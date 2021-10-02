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Общество

«Он мутирует для более эффективной передачи по воздуху»

В США заявили о «воздушно-капельной» эволюции коронавируса

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Две группы ученых из США провели исследования и пришли к выводу, что коронавирус мутирует в строго определенном направлении — он улучшает свою способность передаваться воздушно-капельным путем. Такую эволюцию, в частности, демонстрируют более заразные варианты «альфа» и «дельта», выявленные в Британии и Индии. В научном сообществе уже заявили, что людям нужны более эффективные средства личной защиты. Однако некоторые вирусологи не согласны с выводами своих коллег.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, продолжает мутировать для более эффективного переноса по воздуху и заражения людей. Об этом свидетельствуют два независимых американских исследования, пишет The New York Times.

Ученые во всем мире уже пришли к общему выводу, что коронавирус в 99% случаев распространяется воздушно-капельным путем — через крупные капли, распространяемые при кашле и чихании, а также так называемым «аэрозольным» способом при дыхании. Новые исследования показывают, что более заразные варианты вируса «Альфа» и «Дельта» мутируют именно в этом направлении.

«Это похоже на модификацию вируса для более эффективной передачи, чего все мы отчасти ожидали. И теперь мы видим, что это происходит в режиме реального времени», — заявил вирусолог Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Винсент Мюнстер, возглавлявший проводившую исследование группу ученых.

Результаты их тестов показали, что вариант «альфа» (так называемы «Британский штамм») более агрессивен при аэрозольном распространении. Ученые из Технологического института штата Вирджиния пришли к похожим выводам: по их данным, люди, инфицированные альфа-вариантом выдыхают в 43 раза больше вирусных частиц, чем пациенты, зараженные более ранними видами SARS-CoV-2.

«Это действительно указывает на то, что вирус развивается и становится более эффективным в передаче по воздуху. Я не удивлюсь, если с дельта-вариантом этот фактор окажется еще выше», — заявила руководитель второй исследовательской группы Линси Марр.

Более высокую заразность новых вариантов коронавируса американские ученые объясняют тремя основными причинами. Первая — для инфицирования нужная меньшая доза, то есть меньше вирусных частиц, которые вдохнет человек. Вторая — новые варианты быстрее воспроизводят себя уже после попадания в организм. Третья — у переносчиков альфа- и дельта-вариантов выдыхается значительно больше вирусных частиц. Вирусологи не исключают, что эти факторы могут работать все вместе.

Комментируя исследования своих коллег эксперт по воздушно-капельной вирусной передаче из Университета штата Мэриленд Дон Милтон отметил, что в условиях пандемии людям нужна более серьезная индивидуальная защита, поскольку стандартные медицинские маски удерживают не более половины аэрозольных частиц. «Мы рекомендуем людям переходить на более плотно прилегающие маски», — посоветовал он.

Однако другие представители научного сообщества в США довольно скептически отнеслись к новым результатам. Они заметили, что данные не могут трактоваться однозначно, поскольку исследование проводилось всего на нескольких десятках человек. И такой статистической выборки недостаточно для корректного сравнения заразности разных вариантов коронавируса. Эксперт по респираторным вирусам из Университета Питтсбурга Сима Лакдавала подчеркнула, что ученым в частности пока непонятен эффект «суперраспространителей» — пациентов, которые могут заразить значительно большее количество людей, чем другие носители SARS-CoV-2.

Кроме того, вирусологи подчеркнули, что в некоторых экспериментах исследовательской группы из Питтсбурга участвовали не люди, а животные, у которых механизм передачи коронавируса может отличаться от человеческого.

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