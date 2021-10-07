В США назвали имя маньяка Зодиака

Группа специалистов, расследующих нераскрытые уголовные дела прошлого, заявила об установлении личности знаменитого американского маньяка — Зодиака. В конце 1960-х годов убийца держал в страхе Северную Калифорнию. По мнению команды The Case Breakers, преступник – маляр Гэри Фрэнсис Пост. Соседка умершего в 2018 году Поста заявила, что он жил «двойной жизнью».

Личность одного из самых страшных и загадочных серийных убийц в истории США может быть наконец раскрыта. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление группы энтузиастов-расследователей The Case Breakers.

Они утверждают, что Зодиаком, который убил по меньшей мере пятерых человек в окрестностях Сан-Франциско в 1968 и 1969 году, является маляр Гэри Фрэнсис Пост. Предполагаемый маньяк скончался в 2018 году.

В команду The Case Breakers входят более 40 бывших полицейских детективов, журналистов и офицеров военной разведки. Они занимались также такими громкими делами, как ограбление самолета Д.Б. Купером и пропажа профсоюзного босса Джимми Хоффы.

Годы расследования позволяют утверждать, сообщает телеканал, что шрамы на лбу Поста совпадают со шрамами, изображенными на портрете Зодиака. Кроме того, для расшифровки загадочных посланий Зодиака необходимо было знать полное имя Гэри Фрэнсиса Поста.

close 100% Гэри Френсис Пост Courtesy of The Case Breakers

Раскрыть личность убийцы помогли вещественные доказательства и показания свидетелей, переживших встречу с убийцей. В числе улик — следы от ботинок и часы, вымазанные в краске и потерянные Зодиаком на месте убийства.

По мнению расследователей, Пост также убил Шери Джо Бейтс в 1966 году в Риверсайде – в сотнях километров от Сан-Франциско, где происходили убийства Зодиака. 18-летняя Бейтс была найдена мертвой на аллее кампуса Городского колледжа Риверсайда, ее убийца так и не был найден.

The Case Breakers выяснили, что Пост, бывший ветераном ВВС США, проходил медобследование после инцидента с оружием в госпитале, расположенном в 15 минутах от места убийства Бейтс. Там же были найдены вымазанные краской часы, а Пост работал много лет маляром. Возле тела Бейтс также был обнаружен след от военного ботинка, который подходил по стилю и размеру на ботинки Зодиака и Поста.

Хотя была доказана причастность Зодиака к пяти убийствам, сам маньяк говорил о 37 жертвах. Преступник расправлялся со случайными людьми, используя пистолет или нож. Он также дразнил полицию, рассылая разнообразные шифрованные послания и ребусы, которые могли, предположительно, помочь установить личность маньяка.

Fox News смог связаться с соседкой Поста – женщина заявила журналистам, что верит в версию расследователей. По ее словам, Зодиак и его жена присматривали за ней, когда она была маленькой – в 1970-х годах. Пост учил ее стрелять из оружия, а также жестоко обращался со своей женой.

«Он жил двойной жизнью. Сейчас, повзрослев, я думаю о тех временах, и все встает на свои места. Для меня было ударом узнать, что Гэри был Зодиаком», — приводит телеканал слова женщины.

Другие знакомые Поста заявили, что он возглавлял вооруженную банду, терроризировавшую окрестности.

Письмо Зодиака

В 2020 году газета San Francisco Chronicle сообщила, что удалось разгадать закодированное письмо Зодиака, отправленное в редакцию полвека назад. Это смогли сделать программист из Вирджинии Дэвид Оранчак, австралийский математик Сэм Блейк и бельгийский программист Ярл ван Эйке. Они трудились над декодированием восемь месяцев и за это время попробовали более 650 тысяч возможных решений.

«Надеюсь, вы достаточно развлекаетесь, пытаясь меня поймать. Это не я был на ТВ-шоу, на котором обо мне говорили. Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше. Теперь у меня достаточно рабов, работающих на меня, а у остальных нет ничего, когда они достигают рая. Потому что они боятся смерти, а я не боюсь, поскольку знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти», — гласит послание серийного убийцы. Никаких подсказок по поводу его личности в письме не было.