но и внутри одного региона. Дифференциация сформировалась после того, как власти отдали полномочия по формированию зарплат медиков на региональный уровень. При этом почти в половине российских субъектах (40 из 85) оплату труда медработников устанавливают непосредственно главные врачи учреждений здравоохранения.

Окончательные параметры реформы в ближайшее время обещают представить на общественное обсуждение, однако уже сейчас известно, что по новой схеме зарплаты медиков станут рассчитывать, исходя из трех основных показателей: оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. При этом оклад будут считать по новой системе, которая также включает три параметра:

— расчетная величина;

— коэффициент дифференциации в зависимости от должности;

— коэффициент экономического развития региона.

Расчетная величина — базовый показатель единый для всех регионов, который приравняют к МРОТ в 2022 году (13,6 тыс. руб.). Коэффициент дифференциации (сложности) привяжут к конкретным работам, которые выполняет сотрудник. Здесь предусмотрено 16 должностных групп, охватывающих более 200 видов работ и компетенций (все они утверждены приказом Минздрава от 20 декабря 2012 года). Например, для санитара коэффициент составит 1, для медсестры — 1,35, для специалиста, оказывающего первичную медпомощь — 2,23, а для заведующего хирургическим отделением больницы — 3,13 (максимальное значение).

Третий влияющий на оклад показатель — коэффициент экономического развития региона — привяжут к медианной зарплате субъекта федерации. В пилотных регионах он будет варьироваться от 1 до 1,38, после запуска реформы по всей России — до 3,08.

Новая система предусматривает единый перечень компенсационных выплат. Их будет восемь видов, среди которых доплата за ночные часы, работа в опасных и вредных условиях, климат региона. Размер этих выплат будет составлять от 4% до 60% от оклада. Похожий список разработали и для стимулирующих выплат (16 видов, от 10% до 60% оклада), в него вошли, к примеру, работа в бригадах санавиации, сельской местности, наставничество.

Сейчас по стране в среднем доля оклада в зарплате врачей составляет около 40%. Как рассказал «Коммерсанту» собеседник из ВНИИ труда, после реформы доля оклада в доходах медиков увеличится до 57% для врачей и до 64% для младшего и среднего медперсонала. Заметнее всего доходы вырастут в регионах, где сейчас зарплаты медицинских работников занижены.

В среднем прирост зарплат медиков составит 2-78%. По замыслу авторов проекта, новая система должна мотивировать сотрудников повышать свою квалификацию, а не брать дополнительные смены, чтобы заработать больше.

В то же время разработчики реформы отдельно отметили, что по новой схеме зарплата медработника не может быть ниже той суммы, которую он получает сейчас. По предварительным расчетам, расходы на зарплаты сотрудников учреждений здравоохранения в пилотных регионах в первом квартале следующего года вырастут на 30% (9 млрд руб.). Если эксперимент продлят на весь 2022 год, потребуется еще почти 28 млрд руб. Минтруд предлагает финансировать новую систему из федерального бюджета.

Реформа начисления зарплат медработникам аналогична новой системе оплаты труда педагогов, которую правительство представило в середине сентября. Эксперимент по ее внедрению с мая следующего года пройдет в Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Сахалинской областях и в Мордовии. Пилотный проект с зарплатами учителей, как и в случае с медиками, направлен на устранение текущего дисбаланса, когда в зависимости от региона доходы могут различаться в четыре раза.