Аферисты пытались продать должность главы Чукотки отставному генералу МВД

В сентябре группа аферистов предложила бывшему начальнику МВД Калмыкии Тимофею Сасыкову стать губернатором Чукотки. Сделку оценили в $4 млн. Отставной генерал согласился, но вместе с тем сообщил о мошенниках сотрудникам ФСБ. Те задержали преступников при передаче части взятки. Сам Сасыков в прошлом был судим за превышение служебных полномочий и подлог.

В Москве оперативники ФСБ задержали группу мошенников, которые предлагали за $4 млн назначение на должность губернатора Чукотки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Следственному комитету.

Трое незнакомцев в конце сентября представились своей жертве сотрудниками ФСБ и ввели в заблуждение, сообщив, что могут за денежное вознаграждение способствовать назначению на должность главы Чукотского автономного округа. Стоимость своих услуг они оценили в $4 млн.

6 октября мошенники встретились с жертвой в Москве в припаркованном в Лубянском проезде автомобиле. Они получили от мужчины $1 млн, из которых только $30 тыс. были настоящими деньгами, остальные — имитацией. При передачи средств аферистов задержали сотрудники службы. Против них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество (ст. 30 и 159 УК России).

По данным Baza, должность главы Чукотки обманщики предлагали бывшему руководителю МВД по Калмыкии генерал-майору Тимофею Сасыкову. Тот согласился, но одновременно сообщил о предложении реальным сотрудникам ФСБ.

Как пишет «Рен-ТВ», с Сасыковым в начале нулевых годов был связан коррупционный скандал. Будучи тогда главой калмыцкой милиции, он обвинялся в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.

Известно, что увольнения Сасыкова долгое время добивалось руководство МВД, у главного милиционера Калмыкии был серьезный конфликт с занимавшим тогда пост главы ведомства Борисом Грызловым. «Коммерсантъ» писал, что генерал-майор с конца 1990-х годов занимался преступными манипуляциями при распределении квартир сотрудникам МВД, способствовал продвижению по службе своих знакомых. Кроме того, его связывали с незаконным нефтяным бизнесом, покрывательстве браконьеров, похитителей людей и чеченских боевиков, действовавших на юге России.

По информации управления собственной безопасности МВД, Сасыков также пытался повлиять на ход избирательной кампании, которая шла в Калмыкии осенью 2002 года. Именно вмешательство в политику, по словам источников СМИ в силовых структурах, было последней каплей, после которой за главу МВД региона взялись всерьез.

В 2003 году Сасыкова сняли с должности, по возбужденным уголовным делам его приговорили к штрафу в 200 тыс. руб. за превышение должностных полномочий, а также штрафу в 50 тыс. руб. за служебный подлог. На пять лет ему запретили занимать должности в органах государственной власти. При этом экс-милиционер смог сохранить звание генерал-майора. После увольнения из милиции и суда Сасыков некоторое время занимал должность вице-президента футбольного клуба «Уралан».