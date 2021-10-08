Минздрав опроверг заявление посла ЕС о документах для признания COVID-сертификатов

Визит представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию для сертификации «Спутника V» согласуется, заявили в Минздраве РФ. Прилететь в Москву для изучения вакцины и ее вероятного признания Брюсселем еврочиновники могут уже в декабре. Министерство также заявило, что посол ЕС в РФ Маркус Эдерер ошибается, говоря об отсутствии нужных для сертификации документов – Россия предоставила все бумаги в конце сентября.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что Москва пока не подготовила документы, которые ЕС должен получить, чтобы началась процедура взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. Его слова передает РБК.

«Вы, возможно, слышали, что ВОЗ публично озвучила ряд выявленных проблем и приостановила процедуру признания вакцины. Поэтому все вопросы о сроках следовало бы задавать российским властям. Российская сторона раз за разом откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA, что тормозит процесс. Таковы факты», — сказал дипломат.

Однако в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что вся необходимая документация была отправлена в Брюссель в конце сентября.

«По итогам консультаций Минздравом РФ были подготовлены необходимые запрошенные европейской стороной документы. Они были направлены в представительство, их получение подтверждено сотрудником представительства ЕС 30 сентября», — говорится в заявлении ведомства. В Минздраве также отметили, что сейчас ведется работа по согласованию визита в Россию представителей ЕС для сертификации «Спутника V».

Европа использует с середины июня систему COVID-сертификации. Документы, подтверждающие факт прививки от коронавируса зарегистрированной в ЕС вакциной, позволяют без карантина и ПЦР-тестов путешествовать по европейским странам.

Пока что ВОЗ и ЕМА не одобрили ни одну из пяти российских вакцин. Признание «Спутника V» позволит привитым им россиянам без ограничений ездить по Евросоюзу. В августе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что этот вопрос обсуждается предметно.

«Что касается визовой тематики, у нас есть проблемы с Европейским союзом, которые необходимо решить. Сейчас, как вы знаете, идет предметный, профессиональный разговор по линии нашего Минздрава и института Гамалеи при нашей, конечно, поддержке внешнеполитической о взаимном признании так называемых ковидных сертификатов», — рассказал глава МИД России.

По словам Лаврова, уже была продемонстрирована политическая воля с ЕС — пока решаются отдельные технические и правовые вопросы, в том числе обеспечение защиты персональных данных людей, привившихся от коронавируса.

«Именно за каждой страной решающее и последнее слово в тех послаблениях, которые могут быть сделаны для иностранцев, привитых вакциной, не сертифицированной в Евросоюзе», — пояснил Лавров.

Признание ВОЗ

В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в течение ближайших полутора недель документы, необходимые для регистрации российского препарата «Спутник V», будут поданы во Всемирную организацию здравоохранения. Таким образом, процесс одобрения вакцины в ВОЗ будет перезапущен. По оценкам экспертов, это по сути означает восстановление туризма между Россией и европейскими странами.

3 октября министр здравоохранения России встретился в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. В ходе переговоров все вопросы, связанные с регистрацией «Спутника V», были решены. «На сегодняшний день все барьеры сняты», — рассказал Мурашко по итогам встречи. Он уточнял, что для завершения процедуры преквалификации — официального одобрения ВОЗ на широкое использование вакцины — нужно лишь завершить «некоторые административные процедуры».