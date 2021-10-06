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Общество

«Илья не мог предать Родину, никто не верит в его виновность»

Мать основателя Group-IB Ильи Сачкова написала письмо Путину

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Антон Новодережкин/ТАСС
Мать основателя Group-IB Ильи Сачкова попросила президента России Владимира Путина разобраться в обстоятельствах его ареста по подозрению в госизмене и повлиять на ФСБ, которая засекретила материалы дела. По ее словам, полная секретность деятельности спецслужб в России привела к гибели многих людей, объявленных «врагами народа».

Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, помещенного под арест по делу о госизмене, обратилась к президенту России Владимиру Путину. Письмо женщины публикует журнал Forbes.

«Господин президент! Я мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. <...> При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как «враги народа». История повторяется?» — говорится в послании.

По словам Людмилы Сачковой, ее сын «мог кому-то очень мешать», и пока непонятно, насколько справедливы обвинения в его адрес, и в чем конкретно обвиняют Илью Сачкова.

«Кому же выгодно устранить Илью? И я уверяю, что это не только мои мысли. Мыслящая, неравнодушная часть нашего народа в шоке от происходящего, особенно те, кто знает Илью», — пишет мать арестованного предпринимателя.

В письме Сачкова также рассказывает о том, что ее сын – пример для молодежи, потому что всего добился в жизни сам, без богатых родителей и влиятельных друзей. Много хорошего Сачков также сделал для России, добавляет его мать.

«Я никогда не поверю, что он мог предать, навредить своей стране. Он — настоящий, искренний патриот. Илья давно мог жить в другой стране, вместо этого он живет в России, гордится ее историей», — подчеркнула женщина. Кроме того, мать Сачкова рассказала, что ее сын «глубоко верующий в Бога человек», который всегда верил в справедливость.

Она добавила, что ее сын восстанавливал с друзьями заброшенные могилы русских солдат, призывал всех работать и жить в России. По мнению матери арестованного, теперь многие талантливые люди, ученые, задумаются об эмиграции, а в стране останутся «блогеры, бездарные певцы и прочие Шариковы».

«Илья не мог предать Родину, никто не верит в его виновность. Рады и ликуют только хакеры! Арест и наказание Ильи нанесут огромный удар по нравственному и моральному климату в стране. <…> Речь идет даже не о судьбе отдельной личности, а о доверии к государству», — подытожила Людмила Сачкова.

Дело Group-IB

Генеральный директор Group-IB Илья Сачков был задержан утром 28 сентября, а 29 сентября был арестован на два месяца по подозрению в государственной измене. Вину в передаче секретных данных иностранной разведке он не признал, сообщил источник ТАСС.

Материалы уголовного дела засекречены. По обвинению по ст. 275 УК РФ «Госизмена» Сачкову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Издание Readovka со ссылкой на собственные источники сообщило, что задержание Сачкова связано с делом экс-замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Чекист был в 2016 году обвинен в передаче США сведений о хакерской атаке на серверы Демократической партии.

30 сентября источник ТАСС в силовых структурах заявил, что арест Ильи Сачкова может быть связан с уголовным делом против офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, по которому он проходил свидетелем.

Докучаев был приговорен к шести годам колонии строгого режима за госизмену, позднее было принято решение о его условно-досрочном освобождении. Бизнесмен Георгий Фомченков, который также являлся фигурантом дела, получил семь лет колонии. Оба осужденных пошли на сделку со следствием.

Других обвиняемых в госизмене по этому делу — Михайлова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова — приговорили к 22 и 14 годам колонии строгого режима. По данным следствия, за $10 млн они раскрыли ФБР способы и методы ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.

Компания Group-IB была создана в России в 2003 году, она занимается предотвращением кибератак и расследовании преступлений в IT-сфере, киберкриминалистикой и аудитом систем информационной безопасности. Среди ее партнеров — Ростех, Европол, Интерпол и ОБСЕ, а также Сбербанк, Альфа-банк и «Мегафон». В частности, специалисты Group-IB помогали Интерполу ловить хакеров из Марокко, атаковавших банки во Франции, и взломщиков корпоративных почт из Нигерии. Кроме того, компания предотвратила кибератаки на серверы Росгеологии.

В 2019 Group-IB проверяла итоги скандального голосования на телешоу «Голос. Дети», выявив накрутку голосов за первоначальную победительницу, дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

Издатель и главный редактор технологического ресурса TechFusion.ru Олег Капранов заявил BFM, что у Group-IB «репутация хорошей, крепко сделанной компании, которая развивалась по всем законам классического бизнеса».

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