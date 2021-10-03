Гастроэнтеролог Овчинникова призвала переболевших COVID-19 использовать «метод тарелки»

Ежедневно по выздоровлении от COVID-19 в России выписывают порядка 15-20 тыс. пациентов, следует из данных оперативного штаба. При этом, как сообщил диетолог Александр Андреев, многие перенесшие коронавирус россияне допускают ошибку и резко возвращаются к старым пищевым привычкам, нанося вред ослабленному после болезни организму. Врачи рассказали «Газете.Ru», чем и по каким правилам нужно питаться после ковида, чтобы поддержать здоровье.

Коронавирусная инфекция поражает весь желудочно-кишечный тракт — это следствие действия самого вируса, а также результат побочных эффектов препаратов, применяемых при лечении. Вирус повреждает слизистую оболочку пищевода, желудка и кишечника. В итоге возникает отек слизистой и повышается ее проницаемость. Это может приводить к расстройствам стула, вздутию, болям в животе, тяжести в желудке, сообщила врач-гастроэнтеролог, терапевт Клиники Инновационных Технологий в Куркино Дарья Овчинникова.

«Также коронавирус поражает желчевыводящие пути. Это может спровоцировать застой желчи и привести к болями в правом подреберье, тошноте, появлению горечи во рту. Большой удар по ЖКТ наносит и терапия. Антибиотики нарушают микрофлору, а нестероидные противовоспалительные препараты приводят к повреждению слизистой желудка, тем самым провоцируя повышение выработки соляной кислоты. Это может вызвать обострение гастрита и даже привести к эрозиям и язвам», — сказала она.

Если у человека до COVID-19 были проблемы со здоровьем, то после него они могут обостриться, подчеркнул врач-диетолог сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев.

«К примеру, если были проблемы с сердцем, то может дойти и до инфаркта. В моей практике были случаи развития сахарного диабета именно после того, как организм человека был ослаблен коронавирусной инфекцией», — отметил он.

Ослабленный после болезни организм важно поддерживать — в первую очередь правильным питанием. Однако многие пациенты допускают ошибку и молниеносно возвращаются к старым пищевым привычкам.

«Возвращают в рацион жирную, острую пищу, начинают употреблять фастфуд. К сожалению, это как раз то, что может ухудшить состояние человека. После болезни нужно быть максимально аккуратным в сфере питания и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно», — сообщил Андреев.

В первые 10-14 дней после болезни врачи призывают не употреблять продукты, вызывающие вздутие. Это ферментированные продукты типа квашеной капусты, алкоголь, лактоза, которая содержится в цельном молоке, а также глютен, содержащийся в ячмени, ржи, полбе и пшенице.

«Также исключите из рациона продукты, прошедшие обработку и не несущие пользу, — шоколад, хлебобулочные изделия, ветчину, котлеты, фаст-фуд. Ограничьте прием сахара. Все это опять же приводит к вздутию желудка, нарушению микробиоты кишечника, а также к нарушению работы эндокринной системы», — порекомендовала кандидат медицинских наук, диетолог КИТ Анастасия Светикова.

Она напомнила, что у людей, которые перенесли ковид, ухудшается аппетит и в результате уменьшается объем желудка. Поэтому им рекомендовано первичное дробное питание: три основных приема пищи и перекусы каждые 3-4 часа.

«Это не только даст возможность постепенно вернуться к привычному образу жизни, но и позволит прислушиваться к организму, который сам подскажет, употребление какого продукта временно доставляет дискомфорт (это называется временной непереносимостью).

COVID-19 поражает желчепроводящие протоки, и дробное питание поможет избежать застоя желчи. В итоге через ЖКТ будут быстрее выводиться различные токсины и, соответственно, уйдут симптомы интоксикации», — пояснила Светикова.

Гастроэнтеролог Овчинникова в свою очередь посоветовал питаться, используя «метод тарелки».

«Берем стандартную тарелку 25 см и делим ее пополам. Одну половину должны составлять сырые овощи и фрукты — или тушеные и печеные при наличии таких симптомов, как послабление стула и вздутие. Вторую половину делим еще пополам: одна часть — белки и жиры, вторая часть — углеводы», — сказала она.

Жиры — причем как животного (рыба, яйца, курица, индейка), так и растительного (масла, авокадо, орехи) происхождения — важны, так как участвуют во многих обменных процессах, очень важны. Последние содержат различные формы растительных витаминов А, D, Е, которые обладают антиоксидантным действием и положительно влияют на печень, а также витамин К, задача которого — профилактика нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

«Также нужно употреблять достаточное количество белка - 1,5 грамма на 1 кг веса. В противном случае иммунная система работает хуже, обновление слизистой происходит не так быстро, а симптомы интоксикации у пациентов сохраняются значительно дольше. Белки — главный источник построения различных тканей, органов — в том числе участвуют в защите человека от последствий инфекций: если наблюдается разрушение какого-либо органа, белки, как строители, участвуют в его восстановлении», — отметила Овчинникова;

Углеводы — источник энергии для всех процессов в теле, они участвуют в синтезе аминокислот, которые являются материалом для роста клеток.

«Предпочтение лучше отдавать так называемым «длинным углеводам» — цельнозерновым продуктам, например, булгуру и бурому рису. Они богаты витаминами группы В, необходимыми для поддержания функций центральной нервной системы», — добавила гастроэнтеролог.

Диетолог Андреев в свою очередь призвал не забывать о режиме сна, чтобы улучшалось общее физическое состояние.

«Вы также можете принимать витамины и в лекарственной форме, чтобы увеличить их количество, но строго после консультации с доктором. Витамины в данном случае нужно пить круглый год, а уж тем более сейчас, в сезон ОРВИ», — заключил он.