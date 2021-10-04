МВД Белоруссии: журналист «Комсомольской правды» был задержан в Минске

Правоохранительные органы Белоруссии опубликовали сообщение, в котором рассказали о своей версии задержания журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко.
«Можейко выехал с территории Белоруссии на территорию России, где предпринимал попытки выехать на территорию третьего государства. Однако, с учетом принятого ранее правоохранительными органами РФ решения о нежелательности пребывания данного гражданина, правоохранительные органы РФ отказали ему в выезде и предписали покинуть Россию. Он покинул территорию страны в установленном порядке и прибыл в Белоруссию, где был задержан правоохранительными органами в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) уголовного кодекса страны», — сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.
Позднее Sputnik Беларусь со ссылкой на МВД сообщил, что Можейко был задержан в Национальном аэропорту Минска, а в базу невъездных Россия внесла журналиста раньше октября текущего года.
Ранее незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщал, что Можейко был задержан в Москве 1 октября. Позднее и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин со ссылкой на родителей Можейко также заявлял, что сотрудника его издания задержали на территории России.
«Известно, что у Геннадия Можейко был обыск большой, несколько часов, что к нему приехало 7 следователей, что Можейко уехал в Москву по личным делам. Там его задержали. Мы не знаем, кто, как и где, пока у нас нет никакого официального подтверждения. От родителей Геннадия мы знаем, что он находится в Минском СИЗО на улице Окрестина», — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, отметил, что Россия с юридической точки зрения не может защищать журналиста, так как он является гражданином Белоруссии.
«Я хочу обратить на это особенное внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии, поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов», — сказал Песков.
Также Песков сказал, что если речь идет об аресте журналиста из-за его профессиональной деятельности, то одобрять такие действия нельзя.
«Но еще раз повторяю: мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину. И, все-таки, речь идет о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы, наверное, вряд ли можем что-то комментировать», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Также он отметил, что вся информация о задержании Можейко и блокировке «Комсомольской правды в Беларуси» была отражена в подборках, которые готовятся для президента России Владимир Путина.
«Поскольку это широко публиковалось в разных ресурсах, то, конечно, эти сообщения тоже отражены в дайджестах, которые готовятся главе государства», — сказал он.
Отдельно Песков коснулся темы блокировки издания в Белоруссии.
«Мы будем с этим разбираться. И, конечно же, будем это делать в диалоге с белорусской стороной. Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат. Потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована. Ну, и еще раз повторяю, мы продолжим работать с белорусской стороной», — ответил он на вопрос журналиста «КП» издания по данному вопросу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также высказывалась о блокировке kp.by и задержании Можейко.
«Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды». Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами», — отметила Захарова.
В свою очередь главный редактор издания Сунгоркин называл блокировку белорусской «Комсомольской правды» произволом.
«Но сейчас я думаю, что все, что происходит с «КП» это просто такой произвол. Чем он вызван, я не понимаю. Зачем нужно такие резкие, агрессивные мероприятия проводить с изданием в Белорусиии, которое, на мой взгляд (и не только на мой взгляд, и власти Белоруссии это раньше признавали), вполне корректно информационно освещает все, что происходит в стране в последние месяцы», — отметил Сунгоркин.
В Союзе журналистов России потребовали немедленного освобождения Можейко.
«Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована. <…> Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту. Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.
Позднее стало известно, что адвокатам удалось встретиться с Можейко. Об этом сообщил заведующий отделом политики издательского дома «Комсомольская правда» Валентин Алфимов, который прибыл в Минск.
«Сегодня (в понедельник, 4 октября – «Газета.Ru») к нему после обеда попал адвокат, после чего в присутствии адвоката он был допрошен в качестве подозреваемого. В настоящий момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Жив, здоров, чувствует себя хорошо», — сообщил представитель издания.
Напомним, вечером 28 сентября произошла перестрелка в минской квартире — как заявляли в КГБ Белоруссии, во время рейда по квартирам лиц, которые могли быть причастны к терроризму. В результате инцидента погибли IT-специалист Андрей Зельцер и сотрудник белорусской спецслужбы Дмитрий Федосюк. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».
В тот же вечер на сайте издания «Комсомольская правда в Беларуси» (kp.by) вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Позднее заметка была удалена.
Главный редактор издания, говоря о статье журналиста, отметил, что там «буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает».
На следующий день, 29 сентября, на портале Министерства информации республики появилось сообщение о блокировке сайта издания, в котором говорилось, что ограничение доступа к интернет-ресурсу принято на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовбезе страны.