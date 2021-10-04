МВД Белоруссии: журналист «Комсомольской правды» был задержан в Минске

В МВД Белоруссии заявили, что журналист издания «Комсомольская правда» Геннадий Можейко был задержан на территории республики после возбуждения двух уголовных дел. Главный редактор издания Владимир Сунгоркин сообщал, что журналист был задержан на территории России. Сайт kp.by был заблокирован в Белоруссии после выхода заметки Можейко о перестрелке в минской квартире.

Правоохранительные органы Белоруссии опубликовали сообщение, в котором рассказали о своей версии задержания журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко.

«Можейко выехал с территории Белоруссии на территорию России, где предпринимал попытки выехать на территорию третьего государства. Однако, с учетом принятого ранее правоохранительными органами РФ решения о нежелательности пребывания данного гражданина, правоохранительные органы РФ отказали ему в выезде и предписали покинуть Россию. Он покинул территорию страны в установленном порядке и прибыл в Белоруссию, где был задержан правоохранительными органами в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) уголовного кодекса страны», — сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Позднее Sputnik Беларусь со ссылкой на МВД сообщил, что Можейко был задержан в Национальном аэропорту Минска, а в базу невъездных Россия внесла журналиста раньше октября текущего года.

Ранее незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщал, что Можейко был задержан в Москве 1 октября. Позднее и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин со ссылкой на родителей Можейко также заявлял, что сотрудника его издания задержали на территории России.

«Известно, что у Геннадия Можейко был обыск большой, несколько часов, что к нему приехало 7 следователей, что Можейко уехал в Москву по личным делам. Там его задержали. Мы не знаем, кто, как и где, пока у нас нет никакого официального подтверждения. От родителей Геннадия мы знаем, что он находится в Минском СИЗО на улице Окрестина», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, отметил, что Россия с юридической точки зрения не может защищать журналиста, так как он является гражданином Белоруссии.

«Я хочу обратить на это особенное внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии, поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов», — сказал Песков.

Также Песков сказал, что если речь идет об аресте журналиста из-за его профессиональной деятельности, то одобрять такие действия нельзя.

«Но еще раз повторяю: мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину. И, все-таки, речь идет о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы, наверное, вряд ли можем что-то комментировать», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Также он отметил, что вся информация о задержании Можейко и блокировке «Комсомольской правды в Беларуси» была отражена в подборках, которые готовятся для президента России Владимир Путина.

«Поскольку это широко публиковалось в разных ресурсах, то, конечно, эти сообщения тоже отражены в дайджестах, которые готовятся главе государства», — сказал он.

Отдельно Песков коснулся темы блокировки издания в Белоруссии.

«Мы будем с этим разбираться. И, конечно же, будем это делать в диалоге с белорусской стороной. Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат. Потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована. Ну, и еще раз повторяю, мы продолжим работать с белорусской стороной», — ответил он на вопрос журналиста «КП» издания по данному вопросу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также высказывалась о блокировке kp.by и задержании Можейко.

«Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды». Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — отметила Захарова.

В свою очередь главный редактор издания Сунгоркин называл блокировку белорусской «Комсомольской правды» произволом.

«Но сейчас я думаю, что все, что происходит с «КП» это просто такой произвол. Чем он вызван, я не понимаю. Зачем нужно такие резкие, агрессивные мероприятия проводить с изданием в Белорусиии, которое, на мой взгляд (и не только на мой взгляд, и власти Белоруссии это раньше признавали), вполне корректно информационно освещает все, что происходит в стране в последние месяцы», — отметил Сунгоркин.

В Союзе журналистов России потребовали немедленного освобождения Можейко.

«Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована. <…> Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту. Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.

Позднее стало известно, что адвокатам удалось встретиться с Можейко. Об этом сообщил заведующий отделом политики издательского дома «Комсомольская правда» Валентин Алфимов, который прибыл в Минск.

«Сегодня (в понедельник, 4 октября – «Газета.Ru») к нему после обеда попал адвокат, после чего в присутствии адвоката он был допрошен в качестве подозреваемого. В настоящий момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Жив, здоров, чувствует себя хорошо», — сообщил представитель издания.

Напомним, вечером 28 сентября произошла перестрелка в минской квартире — как заявляли в КГБ Белоруссии, во время рейда по квартирам лиц, которые могли быть причастны к терроризму. В результате инцидента погибли IT-специалист Андрей Зельцер и сотрудник белорусской спецслужбы Дмитрий Федосюк. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

В тот же вечер на сайте издания «Комсомольская правда в Беларуси» (kp.by) вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Позднее заметка была удалена.

Главный редактор издания, говоря о статье журналиста, отметил, что там «буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает».

На следующий день, 29 сентября, на портале Министерства информации республики появилось сообщение о блокировке сайта издания, в котором говорилось, что ограничение доступа к интернет-ресурсу принято на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовбезе страны.