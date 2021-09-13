Власти определились с регионами, где начнут по-новому платить учителям

В разных регионах России размер зарплат учителей может различаться в пять-шесть раз. В декабре этот вопрос обсуждался на большой пресс-конференции Владимира Путина, после чего правительство начало работать над реформой системы оплаты труда. С мая следующего года эксперимент стартует в Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Сахалинской областях и в Мордовии. Эксперты ждут от него роста базовых ставок хотя бы до уровня МРОТ.

С мая 2022 года правительство начнет апробацию новой системы расчета заработной платы учителей в пяти российских регионах. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале законопроектов.

Эксперимент с новой системой начисления зарплат педагогам проводится по поручению президента Владимира Путина: в декабре прошлого года после большой пресс-конференции, где обсуждалась тема учительских доходов, премьер-министр Михаил Мишустин отдал поручение подготовить способы совершенствования механизма оплаты труда преподавателей. Причиной изменений называлось большое неравенство в зарплатах работников образования в разных регионах.

Как следует из текста документа, пилотными регионами станут Белгородская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская области и Мордовия. Новая методика затронет педагогических работников из школ, детских садов, профучилищ и учреждений дополнительного образования. Исключением станет профессорско-преподавательских состав.

Авторы проекта постановления не указывают конкретные методы расчета учительских зарплат, а лишь фиксируют основные моменты реформы. Например, ставки педагогов будут рассчитываться исходя из их квалификации и должностей. Федеральный центр установит перечень и условия назначения компенсационных и стимулирующих выплат. А регионы смогут делать различные дополнительные выплаты учителям. Сами образовательные учреждения смогут устанавливать доплаты, если у них есть дополнительные внебюджетные доходы. В то же время размер зарплат преподавателей по новому расчету не может быть ниже текущего, если у них не изменится нагрузка в меньшую сторону.

В пояснительной записке к документу отмечается, что введенная в 2008 году система расчета зарплат педагогов отменила единую тарифную сетку. Размер оплаты труда стал зависеть в первую очередь от локальных нормативных актов образовательных учреждений. «Это привело к многообразию используемых моделей оплаты труда, оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат и их видов, сложности расчета и отсутствию единых подходов в определении размера заработной платы», — говорится в проекте постановления.

Все это привело к тому, что зарплаты учителей могли существенно разниться не только в зависимости от региона: значительные различия наблюдаются у сотрудников с одинаковой квалификацией, должностью и нагрузкой даже в рамках одного муниципалитета или субъекта. Эксперимент в пяти регионах призван устранить эти различия и привести зарплаты педагогов к более-менее единому знаменателю. Он продлится один год. Точные суммы зарплат учителей в пяти регионах станут известны весной следующего года — к этому времени Минтруд и Минпросвещения должны подготовить методики расчета.

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования, объединяющим 4 млн преподавателей, Михаил Авдеенко в беседе с «Коммерсантом» рассказал, что зарплаты учителей в разных субъектах могут отличаться в пять-шесть раз. По его мнению, региональные различия могут быть, однако «такой дисбаланс — это слишком».

По словам Авдеенко, профсоюз принимал участие в разработке реформы. Но пока неясно, потребует ли она дополнительного финансирования из федерального бюджета. Из-за неопределенности непонятно и влияние эксперимента на численность педагогов — сейчас школы испытывают острый дефицит учителей и воспитателей. Реформа может как привлечь, так и отпугнуть молодых преподавателей, считает Авдеенко.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина сообщила изданию, что сами учителя, в первую очередь, ждут от реформы системы расчета оплаты труда роста оклада за одну ставку или, по крайней мере, доведение ее до МРОТ. Депутат отметила, что еще не во всех регионах страны базовая ставка учителя превышает минималку. «Нужно увеличивать долю базовой части зарплаты, потому что выплата премий не гарантирована, а доплаты и стимулирующие отменяются во все большем количестве школ», — отметила Духанина. По ее мнению, возможности оптимизации и перераспределения средств в рамках нынешней системы расчета зарплат исчерпаны, ее нужно совершенствовать и без дополнительных бюджетных вливаний это сделать невозможно.

По данным Росстата, в первые три месяца 2021 года самые низкие учительские зарплаты были в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни. Ни в одном из этих регионов преподаватель в среднем не получал свыше 26 тыс. руб. В регионах лидерах — на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, на Сахалине — средние месячные зарплаты педагогов варьируются от 96 тыс. руб. до 118 тыс. руб.

Отдельные регионы пытаются делать собственные надбавки. Например, в Санкт-Петербурге учителя в сентябре получат разовую выплату в 10 тыс. руб. Власти Удмуртии намерены поднять оклады на 10%. На федеральном уровне существует доплата в 5 тыс. руб. за классное руководство. Однако все эти меры не устраняют проблему многократной разницы в зарплатах педагогов.